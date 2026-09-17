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Europarlamentarul Siegfried Mureșan, desemnat de președintele Nicușor Dan drept candidat pentru funcția de premier

Siegfried Muresan, europarlamentar PNL/PPE
Siegfried Muresan, europarlamentar PNL/PPE
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Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, după consultările cu partidele politice, că îl desemnează pentru funcția de premier pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.

„Am ales să propun pentru poziţia de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partidele de la consultări, şi această persoană este Siegfried Mureşan”, a anunţat preşedintele.

Nicușor Dan a mai spus că Mureșan i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus șeful statului.

Între timp, europarlamentarul liberal a anunțat într-o postare pe pagina sa de Facebook că acceptă propunerea.

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook. 

Nicușor Dan a mai declarat, la finalul consultărilor de astăzi, că „oricine ar fi în poziţia asta, dată fiind configuraţia parlamentară şi dată fiind opţiunile pe care partidele le-au exprimat şi public şi azi la consultării, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieşim din această ecuaţie, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, şi va îndeplini angajamentele şi, între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală şi relaţia noastră cu finanţatorii”.

Siegfried Mureșan (44 de ani) este vicepreședinte al Partidului Național Liberal și al Partidului Popular European (PPE). De profesie economist, este de 12 ani eurodeputat la Bruxelles, conform HotNews.ro.

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