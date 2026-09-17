Patronii români din HoReCa duc lipsă de angajați. 6-7% dintre lucrătorii din sector sunt străini aduși din afara UE (hotelier)

Firmele din sectorul HoReCa românesc resimt un deficit de personal de 20%, în condițiile în care aproximativ 6-7% dintre angajații care lucrează în acest domeniu, în România, sunt străini provenind din afara Uniunii Europene, a declarat Simona Constantinescu, președinta Federația Industriei Hoteliere din România.

O serie de patroni de hoteluri și restaurante au fost convocați, joi, de Camera de Comerț Elveția-România pe un domeniu din județul Covasna, la o conferință pe tema turismului românesc.

Un subiect central a fost legat de calitatea serviciilor și de deficitul de personal calificat din industria ospitalității.

„Deficitul de personal din HoReCa se menține la aproximativ 20% la nivel național, iar provocarea este amplificată de deficitul tot mai accentuat de competențe și de personal calificat. În prezent, aproximativ 6-7% dintre angajații din sector sunt lucrători din afara Uniunii Europene. Dincolo de numărul de oameni disponibili, industria are nevoie de competențe, profesionalizare și de capacitatea de a construi cariere în ospitalitate”, a declarat Simona Constantinescu, președinte, Federația Industriei Hoteliere din România.

Speakerii au evidențiat și importanța colaborării dintre companii, instituții de învățământ și autorități pentru dezvoltarea unei culturi reale a serviciilor.

„În ospitalitate, consistența creează încredere. Este nevoie de structură, procese și oameni capabili să ofere calitate constantă. Eu vorbesc despre cei trei H: Head, Hand and Heart (cap, mână și inimă - trad). Strategia, execuția și inteligența emoțională trebuie să funcționeze împreună pentru ca un oaspete să revină și, în timp, să devină un ambasador al destinației”, a declarat Prof. Dr. Ray F. Iunius, fondator și CEO, winsed.swiss.

Reuniunea a avut loc la Zabola Estate, un domeniu turistic din comuna covăsneană Zăbala, deținut de Gregor Roy Chowdhury, un antreprenor cu rădăcini maghiare și bengaleze.

„Avem nevoie de mai multă încredere în lucrurile extraordinare care există deja aici. Oaspeții internaționali apreciază tocmai ceea ce nouă ni se pare firesc: natura, patrimoniul și întâlnirea cu oamenii locului. Această autenticitate poate deveni una dintre formele de lux pe care România le oferă lumii”, a declarat Gregor Roy Chowdhury, proprietar, Zabola Estate.

La eveniment a venit și ambasadorul Elveției în România. „România are peisajul și diversitatea necesare pentru o prezență turistică internațională puternică. Experiența Elveției arată importanța unei abordări coordonate și a unei voci comune, păstrând în același timp identitatea și diferențele dintre regiuni”, a declarat E.S. Massimo Baggi.

Alte declarații făcute de participanții la conferința Camerei de Comerț Elveția-România, Turismul României: de la potențial la performanță: