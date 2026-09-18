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Transport alternativ: Operatorii de ridesharing pot obține autorizațiile și ecusoanele doar online, printr-un nou sistem informatic ARR

Transport alternativ: Operatorii de ridesharing pot obține autorizațiile și ecusoanele doar online, printr-un nou sistem informatic ARR
Sursă: © Amaviael | Dreamstime.com
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Autoritatea Rutieră Română (ARR) informează că începând de vineri, 18 septembrie, întregul proces de depunere a documentelor și de emitere a autorizațiilor și ecusoanelor pentru operatorii de transport alternativ se va face exclusiv online, odată cu lansarea unui nou sistem informatic.

Astfel, conform ARR, începând de vineri NU se mai depun cereri (dosare) în format fizic (pe hârtie) la Agențiile Teritoriale ale ARR pentru:

  • obținerea autorizației de transport alternativ;
  • obținerea copiilor conforme ale autorizației de transport alternativ;
  • obținerea ecusoanelor.

„Începând cu data de 18.09.2026, se lansează noul sistem informatic dedicat operatorilor de transport alternativ, prin care întregul proces de depunere a documentelor și de emitere a autorizațiilor, copiilor conforme și a ecusoanelor se va desfășura exclusiv online”, informează ARR.

Calendarul de implementare și pașii de urmat:

Începând cu data de 18 septembrie - Instrucțiuni, acces sistem și solicitări ecusoane:

  • pe site-ul oficial al ARR vor fi publicate link-ul de acces către sistemul informatic și tutorialul video cu instrucțiunile de utilizare.
  • operatorii de transport alternativ creează și validează contul de acces în noul sistem informatic.
  • operatorii vor avea posibilitatea de a transmite solicitări pentru eliberarea / reînnoirea ecusoanelor.

Începând cu data de 24 septembrie 2026 - Cereri/solicitări autorizații și copii conforme: 

  • operatorii de transport alternativ NOI sau cei care nu si-au creat/validat conturi de acces până la data de 24 septembrie 2026 vor crea și valida contul de acces în noul sistem informatic;
  • după crearea și validarea contului de acces, operatorii vor putea solicita în format digital, prin intermediul noului sistem informatic, eliberarea autorizațiilor de transport alternativ și a copiilor conforme.

Conform ARR, perioada 18 - 23 septembrie 2026 reprezintă o perioadă de tranziție necesară sprijinirii operatorilor de transport alternativ pentru crearea și validarea conturilor de acces în noul sistem informatic, precum și pentru migrarea în mediul digital a documentelor eliberate anterior în format fizic (pe hârtie).

„Pe această cale, asigurăm operatorii de transport alternativ că perioada de tranziție nu va influența în niciun fel termenele legale de soluționare a cererilor/solicitărilor acestora”, precizează Autoritatea Rutieră Română (ARR).

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