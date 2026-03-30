ADR Vest lansează o fundație pentru inovare, „prima entitate regională” de acest tip din România. Proiect de 3 milioane EUR, bani nerambursabili

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) lansează FIRST - Fundația pentru Inovare Regională Științifică si Tehnologică, o structură menită să susțină și să accelereze colaborarea dintre mediul de afaceri, universități, institute de cercetare, administrația publică și organizațiile societății civile, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Agenția și Fundația au semnat contractul de finanțare pentru operaționalizarea FIRST.

Entitatea răspunde unor provocări concrete ale regiunii: un procent scăzut al investițiilor în inovare, conexiuni insuficiente între actorii ecosistemului de inovare, migrarea tinerilor talentați, accesul limitat la finanțare și ritmul redus al transformării rezultatelor cercetării în produse și servicii cu valoare economică.

Prin activitatea sa, FIRST va facilita transferul de cunoștințe și tehnologie, va susține dezvoltarea competențelor necesare industriilor viitorului și va crea punți între idei, cercetare și piață.

„Am declarat 2026 – Anul Inovării pentru Regiunea Vest. În acest an, ADR Vest pune bazele unui ecosistem solid pentru tineri, universități și companii inovatoare. În regiune există idei valoroase, cercetare de calitate și antreprenori cu potențial, însă acestea nu sunt suficient conectate. Alături de cele două Fonduri de Investiții deja lansate, Fundația pentru Inovare va fi liantul care va transforma aceste resurse în companii tehnologizate capabile să abordeze piețe mai mari decât cea regională. Cele două Fonduri de Investiții bazate pe capital de risc, oferă atât finanțare, cât și mentorat: un accelerator de tip pre-seed și seed, pentru idei și start-up-uri și un fond de tip Serie A pentru companiile pregătite să scaleze”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

În perioada următoare, FIRST va realiza studii și analize ale ecosistemului regional de inovare pentru identificarea nevoilor și oportunităților de dezvoltare. Pe baza concluziilor trase, se vor organiza seminare de descoperire antreprenorială, workshop-uri, programe de formare și evenimente dedicate actorilor din ecosistem, pentru validarea priorităților și identificarea proiectelor cu potențial de dezvoltare.

Totodată, FIRST va dezvolta o platformă digitală care va conecta cererea și oferta de servicii de inovare cu sursele de finanțare disponibile, va facilita dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale și va pregăti înființarea a 4 centre pentru creativitate și inovare.

„Aceste Centre de Creativitate și Inovare vor fi înființate în fiecare dintre cele patru municipii reședință de județ. Aici, tinerii vor descoperi noile tehnologii, vor primi cunoștințe antreprenoriale și vor putea transforma ideile în afaceri reale. Prin această abordare, ADR Vest își propune să stimuleze inovația, să sprijine tinerii cu idei inovatoare să dezvolte aici, în regiune, afaceri competitive la nivel național și internațional, cu impact real asupra comunității și calității vieții”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

Proiectul are o valoare nerambursabilă de 3.000.000 EUR și o durată de implementare de 46 de luni.