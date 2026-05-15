Un startup IT clujean a atras o investiție de la colosul auto sud-coreean Hyundai

Un startup de tehnologie din Cluj a atras o investiție de 1 milion de euro de la colosul auto sud-coreean Hyundai, potrivit Profit.ro.

Mai exact firma 42dot, unitate a Hyundai care dezvoltă software de mobilitate bazată pe inteligență artificială, a preluat un pachet minoritar de 7,695% din acțiunile startup-ului românesc OxidOS Automotive, pentru investiția de 1 milion EUR. Runda de investiții se ridică la 2,5 milioane EUR, startup-ul clujean fiind evaluat la 13 milioane EUR, în urma finanțării, relatează ZF.ro.

Startup-ul clujean a mai obținut o rundă de finanțare seed de 1,2 milioane EUR, condusă de fondul românesc de investiții Early Game Ventures, în anul 2022.

OxidOS Automotive creează instrumente pentru dezvoltare software și sisteme de operare destinate sectorului auto. Platforma și sistemul de operare OxidOS permit producătorilor și integratorilor din industria auto să implementeze software sigur și securizat mai rapid, prin reducerea timpului necesar pentru dezvoltare, depanare și certificare.

Startup-ul a fost lansat în anul 2022, de Alexandru Radovici (director general), Bogdan Dumitru Ionuț Genis (director de tehnologie), Vlad Rădulescu, Ioana Maria Culic-Radovici și Daniel Rosner.