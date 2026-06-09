Un startup românesc de roboți, inclus într-un accelerator Google DeepMind

Startup-ul românesc de robotică Adapta Robotics a fost inclus într-un accelerator Google DeepMind dedicat afacerilor europene din domeniu în stadiu incipient.
Google DeepMind Accelerator: Robotics durează 3 luni, timp în care firmele alese vor avea acces la stack-ul AI al companiei, expertiză tehnică și modele de robotică Gemini.
Săptămâna aceasta, fondatorii selectați de startup-uri se reunesc pentru a lansa programul, a întâlni echipele Google DeepMind și Google, transmite compania pe site-ul oficial.
Acceleratorul va oferi și sprijin practic din partea Google DeepMind și experților Google, mentorat tehnic, ghidare de produs și acces la o rețea largă de parteneri.
Adapta Robotics a fost fondată în 2015 de un grup de trei ingineri, Mihai Crăciunescu, Cristian Dobre și Diana Baicu. La început funcționa ca un departament de robotică corporativ, dar în 2021 a devenit un startup independent.
Despre Adapta s-a mai scris pe StartupCafe.ro, atunci când a obținut o finanțare de 2 milioane EUR de la fondul de investiții Catalyst Romania.
Firma susține că oferă soluții inovatoare unora dintre cele mai importante companii din lume, cum ar fi Zebra Technologies, Ypsomed și Nissan. Adapta Robotics spune, de asemenea, că are peste 50 de roboți implementați la peste 30 de clienți.
În 2017, startup-ul a lansat ca primul său robot, MATT, care a avut prima vânzare comercială în 2020. Robotul a fost urmat de ERIS (Effective Retail Intelligent Scanner), conceput pentru a rezolva rapid și precis problemele din retail legate de disponibilitatea la raft și de etichetare de preț.
În 2025, firma a lansat și SIDD, un sistem de urmărire și monitorizare a inventarului, primul client și partener fiind platforma de electronice recondiționate Flip.ro.
Celelalte startup-uri selectate în programul Google
- 3D-Components AS (Norvegia): O platformă bazată pe AI care automatizează selecția și inspecția sudurii, oferind rezultate de 280× mai rapid decât metodele tradiționale de încercare și eroare;
- Acumino (Grecia): Dezvoltă inteligență artificială fizică independentă de hardware, care permite roboților să execute sarcini industriale complexe într-un mod scalabil, eficient din punct de vedere al costurilor, fiabil și cu un ROI ridicat;
- AUAR (Arhitectură Automatizată) (Regatul Unit): Face construcția de locuințe mai accesibilă prin implementarea microfabricilor robotizate direct pe șantiere;
- Bubble Robotics (Franța): o constelație fără vase, formată din roboți de suprafață și subacvatici auto-andocați care văd, aud și acționează, hrănind un model viu de lume subacvatică;
- Danu Robotics (Regatul Unit): Folosește sisteme robotice AI integrate pentru a automatiza sortarea complexă a deșeurilor, crescând eficiența, îmbunătățind siguranța și permițând recuperarea scalabilă a materialelor valoroase care susțin economia circulară;
- Deltia GmbH (Germania): Digitalizează munca pe linia de producție, transformând fluxurile de lucru în grafice de proces care ajută echipele să optimizeze procesele manuale și să automatizeze sarcinile repetitive, astfel încât oamenii să se poată concentra acolo unde contează cel mai mult;
- Embodied AI (Elveția): Desfășoară umanoizi teleoperați care colectează date în timpul serviciului pentru clienți pentru a-și antrena și îmbunătăți continuu abilitățile de manipulare;
- Extend Robotics (Regatul Unit): Oferă software de teleoperare și fluxuri de date care ajută la antrenarea și ajustarea fine a modelelor de bază pentru aplicații reale în robotică;
- Forgis (Elveția): Dezvoltă agenți AI care înțeleg mașinile ca ingineri cu experiență, prezicând defecțiuni și optimizând operațiunile;
- Generative Bionics (Italia): Amplifică potențialul uman prin dezvoltarea roboților umanoizi bazați pe inteligență artificială fizică, dezvoltați în Europa, dar construiți la scară globală;
- Qualia (Danemarca): Construirea de infrastructură care permite companiilor să transforme modele de fundație robotizate în implementări funcționale, automatizând și optimizând munca manuală consumatoare de timp;
- ROBEAUTE (Franța): Construiește microroboți care navighează prin țesutul cerebral pentru a diagnostica, trata și monitoriza neuropatologia, stabilind un nou strat de infrastructură fizică în neurochirurgie;
- Staer (Suedia): Folosește viziunea computerizată pe camerele și senzorii existenti pentru a construi modele spațiale 3D ale facilităților, oferind roboților un mediu comun pentru navigare și operatorilor vizibilitate în timp real asupra modului în care funcționează efectiv operațiunile lor fizice;
- Touchlab (Regatul Unit): Folosește cerneluri nano avansate pentru a crea un „e-skin” care oferă roboților un simț al atingerii de înaltă rezoluție pe suprafețe flexibile.