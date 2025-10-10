Statul român deține Bitcoin, Ethereum, EGLD și alte criptomonde, pe care le vinde la licitație

Statul român a ajuns să dețină criptomonede, precum Bitcoin, Ethereum sau MultiversX (EGLD), rezultate din confiscări, vânzând la licitație aceste active, periodic, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), relatează Mediafax.

Invocând „caracterul volatil” al criptomonedelor, ANABI nu a precizat care este valoarea totală a activelor crypto pe care le deține în portofelul său digital, dar a enumerat o serie întreagă de monede digitale pe care le are: BTC, USDC, ETH, USDT, SOL, RUNE, XRP, DOT, BNB, LUNA, EGLD, FOTTIE, ZAPI, PEPE, SPIKE, ISHI, DOGGY,CHEX, $MICHI.

Agenția din subordinea Ministerului Justiției precizează că bunurile confiscate de statul român, în urma deciziilor magistraților, se valorifică astfel:

de către ANABI, prin licitație publică ;

; prin intermediul firmelor specializate, selectate de ANABI,

prin intermediul executorilor judecătoreşti,

de către ANAF.

Vineri, la ora transmiterii știrii, Bitcoin se tranzacționa la un preț de circa 121.400 de dolari, după ce, pe 6 octombrie BTC atinsese valoarea sa maximă istorică, 126.198 dolari și 7 cenți, conform datelor de pe CoinMarketCap.

Vineri, Ethereum se tranzacționa la un preț de aproximativ 4.300 de dolarim iar criptomoneda românilor de la MultiversX, EGLD, era cotată în jur de 13 dolari.