Superbet ia măsuri în localitățile care interzic sălile de jocuri de noroc

Compania bucureșteană Super, controlată de omul de afaceri sârbo-român Sacha Dragic, care operează brandul de pariuri sportive și jocuri de noroc Superbet, anunță măsuri prin care spune că „își protejează angajații în fața schimbărilor legislative”, în localitățile care decid să interzică sălile cu aceste activități.

Astfel, agențiile Superbet „se transformă în spații pentru comunitate”, denumite „Home of Superliga”, a anunțat firma.

„În contextul OUG 7/2026, care permite autorităților locale să interzică jocurile de noroc pe raza localităților, Super, compania care deține brandul comercial Superbet, a decis ca toate spațiile afectate să rămână deschise și să devină centre comunitare dedicate fotbalului și suporterilor – „Home of Superliga". Decizia protejează locurile de muncă ale tuturor angajaților din localitățile afectate”, a precizat firma Super, într-un comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Recenta modificare legislativă a transferat către consiliile locale dreptul de a interzice activitatea de jocuri de noroc în propriile localități. O parte dintre administrațiile locale au adoptat deja decizii de interzicere, urmând ca o serie de agenții să își înceteze activitatea.

„Pentru mulți operatori, răspunsul a fost închiderea locațiilor și disponibilizarea personalului. Super a ales o cale diferită. În localitățile în care activitatea de jocuri de noroc nu mai poate fi desfășurată, compania nu închide spațiile și nu renunță la niciun angajat. Acestea sunt transformate în locații „Home of Superliga" – spații deschise comunității, unde oamenii se pot întâlni, pot urmări împreună meciurile din Superligă și din competițiile importante și pot beneficia de asistență directă, față în față, din partea unor angajați pe care îi cunosc deja”, mai spune sursa citată.

„Respectăm cadrul legal și deciziile administrațiilor locale. În același timp, regretăm faptul că o serie de astfel de hotărâri se răsfrâng asupra angajaților noștri, cei care suportă, în cele din urmă, efectele acestor decizii. De aceea, noi alegem să ne protejăm și să ne păstrăm colegii în aceste circumstanțe”, a declarat Adrian Turiga, retail director pentru brandul Superbet în România.

Brandul Superbet este sponsor al campionatului intern de fotbal, Superliga, iar proiectul „Home of Superliga (acasă la Superliga - n.r.)", agențiile companiei „își păstrează rolul de punct de întâlnire pentru suporteri”, potrivit comunicatului.

„O decizie administrativă poate schimba ceea ce ne este permis să facem într-un spațiu, dar nu poate anula lucrurile care ne unesc. Ca partener principal al Superligii, avem o responsabilitate față de fotbalul românesc și față de oamenii care îl trăiesc. Pe agențiile noastre scrie deja <<Aici e Superliga>> iar noi avem grijă ca acest lucru să rămână adevărat, transformând aceste spații în locuri unde comunitatea se adună în jurul sportului. Pentru noi, asta înseamnă să fii parte dintr-o comunitate: să rămâi acolo și atunci când e mai greu", a adăugat Andrei Popa, general manager Super România.

În context, firma Super spune că „va continua dialogul cu autoritățile centrale și locale pentru identificarea unor soluții care să protejeze deopotrivă comunitățile și locurile de muncă”.