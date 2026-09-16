O companie germană investește aproximativ 3 milioane EUR într-o spălătorie industrială deschisă la Brașov

O firmă germană de servicii sustenabile de închiriere și igienizare a uniformelor de lucru, a inaugurat la Brașov o nouă spălătorie industrială, realizată în urma unei investiții de aproximativ 3 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Investiția marchează o nouă etapă pentru CWS Workwear pe piața din România. Facilitatea a fost proiectată pentru a ajunge, odată cu extinderea progresivă a operațiunilor, la o capacitate de procesare de aproximativ 22.000 de articole pe zi, echivalentul a 11–12 tone de textile.

CWS Workwear are o echipă de 45 angajați la Brașov și furnizează servicii companiilor din sectoare în care siguranța, igiena și conformitatea sunt esențiale, precum industria auto, alimentară, farmaceutică, producția industrială, industria chimică și logistică. Brașovul a fost ales pentru conectivitatea logistică, infrastructura dezvoltată, disponibilitatea forței de muncă specializate și potențialului de creștere al regiunii. Unitatea a fost concepută astfel încât capacitatea să poată fi extinsă în funcție de evoluția cererii, a spus compania.

„Inaugurarea de astăzi reprezintă un pas strategic major în consolidarea prezenței CWS Workwear în Europa Centrală și de Est. România este o piață dinamică, cu un sector industrial puternic, iar investiția noastră de 3 milioane de euro ne permite să răspundem cererii crescute pentru servicii textile de înaltă calitate. Noua spălătorie industrială reflectă direct promisiunea noastră de sustenabilitate: Reducem amprenta de carbon prin utilizarea unor tehnologii noi, eficientizăm consumul de resurse și oferim clienților și partenerilor noștri un model veritabil de economie circulară”, a declarat Hartmut Engler, Chief Executive Officer al CWS Workwear.

Pe lângă spălătoria industrială, investiția include un nou hub de distribuție pentru colectarea și livrarea articolelor către clienți, precum și noi spații de birouri.

„Investiția de la Brașov este un pas important în dezvoltarea CWS Workwear în România și reflectă încrederea noastră în piața românească. Noua spălătorie ne permite să fim mai aproape de clienți și să susținem creșterea operațiunilor noastre la nivel național, prin servicii eficiente, sigure și sustenabile”, a declarat Andrei Teaha, Country Managing Director al CWS Workwear România.

Tehnologie și control pe întregul flux operațional

Noua spălătorie industrială funcționează în 2 schimburi, cu posibilitatea de a trece la 3 schimburi pe măsură ce volumele cresc. Fluxul operațional acoperă întregul proces, de la sortarea și spălarea articolelor până la uscare, controlul calității, reparații, ambalare, depozitare și pregătirea pentru distribuția către clienți. În etapa de uscare este utilizată tehnologia cu abur, care protejează articolele procesate și contribuie la prelungirea duratei lor de utilizare.

Facilitatea integrează sisteme de dozare automată a detergentului și o separare clară între zona în care sunt procesate textilele murdare și cea destinată articolelor curate, pentru a evita contaminarea încrucișată. Controlul calității și reparațiile sunt integrate în același flux, iar CWS Workwear Repair App permite purtătorilor să semnaleze direct, cu ajutorul unei fotografii și al codului de bare, articolele care necesită reparații.

Modelul Workwear as a Service (WaaS) al CWS Workwear este construit pe principiile economiei circulare, face parte din ADN-ul companiei și din direcția sa de dezvoltare pe termen lung. Această direcție se reflectă și în infrastructura noii unități, care dispune de o stație proprie de tratare a apelor uzate, proiectată pentru un volum de până la 110 m³ pe zi, și de un sistem de recuperare a energiei termice, utilizată pentru preîncălzirea apei proaspete necesare procesului de spălare.

Prin sistemele de filtrare, reciclare a apei și dozare automatizată a detergenților, consumul de resurse este redus cu până la 50% comparativ cu procesele individuale sau neindustrializate de spălare.

Totodată, spălarea industrială elimină riscurile specifice mediilor de producție (deteriorarea tratamentelor ignifuge, antistatice sau reflectorizante ale echipamentelor de protecție), oferind cele mai înalte standarde de siguranță pentru angajați.

Fondată în Germania în 1899, CWS Workwear oferă soluții complete prin modelul Workwear as a Service. Compania pune la dispoziția clienților uniforme de lucru personalizate, durabile și adaptate cerințelor de protecție ale purtătorilor, alături de servicii profesionale de gestionare și întreținere.

Astăzi, compania este prezentă în 15 țări, inclusiv în România, cu peste 5.300 profesioniști în mai mult de 100 locații, deservește peste 35.000 clienți și asigură zilnic servicii pentru aproximativ 1,5 milioane persoane.