Tot ce trebuie să știți despre proiectele de digitalizare finanțate din fonduri europene

Transformarea digitală este esențială pentru dezvoltarea organizațiilor din România, iar prin proiectele de digitalizare finanțate din fonduri europene, atât sectorul public, cât și cel privat au acces la finanțare pentru modernizarea infrastructurii IT.

Prin Programele Regionale gestionate de ADR-uri, IMM-urile pot accesa finanțări dedicate transformării digitale, cu accent pe creșterea competitivității, eficientizarea activităților interne și îmbunătățirea capacității de raportare și control operațional. De asemenea, sunt disponibile finanțări pentru proiecte de digitalizare, care vizează dezvoltarea infrastructurii digitale, creșterea interoperabilității sistemelor și reducerea activităților administrative realizate manual.

Aceste oportunități vizează toate regiunile, susținând digitalizarea IMM-urilor și modernizarea sectorului public, unde alegerea soluțiilor și a partenerilor potriviți devine esențială pentru succesul proiectelor. De la primării și spitale, până la IMM-uri și companii private, Quartz Matrix - HP Inc. Amplify Power Partner - livrează, soluții certificate și eligibile pentru beneficiarii finanțărilor europene. În parteneriat, cele două companii răspund unor întrebări frecvente care apar de la cei care doresc să acceseze proiecte de digitalizare.

Cui se adresează proiectele de digitalizare?

Fondurile europene disponibile vizează o gamă largă de beneficiari:

Sector public:

primării și consilii județene

spitale și unități sanitare

universități și instituții de învățământ

Sector privat:

IMM-uri și microîntreprinderi

start-up-uri

companii din industrie și producție

furnizori de servicii medicale private

Indiferent de beneficiar, proiectele impun cerințe clare: echipamente eligibile, livrare la timp și garanții conforme. Quartz Matrix asigură aceste condiții prin portofoliul HP Inc. și experiența în proiecte implementate cu succes la nivel național.

De la finanțare la implementare: ce face diferența?

Un proiect de digitalizare nu înseamnă doar achiziția de echipamente, ci un sistem funcțional și integrat: instalare și configurare on-site, precum și suport tehnic post-implementare necesar sustenabilității investiției. Această abordare integrată este esențială în proiectele finanțate din fonduri europene unde nu este suficientă livrarea echipamentelor, ci trebuie demonstrată funcționalitatea, instruirea personalului și conformitatea documentației în raportarea către autoritatea contractantă.

Pentru beneficiari, alegerea echipamentelor este critică iar. HP Inc. aduce un nivel ridicat de siguranță operațională: rețea de service extinsă, disponibilitatate de piese de schimb și opțiuni de garanție aliniate perioadelor de sustenabilitate impuse de finanțare.

Ce tehnologie să alegeți pentru proiecte sustenabile?

Pentru beneficiarii de fonduri europene, alegerea echipamentelor IT trebuie făcută nu doar în funcție de nevoile actuale, ci și de planurile de dezvoltare pe termen mediu și lung. Factori precum flexibilitatea garanției, durata de viață a echipamentelor și scalabilitatea soluțiilor devin esențiali.

Portofoliul HP Inc acoperă aceste cerințe prin:

soluții pentru muncă hibridă și colaborare, optimizate cu inteligență artificială

infrastructură IT securizată, cu protecție integrată a datelor

echipamente concepute pentru performanță și fiabilitate pe termen lung

Soluțiile HP Inc din portofoliul partenerului său Quartz Matrix includ:

PC-uri și echipamente de printing enterprise

servicii de tip Managed Device Services și Managed Print Services

soluții audio-video HP Poly pentru colaborare

Acest ecosistem permite organizațiilor să își optimizeze fluxurile de lucru, să reducă costurile operaționale și să îmbunătățească experiența angajaților, indiferent de modelul de lucru.

Cum puteți avea o trasabilitate completă pentru echipamentele achiziționate din fonduri europene?

Implementarea, asigurarea conformității în etapa de raportare și decontarea sunt elemente critice în proiectele finanțate din fonduri europene, iar cu soluția potrivită de asset management te poți asigura că toate aceste procese sunt gestionate corect, eficient și conform cerințelor de finanțare.

QASSET® este o aplicație software pentru managementul activelor dezvoltată de Quartz Matrix pentru a răspunde uneia dintre cele mai frecvente provocări ale unui proiect european, aceea de a demonstra utilizarea corectă a echipamentelor achiziționate pe toată durata de monitorizare. Platforma asigură trasabilitatea completă a fiecărui activ, de la recepție până la scoaterea din uz, cu evidența mentenanței, garanțiilor, locațiilor și utilizatorilor. Soluția este utilă în special pentru organizațiile care gestionează volume mari de echipamente și trebuie să asigure transparență și control în orice moment al proiectului.

De ce este digitalizarea o oportunitate strategică?

Traversăm o perioadă în care angajații își doresc experiențe mai bune de muncă, fie că sunt la birou sau lucrează de la distanță. Companiile, de orice dimensiune, au nevoie să-și regândească spațiile de lucru, iar HP oferă unul dintre cele mai cuprinzătoare portofolii de soluții bazate pe inteligență artificială. Inteligența artificială devine un catalizator al transformării digitale, fiind integrată nu doar în cloud, ci și direct pe dispozitive, ceea ce permite creșterea productivității și a securității operaționale.

Articol susținut de HP