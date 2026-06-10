Apeluri în valoare totală de 6 milioane EUR pentru branduri de modă, parteneri, instituții, educatori și organizații publice europene, inclusiv din România

EIT Culture & Creativity („Cultură și Creativitate”), rețea europeană de inovare pentru industriile culturale și creative, susținută de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), anunță, miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a lansat două apeluri deschise în valoare totală de 6 milioane EUR prin intermediul NEB - New European Bauhaus Academy.

Organismul EIT este partener al Academiei, care oferă acces la „competențe, cunoștințe și conexiuni pentru o transformare societală durabilă, frumoasă și incluzivă”.

Apelurile deschise vor accelera trecerea la moda circulară și vor consolida competențele pentru medii de viață sustenabile în întreaga Europă.

Lansarea coincide cu Festivalul European Bauhaus 2026, unde președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a evidențiat NEB Academy ca element central pentru dezvoltarea competențelor și creativității necesare pentru tranziția Europa.

Acestea sunt adresate inovatorilor, educatorilor și practicienilor din întreaga Europă.

Apelurile NEB Academy 2026

NEB Academy | Fashion Shift - Finanțare totală de până la 2,5 milioane EUR , cu până la 500.000 EUR pe proiect: Programul Fashion Shift finanțează consorții multi-actori care includ cel puțin un brand de modă independent (IMM), o instituție de cercetare, o autoritate publică sau un cluster de inovație/industrie și un partener în lanțul valoric al sectorului modei, care vor să dezvolte și să scaleze modele de afaceri responsabile în întregul lanț valoric european;

- Finanțare totală de , cu până la 500.000 EUR pe proiect: Programul Fashion Shift finanțează care includ cel puțin un brand de modă independent (IMM), o instituție de cercetare, o autoritate publică sau un cluster de inovație/industrie și un partener în lanțul valoric al sectorului modei, care vor să dezvolte și să scaleze modele de afaceri responsabile în întregul lanț valoric european; NEB Academy | Skills Infrastructure - Până la 3,5 milioane EUR în finanțare totală, cu până la 600.000 EUR per proiect: Programul finanțează cinci, până la șase, colaborări transregionale, formate din cel puțin un furnizor de educație, o autoritate publică și o organizație privată din ecosistem, pentru a construi programe de învățare pe tot parcursul vieții ancorate în contexte locale.

Dincolo de sprijinul financiar, proiectele selectate se vor alătura rețelei paneuropene a EIT Culture & Creativity și vor deveni parte a comunității mai extinse a New European Bauhaus.

EIT Culture & Creativity este parteneriatul instituțional dedicat transformării sectoarelor și industriilor culturale și creative din Europa pentru a deveni mai sustenabile, reziliente și competitive. Înființată în 2023 de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism independent al UE, organizația oferă finanțare, cunoștințe și sprijin personalizat.

EIT Culture & Creativity operează în peste 30 de țări, cu sediul central la Köln și centre regionale în Amsterdam, Barcelona, Bologna, Helsinki, Košice și Viena.

NEB Academy este infrastructura de învățare și inovare a New European Bauhaus, menit să ajute ideile să treacă de la inspirație la implementare, prin conectarea cunoștințelor, competențelor și inovării în întreaga Europă.

Lansată de Comisia Europeană în 2022, NEB Academy s-a concentrat inițial pe competențe pentru construcții durabile, reunind cercetători și practicieni pentru a accelera perfecționarea și recalificarea ecosistemului construcțiilor. Această primă fază a condus la crearea unei rețele de centre în întreaga Europă, făcând ca formarea inovatoare să fie accesibilă autorităților publice, practicienilor și studenților, conectând în același timp cunoștințele locale cu expertiza europeană și internațională.