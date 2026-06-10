Liderii globali din domeniul tech se întâlnesc la Berlin pentru a stabili noi direcții în materie de Inteligență Artificială

Miniștri, lideri tehnologici din companii, fondatori și investitori din peste 80 de țări impulsionează consensul privind suveranitatea, scalabilitatea și competitivitatea în domeniul AI la GITEX AI EUROPE 2026.

Europa mobilizează ecosistemul tehnologic global pentru a transforma avântul continentului în domeniul AI într-un impact tangibil asupra afacerilor, în timp ce liderii globali din domeniul tehnologiei, decidenții politici și companiile converg la cel mai internațional eveniment de tehnologie și startup-uri din Europa, la Berlin.

Cea de-a doua ediție a GITEX AI EUROPE are loc în perioada 30 iunie – 1 iulie 2026 la Messe Berlin, reunind 950 de companii și startup-uri, peste 600 de investitori și peste 150 de vorbitori globali din peste 80 de țări, cu scopul de a construi parteneriate și de a accelera investițiile pe o piață tehnologică europeană estimată să depășească 1.500 de miliarde de euro în 2026.

Organizat de inD, organizatorii globali ai GITEX – cea mai mare rețea de evenimente de tehnologie și AI din lume – și susținut de Departamentul Senatului pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice din Berlin, și de Berlin Partner for Business and Technology, evenimentul de două zile va forja următorul val de alianțe AI și colaborare transfrontalieră în Europa și pe piețele internaționale.

Berlinul este casa naturală pentru această ambiție. Conform Raportului Dealroom 2025, orașul deține o valoare a ecosistemului de startup-uri de 169 de miliarde de euro, cuprinde 57 de unicorni și peste 9.000 de profesioniști în domeniul AI – al patrulea cel mai mare bazin de talente AI din Europa – făcându-l cea mai dinamică destinație de pe continent pentru tehnologii de frontieră, capital și idei.

Franziska Giffey, Viceprimarul Berlinului și Senator pentru Afaceri Economice, Energie și Întreprinderi Publice, a declarat: „Fiind unul dintre principalele centre de inovație ale Europei, Berlinul reunește cercetare de talie mondială, o scenă dinamică a startup-urilor, o industrie consolidată și talente internaționale. Găzduirea GITEX AI EUROPE consolidează poziția Berlinului ca o poartă de acces pentru investiții, colaborare tehnologică și creștere economică durabilă. În același timp, oferă o platformă unică pentru a modela un viitor digital european care combină inovația cu securitatea și suveranitatea tehnologică”.

Un spațiu expozițional global care prezintă inovații majore în domeniul AI, cibernetic și open-source

AWS, Cloudflare, CommScope, HPE, ManageEngine, Red Hat, Salesforce și TrendAI sunt cap de afiș pe o podea plină de cele mai puternice companii de tehnologie din lume, în timp ce OpenAI și Google vor aduce sesiuni de învățare la mare căutare, conduse de practicieni, prin intermediul unor masterclass-uri de programare AI și securitate endpoint, oferind publicului acces direct la cunoștințe aplicate care modelează AI-ul la nivel de companie. Reunind comunități tehnologice din peste 80 de țări, expoziția prezintă pavilioane tehnologice naționale în premieră din Austria, Canada, Grecia și Japonia, transformând GITEX AI EUROPE în cel mai diversificat eveniment tehnologic din punct de vedere internațional de pe continent.

Profunzimea industrială și digitală a Germaniei este în centrul atenției. BASF – cea mai mare companie chimică din lume care dezvoltă materiale avansate pentru industriile electronice și de semiconductori – și Bosch – un lider global în inginerie – conduc participarea companiilor germane, în timp ce DeepL, cel mai precis traducător AI din lume, va demonstra modul în care soluțiile europene de AI pot cunoaște succesul la nivel global.

Leonardo Doin, Head of Voice la DeepL, a declarat: „Limba este în continuare cea mai mare barieră invizibilă în afacerile globale, iar DeepL Voice este creat pentru complexitatea cu care se confruntă companiile globale: conversații cu miză mare, limbi multiple, toleranță zero față de traducerile greșite. La GITEX AI EUROPE, așteptăm cu nerăbdare să arătăm cum arată inteligența artificială europeană atunci când este construită pentru scară globală”.

Decidenții politici europeni stabilesc agenda privind AI și infrastructura

Dincolo de expoziție, programul conferinței GITEX AI EUROPE 2026 va oferi peste 70 de ore de conținut pe trei scene, reunind lideri guvernamentali și din industrie pentru a dezbate deciziile care ascut avantajul Europei în economia globală a inteligenței – de la capacitatea de calcul și de date la disponibilitatea energetică, modele locale la scară largă (hyperscale) și cazuri de utilizare cu impact ridicat.

Ministrul Federal al Germaniei pentru Transformare Digitală și Modernizarea Statului, Dr. Karsten Wildberger, va aborda întrebările urgente legate de capacitatea continentului de a reglementa, alimenta și conecta infrastructura de date suficient de rapid pentru a se ridica la nivelul ambițiilor sale suverane în materie de AI.

Dr. Wildberger a declarat: „Pentru a deveni mai suverani, nu trebuie să copiem ceea ce alți jucători pot face mai bine, ci să ne concentrăm pe propriile forțe și pe propriul potențial. Germania are o bază industrială puternică, cu know-how extins și date industriale. Acest lucru, precum și faptul că construim o nouă infrastructură de calcul, va ajuta la asigurarea creșterii noastre economice și industriale și a competitivității”.

Capitalul de 1.000 de miliarde de dolari se întâlnește cu liderii companiilor unicorn pentru a alimenta următorul ciclu de inovare al Europei

Programul North Star Europe al GITEX AI EUROPE prezintă peste 500 de startup-uri care acoperă domenii precum securitatea cuantică, inteligența artificială industrială și deep tech. Aceste startup-uri ambițioase vor căuta să creeze rețele de contacte cu peste 600 de investitori care gestionează active de 1.000 de miliarde de dolari, inclusiv KfW Capital, care a investit 2,5 miliarde de euro în 132 de fonduri europene de capital de risc (VC); și UniCredit, forța bancară paneuropeană cu active totale de 865 de miliarde de dolari SUA.

Printre cei peste 20 de unicorni cap de afiș ai agendei conferinței AI Power Play din Europa se numără: Niklas Östberg, CEO al Delivery Hero, platforma globală de livrare de origine germană care generează venituri anuale de aproape 15 miliarde de euro în peste 70 de țări; și Ryan Foutty, VP of Business la Perplexity, compania de orchestrare AI evaluată la 20 de miliarde de dolari, susținută de NVIDIA, Jeff Bezos și Yann LeCun.

Foutty a declarat: „Căutarea a rămas în mare parte neschimbată în ultimii 30 de ani. Când ne-am propus să transformăm motorul de căutare în motorul de răspunsuri, acest lucru a fost extrem de nepopular. Acum, oamenii văd viziunea pe care o aveam. Următorul pas și evoluția naturală a motorului de răspunsuri este motorul de acțiuni, care reprezintă o interfață unde agenții pot face muncă reală în numele tău. La GITEX AI EUROPE, aștept cu nerăbdare să discut modul în care companiile pot depăși faza pilot și pot face din AI suprafața implicită pentru modul în care se desfășoară munca”.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.gitexeurope.com

Despre GITEX AI EUROPE 2026

GITEX AI EUROPE 2026, cel mai cuprinzător eveniment tehnologic inter-industrial din Europa, revine în perioada 30 iunie - 1 iulie 2026 la Messe Berlin, în urma unei ediții inaugurale de succes care a reunit companii globale cheie, IMM-uri, startup-uri, investitori și lideri care modelează agenda tehnologică globală. La cea de-a doua ediție a sa din 2026, evenimentul își consolidează rolul de platformă globală definitorie pentru economia inteligentă a Europei, reunind excelența continentului în materie de deep tech, cercetare și inginerie în domenii precum AI, tehnologie cuantică, centre de date, cloud, securitate cibernetică, tehnologii pentru economia circulară și multe altele. Cu arene dedicate pentru unicornii, scale-up-urile și IMM-urile Europei, GITEX AI EUROPE continuă să accelereze creșterea startup-urilor prin North Star Europe, ediția continentală a celui mai mare și mai bine cotat eveniment dedicat startup-urilor și investitorilor din lume.