Therme Group a angajat-o în echipa sa de conducere pe fosta șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac

Ramona Chiriac Sursă: Therme Group/LinkedIn

Grupul austriac de wellness Therme Group, fondat și condus de omul de afaceri român Robert Hanea, care deține cunoscutul centru spa de lângă București, a cooptat-o în echipa sa de conducere pe Ramona Chiriac, fosta șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Chiriac și-a încheiat mandatul în fruntea Reprezentanței Comisiei de la București în martie 2026, iar acum a fost numită de Therme Group în funcția de vicepreședintă pentru impact global.

În cadrul Therme Group, ea va contribui la poziționarea grupului austriac „la intersecția dintre wellbeing, orașe, comunități, cultură și transformare societală”, după cum a anunțat compania într-o postare pe LinkedIn.

Rolul Ramonei Chiriac se va concentra pe „parteneriate strategice, relații instituționale și leadership de opinie privind viitorul wellbeingului și al dezvoltării umane”, potrivit sursei citate.

„Pe măsură ce orașele și societățile regândesc viitorul calității vieții, wellbeingul devine un subiect tot mai important la nivel global”, a declarat Robert Hanea, fondator, președinte și CEO al Therme Group. „Ramona aduce profunzime strategică, înțelegere instituțională și un puternic simț al interesului public. Experiența ei va ajuta Therme să se implice mai relevant în schimbările societale care modelează viitorul vieții urbane și al wellbeingului uman.”

„Mă alătur Therme după mulți ani în serviciul public și în instituțiile europene, cu convingerea că wellbeingul va influența tot mai mult modul în care gândim orașele, comunitățile și calitatea vieții. Văd acest rol ca pe o oportunitate de a contribui la valoare societală pe termen lung prin parteneriate, idei și inițiative care pun dezvoltarea umană și conexiunea socială în centrul atenției”, a spus și Ramona Chiriac.

Pe măsură ce Therme Group „își continuă expansiunea internațională și dezvoltarea unor destinații de wellbeing de mari dimensiuni în Europa, Orientul Mijlociu, Asia și America de Nord”, crearea funcției Global Impact „reflectă ambiția Grupului de a contribui la viitorul wellbeingului urban, al conexiunii sociale și al calității vieții la nivel global”, afirmă compania.

Potrivit grupului, Ramona Chiriac „aduce peste două decenii de experiență în politici europene, diplomație, relații internaționale și leadership public”.

Ea a ocupat cel mai recent funcția de șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România (2021–2026), iar anterior pe cea de consul general al României la München (2016–2021).

„De-a lungul carierei sale, a colaborat cu instituții, guverne și parteneri internaționali pentru a promova dialogul, cooperarea strategică și inițiative cu relevanță societală pe termen lung”, menționează compania.

Therme Group deține cunoscutul centru spa și aquaprk de la Balotești, județul Ilfov, în nordul Bucureștiului. Centru Therme de la Balotești a fost deschis în anul 2016.

