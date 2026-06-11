O investitoare cu experiență de peste 15 ani în finanțarea stratup-urilor a fost aleasă președintă a TechAngels, după demisia lui Marius Istrate

Boardul TechAngels a desemnat-o pe Ana Maria Andronic în funcția de președinte, în locul lui Marius Istrate, care a demisionat de la conducerea asociației de investitori individuali în startup-uri, el fiind numit în funcția de partener în fondul de investiții 3VC cu sediul central la Viena.

Ana Maria Andronic a primit un mandat la conducerea TechAngels până la următoarele alegeri interne, programate pentru anul viitor, a anunțat asociația românească de investitori individuali în startup-uri, printr-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.

În noul rol, Ana Maria Andronic va contribui la „dezvoltarea asociației ca platformă relevantă pentru investiții de tip angel, cu accent pe oportunități solide de investiții, fondatori mai bine pregătiți pentru finanțare, colaborare între investitori și consolidarea legăturilor cu ecosistemul antreprenorial”, potrivit sursei citate.

Ana Maria Andronic a candidat și a fost aleasă ca membru al Boardului asociației anul trecut și este activă în ecosistemul românesc al startup-urilor de peste 15 ani. A co-fondat Venture Connect, prima inițiativă din România care a facilitat investiții în startupuri tech, și este cunoscută ca angel investor activ încă din anul 2010. Profilul său combină experiența în investiții cu expertiza în proprietate intelectuală și cu implicarea practică în runde de investiții și tranzacții de exit cunoscute din zona startup-urilor tech.

„Am văzut TechAngels ”în acțiune” din multe perspective: membri care au purtat numeroase discuții târzii în noapte cu fondatori, unii dintre ei au făcut introduceri și conexiuni care au schimbat cu adevărat traiectoria unor companii, alții au împărtășit deschis lecțiile învățate, iar, cel mai important, mulți dintre ei au susținut oameni cu mult înainte ca altcineva să creadă în ei. Acest spirit este ceea ce face această comunitate cu adevărat specială”, a declarat Ana Maria Andronic.

„Fiind o comunitate de investitori, misiunea noastră este să creăm oportunități solide de investiții și randamente semnificative. Asta înseamnă companii mai pregătite pentru finanțare, mai mult capital atras în comunitate, deal flow de calitate și rezultate care să inspire următoarea generație de fondatori și investitori”, a adăugat Ana Maria Andronic.

Aceste direcții continuă o agendă activă a TechAngels, care include implicarea în consultările privind legislația cu impact asupra investițiilor, colaborarea cu organizațiile care contribuie la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și consolidarea rolului asociației ca punct de reper pentru fondatorii aflați în căutare de capital, experiență și conexiuni relevante.

Numirea Anei Maria Andronic vine în urma deciziei luate de membrii Boardului TechAngels, după ce Marius Istrate, anterior președinte, a preluat noi responsabilități în cadrul fondului de investiții austriac 3VC. „Aceste responsabilități nu mai permit exercitarea funcției de președinte, însă Marius Istrate va continua să contribuie la activitatea asociației în calitate de membru al Boardului”, a menționat TechAngels.

„Am construit lucruri bune împreună pentru scena de angel investing în tehnologie și mă bucur că avem un Board puternic, implicat și hotărât să ducă lucrurile mai departe. Sunt teme importante în fața noastră, inclusiv dialogul cu autoritățile pe legislația care impactează investițiile, colaborarea cu organizațiile care contribuie la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și menținerea TechAngels ca reper pentru fondatorii aflați la început de drum. Ana Maria Andronic are experiența, reputația și energia necesare pentru a ghida TechAngels în această etapă, iar sprijinul nostru este deplin”, a declarat Marius Istrate, membru al Boardului TechAngels.

TechAngels se prezintă drept „cel mai experimentat grup de investitori de tip angel” și „una dintre cele mai active comunități” din România și regiunea Europei Centrale și de Est.

Asociația spune că reunește peste 130 de antreprenori, executivi și profesioniști cu experiență care investesc capital, timp și expertiză în startupuri de tehnologie.

TechAngels contribuie la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial prin investiții care se ridică la peste 40 de milioane de euro în ultima decadă și printr-un portofoliu de peste 270 de startupuri. Membrii grupului asigură, de asemenea, mentorat, colaborează cu fondatorii și se implică în inițiative care susțin accesul la capital și creșterea companiilor inovatoare.