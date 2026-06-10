Finanțare de 1 milion EUR pentru un startup AI românesc, de la un fond de investiții susținut și cu bani din PNRR

Fondul de investiții Early Game Ventures, susținut inclusiv cu capital din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, finalizarea unei runde de finanțare în valoare de 1 milion de euro pentru Naratix, startup 100% românesc care construiește infrastructură critică pentru companiile globale de eCommerce.

Finanțarea seed va sprijini compania să își accelereze creșterea și să abordeze noi piețe.

Naratix dezvoltă un sistem complex care combină agenți AI proprietari cu algoritmi euristici avansați, redefinind modul în care comerțul digital funcționează. Platforma spune că transformă informațiile brute și incomplete ale produselor comercializate de către magazinele și marketplace-urile online în date de produs structurate, standardizate, îmbogățite la scară și relevante pentru cumpărători.

Firma IT a fost fondată de patru antreprenori români: Chris Orășanu, Marius Drenea, Vladin Grebenița și Cristian Ionuț Avram.

De ce este important pentru comerțul online global?

Prin Naratix, comercianții online elimină o barieră majoră de creștere care afectează întreaga industrie. Datele de produs inconsistente sau incomplete fac ca produsele să fie imposibil de descoperit în motoarele de căutare, în recomandările date de AI, dar și prin search-ul intern sau filtrele propriilor magazine online, transformând cataloage întregi în stoc invizibil care nu generează venit.

Taxonomiile diferă, aceleași produse sunt descrise diferit de la un furnizor la altul, iar retailerii și marketplace-urile trebuie să prelucreze sute de mii sau chiar milioane de produse, fiecare cu propriul format și propriile inconsistențe.

Până acum, industria eCommerce putea rezolva această problemă doar prin munca manuală, aceasta fiind costisitoare și imposibil de scalat. Echipe întregi încă copiază și lipesc atribute în PIM-uri (sistemele care centralizează informațiile despre produse), curăță foi de calcul cu sute de mii de rânduri și rescriu titluri și descrieri pentru fiecare produs, piață sau canal de vânzare.

Ce face Naratix pentru a simplica aceste procese?

Platforma acoperă întregul ciclu al datelor de produs, de la auditul taxonomiei și categorizare automată, la îmbogățire cu atribute, generare de conținut SEO și GEO care ajută produsele să fie găsite atât în motoarele de căutare clasice precum Google, cât și în asistenții AI precum ChatGPT, Gemini sau Perplexity, mapare multi-taxonomie și distribuție multi-canal.

„Practic, Naratix construiește cea mai mare bază de date structurată de produse din Europa, cu obiectivul declarat de a indexa 1 miliard de produse. Aceasta reprezintă un activ strategic care alimentează nu doar comerțul de azi, ci și viitoarea generație de shopping asistat de AI”, declară Chris Orășanu, CEO și cofondator Naratix.

„Ceea ce Stripe a construit pentru plăți online, Naratix construiește pentru datele de produs în eCommerce: infrastructura fără de care search‑ul, recomandările și conversiile nu pot funcționa la adevăratul lor potențial. Am încredere că această echipă are experiența și maturitatea să transforme modul în care industria lucrează cu product data”, spune Dan Călugăreanu, Partener Early Game Ventures.

Startup-ul românesc este activ în peste 30 de țări

Compania este activă în peste 30 de țări de pe 4 continente și are în portofoliu peste 10 clienți enterprise.

Integrările native cu soluții ca VTEX, Mirakl, Shopware și alte platforme eCommerce enterprise permit Naratix să deservească marketplace-uri cu milioane de produse, retaileri enterprise și branduri globale, răspunzând inclusiv cerințelor tot mai stricte impuse la nivelul UE privind datele de produs.

Fondatorii startup-ului, Chris Orășanu, Marius Drenea, Vladin Grebenița și Cristian Ionuț Avram, au construit produse, au deschis piețe și au închis tranzacții pe trei continente, fiecare cu un parcurs care vorbește singur. Împreună aduc exact combinația de competențe necesare pentru a construi o companie de infrastructură destinată să devină un standard global.

Obiectivul imediat este consolidarea poziției sale pe piețe europene precum Franța, Germania, Polonia, Slovenia, Grecia, România, dar și în țări din Asia de Sud-Est precum Singapore, Indonezia sau Malaezia. Pe termen mediu, compania are ca obiectiv expansiunea pe cele mai mari piețe ale lumii, inclusiv cea a Statelor Unite.

„Giganți precum Amazon au investit masiv pentru a-și rezolva intern problema datelor de produs. Noi am construit același tip de soluție pentru întreaga piață, pentru a rezolva cea mai scumpă și mai ignorată problemă din eCommerce: cea a inconsistenței datelor. Runda de la EGV ne permite să consolidăm eforturile de scalare în Statele Unite și să creștem în regiunile în care suntem deja activi”, a adăugat Chris Orășanu.

Ce urmează?

Fondurile atrase în această rundă vor fi direcționate integral către accelerarea creșterii Naratix. Compania a anunțat deja că recrutează specialiști cu experiență directă în ecosisteme globale de eCommerce, care să se alăture Naratix în misiunea de a deveni standardul global pentru datele de produs.

„Un focus strategic distinct îl reprezintă pregătirea pentru următoarea generație de comerț online. Industria evoluează rapid către modele de shopping mediate de agenți AI, în care magazinele și marketplace-urile online clasice sunt înlocuite sau completate de interfețe conversaționale și sisteme autonome de recomandare. Experiența de shopping online se schimbă cu pași rapizi, iar Naratix lucrează deja activ pentru a se asigura că, indiferent de sistemul AI utilizat, acesta are acces la date de produs corecte, structurate și complete, condiția fără de care niciun agent de comerț nu poate funcționa în parametri optimi. Această investiție poziționează compania nu doar pentru creșterea imediată, ci pentru rolul de infrastructură critică într-o piață care se transformă fundamental”, a mai spus Orășanu.

Cum pot contacta antreprenorii inovatori fondul de investiții EGV

Early Game Ventures (EGV) II este un fond de capital de risc capitalizat de Recovery Equity Fund, administrat de Fondul European de Investiții și finanțat prin PNRR în cadrul Next Generation EU.

Dacă ești un fondator al unui startup curajos în căutarea unui finanțator care dorește să își asume riscuri, atunci contactează echipa EGV la hello@earlygame.vc. Noi suntem mereu gata să #LeadEarly.

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