FOTO. Cum arată luxul auto: Rolls-Royce prezintă o mașină inspirată de pasărea colibri, cu ornamente din cochilie de abalone

Producătorul auto de lux Rolls-Royce a prezentat o mașină cu ornamente din cochilie de abalone, inspirată de pasărea colibri, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Phantom Hummingbird este o mașină Phantom Extended concepută ca Private Commission drept omagiu adus soției unui client și adusă la viață prin Private Office Dubai.

Numit după pasărea colibri, simbol al bucuriei, rezilienței și al capacității de a găsi frumusețea în fiecare moment, acest automobil a fost conceput pentru a celebra frumusețea complexă a lumii naturale.

Mașina de lux include o intarsie realizată din cochilie de abalone, apreciată pentru extraordinarele sale irizații naturale: suprafața interioară sidefată a cochiliei capătă, în contact cu lumina, o strălucire albastru-verzuie caracteristică. Aici, acest material este combinat cu sidef pentru a realiza penajul strălucitor al unei păsări colibri, una dintre cele mai viu colorate creaturi de pe Pământ.

O pasăre colibri pictată manual completează linia decorativă Coachline exterioară.

Câte o pasăre colibri își ia zborul pe fiecare Picnic Table, fiecare fiind alcătuită din 53 de piese individuale din cochilie de abalone și sidef – numai aripile cuprind 18 piese. Un motiv botanic alcătuit din 84 de piese se desfășoară pe panoul Rear Waterfall, amplasat între cele două scaune din spate.

Dezvoltată pe parcursul a peste nouă luni, compoziția a pus la încercare atât materialul, cât și artizanii, care au fost nevoiți să învețe să lucreze cu acesta: cochilia de abalone este fină și fragilă, iar designerii, inginerii și artizanii Bespoke Collective au petrecut o mare parte din perioada de dezvoltare perfecționând modul în care fiecare fragment urma să fie tăiat, finisat și încastrat în furnir.

Au fost necesare 6 iterații până la identificarea unei tehnici adecvate pentru materialul delicat.

Fiecare piesă de cochilie de abalone și sidef este tăiată cu laser cu 0,06 mm mai mare decât dimensiunea finală, pentru a ține cont de zona arsă de laser, apoi este ajustată manual cu pila până la forma exactă. Fiecare margine este prelucrată până când se potrivește perfect cu cea a piesei alăturate, fără nicio linie de îmbinare vizibilă – o etapă esențială pentru anumite elemente, în special pentru aripile păsării colibri, unde numai mâna omului poate asigura precizia necesară. După tăiere și ajustare, fiecare Picnic Table și panoul Rear Waterfall au necesitat încă 8 ore de lucru pentru finalizare, timpul total pentru cele trei panouri ajungând la 45 de ore.

Paleta cromatică a habitaclului a fost atent concepută pentru a completa intarsia din cochilie de abalone. Furnirul de frasin Ash Burr formează fundalul tuturor celor trei panouri cu intarsie; lemnul de mesteacăn Silver Birch este utilizat în motivele de pe Picnic Tables, unde joacă un rol esențial în design. Acesta provine în întregime dintr-un singur trunchi, selectat și apoi examinat cu minuțiozitate pentru a se asigura că desenul fibrei completează compoziția.

Scaunele sunt tapițate cu piele Creme Light, cu detalii Moccasin și Tan, asortate cu mocheta Seashell și cu capitonajul Starlight.

Continuând tema habitaclului, partea inferioară a caroseriei este finisată în culoarea Wildberry, iar cea superioară în White Sands; separația dintre cele două nuanțe este trasată de un Coachline White Sands aplicat manual, pe care o pasăre colibri își ia zborul de-a lungul siluetei ample a automobilului.