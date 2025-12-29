Tendințe 2026: Jumătate din fotografii și cameramanii de nuntă români se așteaptă să vândă pachete care vor costa între 1.100 și 1.500 EUR (studiu)

Jumătate dintre fotografii și specialiștii video de nuntă din România estimează că, în 2026, cel mai vândut pachet foto va costa între 1.100 și 1.500 EUR, pe locul al doilea în topul preferințelor mirilor fiind cel de 900-1.100 EUR, conform unui studiu transmis, luni, StartupCafe.ro.

Fotografii cred că pachetele pe care le vor vinde cel mai des în 2026 sunt cele între 1.100 - 1.500 EUR (50,2% dintre opțiuni), cele între 900 și 1.000 EUR (45,5%) și cele între 700 și 900 EUR (35,2%), arată datele colectate de Fotografi-Cameramani.ro, platformă care reunește fotografi, cameramani și videografi pentru nunți și botezuri.

La polul opus se află cele sub 500 EUR cu 3,6% dintre opțiuni și cele cu prețuri mai mari de 3.000 EUR despre care fotografii estimează că vor fi alese de 2% dintre miri.

Sursă: Fotografi-Cameramani.ro

În ceea ce privește filmarea nunții, cameramanii și videografii se așteaptă să predomine aceleași pachete de prețuri. Astfel, 56,5% dintre cameramani și videografi cred că pachetul video de 1.100 - 1.500 EUR va fi cel mai vândut, pe locurile următoare aflându-se cel de 900-1.100 EUR (50,6%) și cel de 700 - 900 EUR (32,9%). Un alt pachet foarte popular este cel între 1.500 - 2.000 EUR cu 29,4% dintre opțiuni.

Pe de altă parte, 2,4% dintre cameramani cred că mirii vor alege pachetul de peste 3.000 EUR. De asemenea, specialiștii din domeniu au considerat că prețul cel mai mic posibil pentru un pachet video este de 500-700 EUR cu 10,6% dintre opțiuni.

Sursă: Fotografi-Cameramani.ro

Provocările cameramanilor și ale fotografilor de nuntă în 2026

Fotografii și specialiștii video spun că principalii factori care vor influența prețurile în 2026 sunt inflația, investițiile în echipamente și cererea clienților.

De asemenea, studiul arată că principalele provocări cu care se confruntă fotografii și specialiștii video sunt:

programul aglomerat din ziua nunții și faptul că aceștia au foarte mult de alergat în acea zi;

și faptul că aceștia au foarte mult de alergat în acea zi; faptul că mirii nu cunosc prețurile din piață și vor reduceri semnificative ;

; timpul scurt în care mirii își doresc să primească fotografiile sau clipurile de nuntă;

în care mirii își doresc să primească fotografiile sau clipurile de nuntă; costurile mari pentru a cumpăra echipamente noi ;

; faptul că mirii își doresc foarte multe fotografii și clipuri, dar nu sunt dispuși să plătească pentru un asistent al fotografului/cameramanului.

În ceea ce privește intenția de a crește prețurile în 2026, opiniile sunt împărțite: jumătate dintre fotografi și videografi vor să își mărească tarifele anul viitor, iar cealaltă jumătate vrea să le păstreze la nivelul din 2025.

Dintre fotografii care vor să mărească prețurile, 52,4% se gândesc la o creștere de 10% a prețurilor, 20% la o creștere de 15 procente, 11,7% la o mărire de 5%, aproximativ 11% se gândesc să aplice prețuri mai mari cu 20%, iar 4,8% dintre fotografi intenționează să aplice o creștere de peste 20%.

Dintre specialiștii video care se gândesc să majoreze prețurile anul viitor, aproximativ 42% vor să le crească cu 10%, în jur de 22% ar mări tarifele cu 20%, iar 16% ar dori ca pachetele video să fie mai scumpe cu 15%. Totodată, 10% ar aplica o creștere de 5%. Cei mai puțini (6%) sunt cei care ar aplica creșteri de peste 20% ale prețurilor pentru pachete video de nuntă.

Cerea pentru fotografi, în scădere

În ceea ce privește cererea pentru anul viitor, 47,6% dintre fotografi spun că este mai mică față de anul acesta, 35,8% dintre specialiștii foto afirmă că este similară, iar 16,5% vor avea mai mult de lucru în 2026.

În privința filmărilor pentru nuntă, 44% dintre cameramani și videografi spun că au primit un număr similar de cereri cu 2025, în jur de 40,5% spun că deocamdată cererea este mai mică, iar 15,5% au afirmat că vor avea mai mult de lucru anul viitor.

„Studiul ne arată câteva tendințe pentru 2026 care sunt în concordanță cu contextul economic din România. Observăm că prețurile predominante anul viitor vor fi similare cu cele din acest an, jumătate dintre specialiști afirmând ca vor păstra tarifele la nivelul din 2025. Pe de altă parte, dintre cei care au decis să crească tarifele, aproximativ jumătate vor aplica o majorare de 10%. De asemenea, o mare parte dintre fotografi afirmă că nivelul cererii este mai mic sau similar cu acest an. Credem că acest studiu era necesar pentru piața de fotografi și cameramani pentru nunți din România, având în vedere că acesta este un segment foarte nișat și fragmentat. Sperăm că studiul oferă transparența de care profesioniștii din domeniu au nevoie pentru a-și adapta mai bine oferta, iar pe miri îi va ajuta să își planifice mai bine detaliile nunții”, a declarat Ștefan Iorgulescu, fondator și CEO al Fotografi-Cameramani.ro.

Studiul a fost realizat pe baza răspunsurilor a 341 de fotografi, cameramani și videografi de nuntă din România în perioada 8-19 decembrie 2025.