Un startup românesc de roboți, inclus într-un accelerator Google DeepMind

Startup-ul românesc de robotică Adapta Robotics a fost inclus într-un accelerator Google DeepMind dedicat afacerilor europene din domeniu în stadiu incipient.

Google DeepMind Accelerator: Robotics durează 3 luni, timp în care firmele alese vor avea acces la stack-ul AI al companiei, expertiză tehnică și modele de robotică Gemini.

Săptămâna aceasta, fondatorii selectați de startup-uri se reunesc pentru a lansa programul, a întâlni echipele Google DeepMind și Google, transmite compania pe site-ul oficial.

Acceleratorul va oferi și sprijin practic din partea Google DeepMind și experților Google, mentorat tehnic, ghidare de produs și acces la o rețea largă de parteneri.

Adapta Robotics a fost fondată în 2015 de un grup de trei ingineri, Mihai Crăciunescu, Cristian Dobre și Diana Baicu. La început funcționa ca un departament de robotică corporativ, dar în 2021 a devenit un startup independent.

Despre Adapta s-a mai scris pe StartupCafe.ro, atunci când a obținut o finanțare de 2 milioane EUR de la fondul de investiții Catalyst Romania.

Firma susține că oferă soluții inovatoare unora dintre cele mai importante companii din lume, cum ar fi Zebra Technologies, Ypsomed și Nissan. Adapta Robotics spune, de asemenea, că are peste 50 de roboți implementați la peste 30 de clienți.

În 2017, startup-ul a lansat ca primul său robot, MATT, care a avut prima vânzare comercială în 2020. Robotul a fost urmat de ERIS (Effective Retail Intelligent Scanner), conceput pentru a rezolva rapid și precis problemele din retail legate de disponibilitatea la raft și de etichetare de preț.

În 2025, firma a lansat și SIDD, un sistem de urmărire și monitorizare a inventarului, primul client și partener fiind platforma de electronice recondiționate Flip.ro.

Celelalte startup-uri selectate în programul Google