VIDEO. „Perspectiva de a fi medic nu era prea entuziasmantă” – a terminat Medicina, iar acum ajută startup-urile tech românești să inoveze în sănătate. Lista lui Ion-Gheorghe Petrovai

Startup-urile românești de sănătate nu-și propun să vândă „soluții miraculoase”, dar, în același timp, nici pacienții, nici medicii din România nu sunt, în general, foarte deschiși la tehnologii inovatoare, a explicat, la podcastul StartupCafe Idei&Antreprenori, Ion-Gheorghe Petrovai, cofondator al Fresh Blood, o organizație de susținere a inovației în domeniul sănătății. El a terminat Medicina la Cluj, în urmă cu aproape 3 decenii, dar nu a profesat ca medic, preferând să lucreze pentru companiile farmaceutice private, care plăteau mult mai bine. Și-a construit o carieră care cuprinde aspectele de business medical, iar acum își folosește experiența acumulată pentru a sprijini startup-urile de tehnologii în sănătate (health-tech).

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„Am terminat Medicina la Cluj, în 1998 (...) La momentul respectiv, perspectiva de a fi medic nu era prea entuziasmantă. Și acum este încă destul de greu să fii medic tânăr, fără un sprijin. Văd că fiica mea cea mare este anul cinci la medicină și ne gândim cum anume va arăta drumul ei. Dar la momentul respectiv era mult mai greu. Și atunci, pe de altă parte, am descoperit că există o zonă în care cunoștințele mele din domeniul medical erau utile și care căutau oameni deschiși și dinamici și am intrat în industria farmaceutică. Și, după o vreme, ca mulți alții, am zis: stau câțiva ani ca să fac un pic de cheag și văd eu după aceea ce fac. A început să-mi placă. Și au văzut și alții că mă pricep la ceea ce făceam. Ca atare, a urmat o carieră de 15 ani în industria farmaceutică, în câteva companii, în care am înțeles, în primul și în primul rând, cum se dezvoltă inovația plecând de la stadiul de idee și am înțeles ce anume este necesar astfel încât să ajungi de la acea idee la soluția pe care doctorul poate realmente să o folosească” - a povestit Ion-Gheorghe Petrovai cum a ajuns să se ocupe de startup-urile health-tech.

Organizația sa, Fresh Blood, își propune să acționeze ca un catalizator pentru startup-urile românești care dezvoltă tehnologii în domeniul medical.

„Noi ne considerăm o organizație catalizatoare pentru că catalizatorul vine din chimie. Lucrurile sunt împreună, dar dacă nu există un catalizator, ele nu se transformă, reacția nu are loc. Suntem o organizație de suport a inovației, iar forma juridică este asociație”, a mai spus cofondatorul Fresh Blood.

Fie că e vorba de startup-uri care se adresează pacienților și consumatorilor, fie că e vorba de tehnologii destinate medicilor, Gheorghe Petrovai consideră că piața românească nu este foarte deschisă la inovație.

„Startup-urile de sănătate nici nu sunt în zona aceea de hype foarte mare sau, eu știu, soluții miraculoase care se mai vând. Sunt niște instrumente care pot să te ajute să-ți rezolvi problemele de sănătate. Dar asta înseamnă că ele se mișcă mai încet și societatea românească încă este pe curbă de adopție aici. Să ne gândim la penetrarea internet banking-ului pe telefon mobil și o să ne gândim că startup-urile de sănătate vin pe același drum, dar un pic mai din spate. Piața românească nu e atât de deschisă la inovație. Mă amuză, văd companii care sunt internet și care aleg să aibă și o prezență fizică. Clientul are nevoie să aibă o anumită proximitate ca să-i crească încrederea. Sau, de exemplu, sunt oameni care comandă online, dar plătesc ramburs, pentru că ei vor să fie siguri că le ajunge produsul comandat, că banii lor nu se pierd. E abordarea legitimă, dar asta înseamnă că dezvoltarea în acea piață o să aibă alte principii”, a explicat Ion-Gheorghe Petrovai.

El consideră că nici medicii români nu sunt mai deschiși la inovație decât pacienții:

„Depinde de specialitate. N-aș zice că e o diferență (între medici și pacienți, ca deschidere la inovație - n.r.). Cred că vorbim de 20% (dintre medici care sunt deschiși la inovație - n.r.), valabil și la nivelul întregii populații (...)”.

LISTA lui Petrovai: startup-uri med-tech/health-tech românești

Ion-Gheorghe Petrovai, de la Fresh Blood, împarte startup-urile românești de tehnologii în sănătate în 4 categorii mari:

Startup-uri care dezvoltă produse sau servicii pentru consumatori care nu sunt bolnavi, dar care vor să-și gestioneze mai bine starea de sănătate. Aici intră, de exemplu, aplicațiile de nutriție, de well-being sau de sănătate mintală. Startup-uri care se adresează pacienților și aparținătorilor. Aici, utilizatorul are deja un diagnostic și își gestionează problema de sănătate cu ajutorul tehnologiei. Startup-uri care se adresează medicilor și altor profesioniști din domeniul medical. Startup-uri care se adresează organizațiilor medicale: spitale, clinici și altor instituții de profil. De asemenea, se pot adresa unor companii din diverse domenii, care cumpără servicii medicale pentru angajații lor (bonusuri și beneficii).

Fondatorul organizației de inovare Fresh Blood a făcut rapid și o listă de 10 startup-uri românești de tehnologii pentru sănătate: