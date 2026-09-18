Startup-uri din România, căutate pentru SpaceTech, DefenseTech și dual-use: 8-10 firme vor putea discuta direct cu investitori internaționali, în Ungaria

Startup-urile și scaleup-urile din România care dezvoltă tehnologii pentru industria spațială, apărare, securitate, aerospace sau aplicații dual-use se pot înscrie până pe 29 septembrie 2026 la o selecție pentru întâlniri directe cu investitori și companii din industrie, organizate în cadrul CEE Space & Defense Day 2026, la Balatonfüred, în Ungaria.

Doar 8-10 startup-uri și scaleup-uri vor fi selectate pentru programul de întâlniri 1-la-1. Evenimentul are loc pe 13 octombrie 2026, la Anna Grand Hotel, iar firmele selectate vor primi un program personalizat de discuții cu investitori, în funcție de domeniu, stadiul companiei, nevoia de finanțare și compatibilitatea cu mandatul investitorilor.

Companiile interesate pot depune candidatura prin formularul de aplicare pentru startup-uri și scaleup-uri. Aplică la CEE Space & Defense Day 2026

15 minute în fața unui investitor: 5 minute de pitch și apoi întrebări

Programul nu este gândit ca o simplă sesiune de networking. Organizatorii vor crea în avans un sistem de matching între startup-uri și investitori, luând în calcul sectorul, maturitatea companiei, dimensiunea investiției căutate, geografia și potrivirea strategică.

Fiecare întâlnire va dura 15 minute. Startup-ul va avea aproximativ 5 minute pentru prezentarea companiei, iar timpul rămas va fi folosit pentru întrebări și pentru stabilirea unor eventuale etape următoare. Numărul de întâlniri nu va fi identic pentru toate companiile, ci va depinde de compatibilitatea cu investitorii participanți.

Sesiunile de speed dating sunt programate în intervalul 16:00-18:30 în agenda actuală a conferinței, iar organizatorii spun că obiectivul este ca discuțiile să poată conduce la investiții, parteneriate strategice, integrarea startup-urilor în lanțurile de furnizori sau colaborări tehnologice. Programul poate suferi însă modificări până la data evenimentului.

Ce startup-uri pot aplica

Apelul este destinat companiilor care dezvoltă tehnologii, produse sau servicii în domeniile space, defense, security, aerospace sau care au aplicații dual-use credibile.

Nu este suficientă însă doar apartenența la unul dintre aceste sectoare. Organizatorii spun că firmele ar trebui să aibă o soluție clar definită, o oportunitate de piață identificabilă și un obiectiv concret privind investiția sau finanțarea pe care o caută.

La selecție vor conta relevanța și diferențierea soluției, capacitatea echipei, maturitatea tehnologiei, tracțiunea obținută, posibilitatea de scalare, gradul de pregătire pentru investiții și compatibilitatea cu investitorii prezenți.

Un detaliu important pentru companiile foarte tinere: startup-urile pre-revenue selectate sunt eligibile pentru bilete gratuite la eveniment.

Ce trebuie pregătit pentru aplicație

Formularul nu cere doar datele de identificare ale companiei. Candidații trebuie să explice problema pe care o rezolvă, soluția, avantajul competitiv, piața-țintă și modelul de business.

Organizatorii solicită și informații despre stadiul de dezvoltare și maturitatea tehnologiei, clienți, proiecte-pilot, contracte, granturi sau alte forme de validare.

Pentru startup-urile care caută capital, trebuie precizate runda de finanțare actuală sau planificată, suma urmărită, destinația banilor și profilul de investitor dorit.

În plus, candidatura presupune un video-pitch de aproximativ 3 minute și un document de o pagină despre companie sau un pitch deck scurt. Organizatorii precizează că informația și calitatea conținutului sunt mai importante decât nivelul de producție al materialului video.

Deadline 29 septembrie. Rezultatele vin pe 2 octombrie

Perioada de selecție este foarte scurtă. Startup-urile și scaleup-urile pot aplica până la 29 septembrie 2026, iar companiile selectate ar urma să fie anunțate pe 2 octombrie.

Participarea la sesiunea de întâlniri nu este garantată prin simpla înscriere. Organizatorii vor stabili cohorta finală în funcție de calitatea proiectelor și de posibilitatea de matching cu investitorii.

De la finanțare la contracte în industria de apărare

Pentru firmele selectate, interesul evenimentului depășește sesiunea propriu-zisă de pitch.

CEE Space & Defense Day include în program o dezbatere dedicată investițiilor în space și defence, cu teme precum deficitul de capital dintre fazele timpurii și industrializarea tehnologiilor, finanțarea publică și privată sau atragerea capitalului către companiile dual-use. În program apar, printre alții, reprezentanți ai Day One Capital, Hungarian Business Angel Network și EUSPA.

O altă sesiune este dedicată exact problemei cu care se confruntă multe startup-uri din defense și space: trecerea de la capabilitate tehnologică la contract comercial. Organizatorii anunță discuții despre certificare, validarea de către clienți, procurement, integrarea în supply chain, finanțarea exporturilor și accesul IMM-urilor la marile programe internaționale de apărare și spațiu.

Agenda mai include teme precum AI pentru apărare, sisteme autonome, counter-UAS, cybersecurity, electronic warfare, infrastructură spațială, observația Pământului și conectivitate securizată.

Peste 500 de participanți la ediția precedentă

CEE Space & Defense Day a fost lansat în 2022 și a evoluat de la un segment de conferință la un eveniment regional separat. Potrivit organizatorilor, ediția precedentă a avut peste 500 de participanți din zona instituțiilor publice, industriei, investițiilor, cercetării și ecosistemului de startup-uri.

Ediția din 2026 este co-organizată de Defence Industry Association of Hungary și Hungarian Association for Innovation și găzduită de Information and Technology for Society Association. Inițiativa este conectată și cu organizații din Slovacia, Croația și Polonia, obiectivul declarat fiind crearea unor legături mai puternice între ecosistemele space și defence din Europa Centrală și de Est.

Pentru startup-urile românești interesate de extindere regională, miza poate fi tocmai accesul la o zonă dificil de obținut prin conferințe generaliste: investitori care urmăresc explicit space, defence și dual-use, dar și companii mari și instituții care pot deveni parteneri, integratori sau clienți.

Mai multe informații despre conferință, program și participanți sunt disponibile pe pagina oficială CEE Space & Defense Day 2026. CEE Space & Defense Day 2026 – pagina oficială