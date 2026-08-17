Aerostar investește aproape 8,7 milioane EUR într-un nou hangar pentru avioane la Iași. Profitul companiei aproape s-a dublat

Compania românească Aerostar Bacău, care activează în industria aeronautică și de apărare, investește aproape 8,7 milioane de euro, din fonduri proprii, pentru construirea unui nou hangar de mentenanță a avioanelor civile și a infrastructurii aferente la Aeroportul Internațional Iași. Investiția vine într-o perioadă de creștere pentru companie, care a ajuns în primul semestru din 2026 la afaceri de aproape 400 milioane lei (circa 78 milioane EUR), în creștere cu aproximativ 27%, și un profit net de aproape 90 milioane lei (circa 17,6 milioane EUR), aproape dublu față de aceeași perioadă din 2025.

Aerostar, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul ARS, a anunțat intrarea în vigoare a contractelor pentru proiectarea și execuția celui de-al doilea hangar de la punctul său de lucru din Iași.

Contractul pentru autorizarea, proiectarea și construirea hangarului are o valoare de 7,7 milioane de euro, fără TVA.

Separat, compania va investi încă 995.000 de euro, fără TVA, pentru realizarea platformei de acces, amenajările edilitare și împrejmuirea terenului.

Valoarea cumulată a celor două lucrări ajunge astfel la 8,695 milioane de euro, investiția urmând să fie finanțată integral din sursele proprii ale Aerostar, se arată într-un raport către BVB.

Durata estimată pentru realizarea investiției este de 12-18 luni.

Afaceri în creștere cu circa 27%. Profitul aproape s-a dublat

Noua investiție de la Iași vine într-o perioadă de creștere puternică a rezultatelor financiare ale companiei aeronautice românești.

În primul semestru din 2026, Aerostar a raportat o cifră de afaceri de aproape 400 milioane lei, echivalentul a aproximativ 78 milioane EUR.

Față de primele șase luni din 2025, când cifra de afaceri a fost de 314,6 milioane lei (circa 61,7 milioane EUR), avansul este de aproximativ 27%.

Creșterea este și mai puternică la nivelul profitului. Aerostar a obținut în primele șase luni din 2026 un profit net de aproape 90 milioane lei, echivalentul a aproximativ 17,6 milioane EUR.

În primul semestru din 2025, profitul net fusese de 46,1 milioane lei (circa 9 milioane EUR). Astfel, câștigul companiei a crescut cu aproximativ 95%, fiind aproape dublu într-un an.

Accelerarea profitului era vizibilă încă din primul trimestru al anului. În perioada ianuarie-martie 2026, Aerostar raportase un profit net de 41,1 milioane lei, față de 21,1 milioane lei în aceeași perioadă din 2025.

Cifra de afaceri din primul trimestru crescuse la 194,9 milioane lei, de la 168,8 milioane lei în primele trei luni ale anului trecut.

Aerostar își extinde centrul de mentenanță de la Iași

Investiția vine după ce, la 30 iulie 2026, Aerostar a semnat cu Consiliul Județean Iași două noi contracte de concesiune pentru terenuri aflate în incinta Aeroportului Internațional Iași.

Este vorba despre suprafețe de 1.411 metri pătrați și 2.019 metri pătrați, concesionate pentru o perioadă inițială de 49 de ani.

Cele două terenuri completează suprafața de 16.000 de metri pătrați concesionată de companie în septembrie 2017.

Aerostar preciza atunci că noile terenuri îi vor permite să-și extindă capacitatea de întreținere a aeronavelor civile prin construirea unui nou hangar de mentenanță.

Compania operează deja la Iași un centru de mentenanță pentru aeronave civile, deschis în septembrie 2020.

Primul hangar poate găzdui simultan trei avioane și este destinat lucrărilor de mentenanță pentru aeronave comerciale, inclusiv din familiile Airbus A320 și Boeing 737.

Noul proiect extinde astfel capacitatea Aerostar de la Iași. Potrivit informațiilor prezentate anterior în documentația proiectului și în presa locală, și al doilea hangar este proiectat pentru mentenanța aeronavelor civile și ar urma să poată găzdui simultan până la trei avioane.

Aerostar, afaceri în aviație civilă și industria de apărare

Aerostar activează atât în zona de aviație civilă, prin servicii de mentenanță și producția de componente aeronautice, cât și în industria de apărare.

La Bacău, compania desfășoară inclusiv activități de mentenanță pentru aeronave militare, iar Aerostar este centru de mentenanță desemnat pentru avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Investiția anunțată acum la Iași este însă destinată aviației civile.

Aerostar avea la finalul primului trimestru din 2026 aproximativ 1.885 de angajați.

Principalul acționar al companiei este IAROM SA, cu 71,52% din capital, iar Evergent Investments deține 15,14%. Acțiunile Aerostar sunt tranzacționate la Bursa de Valori București sub simbolul ARS.