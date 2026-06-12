De ce tot mai multe firme de proiectare din România renunță la licențele scumpe de CAD

Costul licențelor de software CAD a devenit în ultimii ani una dintre cele mai discutate cheltuieli în firmele de proiectare din România. Arhitecți, ingineri constructori, proiectanți mecanici și electrici se confruntă cu același calcul: performanța de care au nevoie versus suma pe care o plătesc anual pentru a rămâne licențiați.

Această presiune a deschis piața pentru soluții alternative serioase, care nu mai înseamnă compromis tehnic, ci pur și simplu o alegere mai bună raportată la costuri.

Formatul DWG rămâne standardul industriei

Orice discuție despre software CAD profesional începe cu un singur criteriu esențial: compatibilitatea cu formatul DWG. Acesta este standardul de facto al industriei, folosit în schimbul de fișiere între arhitecți, ingineri, beneficiari și autorități.

O soluție CAD care nu funcționează nativ pe DWG creează frecări în flux, necesită conversii și poate genera erori de compatibilitate. De aceea, orice alternativă credibilă la soluțiile tradiționale trebuie să rezolve această problemă de la bun început, nu printr-un import/export, ci printr-un suport nativ complet.

Ce înseamnă în practică o licență permanentă

Modelul de licențiere prin abonament anual a devenit norma în industria de software. Plătești în fiecare an pentru dreptul de a folosi același program, iar dacă nu reînnoiești, accesul se oprește.

Licența permanentă funcționează diferit: plătești o dată și software-ul îți aparține. Poți continua să îl folosești indiferent dacă alegi sau nu să plătești mentenanță pentru actualizări viitoare. Pentru o firmă mică sau medie, diferența pe termen de trei sau cinci ani poate fi semnificativă ca impact în buget.

BricsCAD oferă ambele variante, licență permanentă cu mentenanță inclusă pentru primul an, sau abonament anual ori pe trei ani, lăsând decizia la latitudinea cumpărătorului.

Edițiile disponibile acoperă toate domeniile de proiectare

Una dintre greșelile frecvente când se evaluează un software CAD alternativ este să se compare doar varianta de bază cu soluția premium a competitorului. Comparația corectă se face între ediții echivalente ca funcționalitate.

BricsCAD este disponibil în mai multe ediții, fiecare gândită pentru un profil specific de utilizator:

BricsCAD Lite — pentru desenare 2D, documentații tehnice și schițe;

BricsCAD Pro — pentru utilizatori care au nevoie de modelare 3D completă și instrumente de automatizare;

BricsCAD Mechanical — dedicat ingineriei mecanice și proiectării pentru producție;

BricsCAD BIM — pentru arhitectură și construcții, cu fluxuri BIM moderne;

BricsCAD Ultimate — toate funcționalitățile disponibile într-o singură licență.

Această structură permite fiecărei firme să plătească exact pentru ce folosește, fără să achiziționeze funcționalități inutile.

Tranziția este mai simplă decât pare

Unul dintre argumentele care blochează decizia de schimbare este teama de adaptare. Orice program nou înseamnă timp pierdut cu învățatul, comenzi necunoscute și productivitate redusă în primele săptămâni.

BricsCAD a fost construit cu o interfață familiară utilizatorilor de software CAD tradițional. Comenzile, meniurile și logica de lucru sunt similare cu ce știu deja profesioniștii din domeniu. AutoLISP-ul este suportat, macro-urile și scripturile existente funcționează, iar fișierele DWG se deschid fără conversii.

Practic, cineva care a lucrat ani de zile în alt software CAD poate deveni productiv în BricsCAD în câteva zile, nu luni.

Ecosistemul de aplicații extinde funcționalitățile

Un software CAD modern nu mai înseamnă doar programul de bază. Înseamnă și ecosistemul de aplicații specializate care se integrează în el pentru a acoperi nevoi specifice de industrie.

BricsCAD are un catalog de aproape 400 de aplicații partenere, care acoperă domenii precum instalații, structuri, GIS, topografie, HVAC sau proiectare de schele. Printre aplicațiile disponibile se numără CADprofi, Parabuild, TopoLT și Spatial Manager, toate compatibile cu platforma BricsCAD.

Unde poți achiziționa licențe BricsCAD în România

Achiziția unui software CAD profesional nu se reduce la a pune un produs în coș și a plăti cu cardul. Implică o alegere informată a ediției potrivite, o evaluare a modului de licențiere și, de multe ori, o negociere pentru licențe multiple sau achiziții instituționale.

Ca BricsCAD reseller autorizat in Romania, FairSoft oferă suport în selectarea ediției corecte, posibilitatea de achiziție prin fonduri europene, plata în rate și asistență post-vânzare. Firma este activă din 2004 și poate fi contactată la +40 746 075 468.

Articol susținut de Fairsoft