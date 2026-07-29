Listă: Ideile de afaceri absolvente ale Cohortei 2 a programului de Pre-Accelerare Vest Ventures

22 de startup-uri din cele 30 de echipe înscrise în Cohorta 2 a programului de Pre-Accelerare Vest Ventures și-au prezentat MVP-urile funcționale și primele validări în piață la un Demo Day care a reunit fondatori, investitori, profesioniști din industrie și membri ai ecosistemului regional de inovare, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Evenimentul, desfășurat pe 25 iulie 2026 la Cowork Timișoara, a marcat finalul unui program intensiv în care 22 de echipe au transformat idei aflate în stadiu incipient în produse minim viabile (MVP-uri) pregătite pentru validare în piață.

Programul a atras 140 de aplicații din întreaga regiune de Vest a țării. 80 de candidați au continuat procesul de selecție prin participarea la interviuri iar în urma evaluării au fost admise în program 30 de echipe. Dintre acestea, 22 au reușit să parcurgă integral cele 4 săptămâni și să ajungă pe scena Demo Day-ului cu produse funcționale și prime validări în piață.

Listă : Cele 22 de startup-uri absolvente ale programului

Diversitatea ideilor prezentate a reflectat atât amploarea problemelor abordate, cât și maturitatea gândirii antreprenoriale a echipelor.

Startup-urile prezentate au acoperit domenii variate, de la legal tech, sănătate și mobilitate urbană, până la AI, hospitality, proptech și hardware inovativ:

Legal Suite Manager - platformă SaaS pentru digitalizarea completă a proceselor de conformitate și administrare a companiilor din România. AiGov - soluție care ajută organizațiile ce utilizează chatboturi AI să transforme documentația GDPR într-o poziție auditabilă și defensibilă. BAOS (Business AI Operating System) - AI Copilot pentru manageri și antreprenori, cu acces unificat la datele companiei prin interfață conversațională. Anemoscope - generare automată de conținut de marketing din datele clientului. StyleSync - soluție AI de styling personalizat amplasată în magazinele fizice de fashion. LinguaOps - automatizarea fluxului complet al birourilor de traduceri. Elevamo - automatizarea procesării imaginilor și videoclip-urilor pentru e-commerce. Preventis - asistent digital de sănătate care transformă istoricul medical în recomandări personalizate. MedLink - platformă integrată de rezultate medicale cu partajare sigură și limitată în timp cu cabinetele. Healestia - aplicație de terapie care facilitează accesul la suport pentru sănătatea mentală. Defensive Pedal - aplicație de navigație pentru bicicliști care găsește cele mai sigure rute, reducând riscurile și crescând încrederea în mersul pe bicicletă. RetroFit Dynamics Engineering - sistem hardware și software pentru modernizarea vehiculelor de transport public existente. Oyna - platformă de rezervări pentru baze sportive, care permite jucătorilor să găsească și să rezerve terenuri instant. (Sim)Bioza - aplicație care transformă obiceiurile sănătoase în misiuni interactive, conectând utilizatorii cu activități și locuri din oraș. HomePitch.ro - platformă unde utilizatorii spun ce locuință caută, iar proprietarii și agenții vin direct cu oferte potrivite. Nomad Print Books - primul ecosistem integrat din România care reunește producția premium de carte, publicarea și promovarea. EIOS Thermosystem - soluție avansată de izolație impermeabilă care previne condensul și maximizează eficiența termică. Tuanis - aplicație pentru industria ospitalității care conectează oamenii, angajatorii și clienții prin recomandări și evaluări de soft skills, ajutând la recrutare și găsirea experiențelor potrivite. Horeca QR - platformă pentru restaurante care digitalizează comenzile prin QR la masă, conectează stocurile în timp real și reduce timpul de așteptare și costurile operaționale. GreenArium - mini-seră smart pentru apartamente și spații mici, care permite oamenilor să cultive plante și legume acasă, automatizând procesul de creștere. SpeoBOT - robot de speologie cu picioare mecanice pentru explorarea spațiilor subterane inaccesibile. Explore Architecture - platformă de comunicare digitală pentru iubitorii de arhitectură și artă.

Cele 22 de startup-uri intră acum într-o etapă de monitorizare activă, în care echipele continuă să testeze și să itereze soluțiile dezvoltate. Startup-urile care demonstrează tracțiune și rezistență vor avea acces la următoarea etapă din ecosistemul Vest Ventures, programul de Accelerare, unde conversația se mută de la dezvoltarea produsului către investiții și scalare.

„Cele 22 de echipe care au ajuns pe scena Demo Day-ului sunt tipul de startup-uri pentru care am construit acest parcurs pe etape. Pre-Accelerarea le oferă mentoratul și validarea de care au nevoie la început, programul de Accelerare Vest Ventures vine cu acces la formare și investiții, iar cei care cresc suficient de repede pot ajunge, mai departe, la instrumente precum fondul de capital de risc pe care ADR Vest îl administrează prin Programul Regional Vest. Ne dorim ca fondatorii din Regiunea Vest să găsească, la fiecare etapă a afacerii lor, instrumentul financiar potrivit — de la idee, până la companii cu ambiția de a deveni repere ale inovației la nivel european." – Sorin Maxim, Director General ADR Vest.

Despre program

Lansat oficial în 4 februarie 2026, programul de Pre-Accelerare Vest Ventures reprezintă componenta educațională a Vest Ventures și are ca obiectiv susținerea antreprenoriatului inovator și dezvoltarea startup-urilor cu potențial de creștere regională și internațională. Programul a fost construit ca un parcurs practic și aplicat pentru fondatori aflați la început de drum: workshopuri intensive, mentorat oferit de antreprenori și fondatori cu experiență reală, sesiuni de lucru dedicate validării ideilor și matchmaking pentru formarea echipelor.

„Cea de-a doua cohortă de Pre-accelerare Vest Ventures confirmă că există tot mai mulți tineri și fondatori cu idei valoroase, care au nevoie de contextul potrivit pentru a le transforma în afaceri sustenabile. Prin acest program ne propunem să le oferim nu doar know-how și mentorat, ci și acces la o comunitate de antreprenori, investitori și experți care să îi sprijine în validarea ideilor, dezvoltarea produselor și pregătirea pentru etapele următoare de creștere, astfel încât să își construiască afacerile pe baze solide și cu o perspectivă pe termen lung” - Andrei Cosmin Munteanu, Manager Programe de Accelerare.

Programul de Pre-Accelerare se desfășoară de trei ori pe an, oferind oportunități constante pentru tinerii fondatori din vestul României. Ultima cohortă a acestui an se va desfășura în luna noiembrie.

Înscrierile pentru Cohorta 3 sunt deschise. Mai multe detalii AICI.