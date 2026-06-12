Business CheckIn. Tori a plecat la studii în SUA apoi a început o afacere în România. „Am simțit că aceasta este chemarea mea”

La 28 de ani, Tori Gov (foto) conduce agenția de marketing „suavé the agency”, construită la intersecția dintre branding, creativitate și strategie. Absolventă a Drexel University din Philadelphia și cu experiență profesională acumulată atât în SUA, cât și în România, ea s-a specializat în dezvoltarea brandurilor din zona de wellness și personal development. Parcursul său, de la proiectele antreprenoriale din liceu până la colaborările cu clienți internaționali, a fost marcat de curiozitate, adaptabilitate și dorința de a-și construi propriul drum în industria creativă.

În procesul de lansare a propriei sale agenții de marketing, antreprenoarea a apelat și la serviciile BT Stup. Prin intermediul Stup, Tori a accesat o serie de soluții utile pentru un antreprenor aflat la început de drum: și-a înființat firma, a deschis un cont de business și a beneficiat de servicii de găzduire web.

„BT Stup m-a ajutat să înființez noua firmă și să deschid rapid și facil un cont de business. A fost un proces atât de smooth, minunat, și ador aplicația BT, este foarte ușor de folosit și user-friendly”, spune Tori Gov.

Dincolo de partea administrativă, Tori Gov spune că unul dintre cele mai importante beneficii a fost accesul la comunitatea de antreprenori construită în jurul BT Stup.

Banca Transilvania susține antreprenorii din România prin soluții de finanțare adaptate nevoilor fiecăruia, dar și prin programe, resurse și expertiză menite să îi ajute să își dezvolte și să își consolideze afacerile.

BT Stup este un hub dedicat antreprenorilor, accesibil atât fizic, la București, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218, cât și online. Aici, cei care își lansează sau dezvoltă o afacere găsesc resurse și servicii practice care îi sprijină în toate etapele: de la înființarea firmei și instrumente de facturare, până la soluții pentru magazine online, semnătură electronică, servicii foto pentru produse și alte facilități menite să simplifice activitatea antreprenorială.

Business CheckIn. De la facultate în SUA la propria agenție de marketing în România

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat? Tori Gov: Mă numesc Tori Gov, am 28 de ani, sunt din București și am propriul meu business, agenția de marketing „suavé the agency”. Am urmat Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, iar facultatea am făcut-o în Statele Unite, la Drexel University din Philadelphia, unde am studiat un double major (trad. specializarea principală) în marketing și business analytics și un minor (trad. specializare secundară) în psihologie. StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea? Tori Gov: Aș spune că, în sfârșit, după cinci ani de agenție și peste șase ani în domeniul marketingului, reușesc să îmi conturez o nișă clară, atât din perspectiva serviciilor, cât și a industriei. Dacă la început spuneam „da” la absolut orice și mă prezentam ca o agenție 360 de grade, având o echipă de colaboratori prin care putem oferi practic orice are nevoie un client, acum aleg mult mai deliberat proiectele și clienții cu care lucrez. În prezent, aș descrie businessul mai degrabă ca o agenție de brand & creative. Mă văd ca un creative brand partner sau creative brand expert pentru branduri și clienți. Ofer campanii de brand, precum și tot ce ține de design, conținut, strategie de conținut. Nu ofer numai execuție, ci un parteneriat în care sunt alături de clienți și îi ajut să își contureze brandul: cum se prezintă el în lume, personalitatea lui și cum este unificat în întreg ecosistemul de brand, astfel încât audiența, atunci când intră în contact cu ei, fie pe LinkedIn, prin e-mail sau pe website, să aibă aceeași experiență și aceeași senzație de „welcoming”. Tori Gov, fondator suavé the agency

Practic, ofer acest mix de marketing creativ care, în timp, mi-am dat seama că reprezintă punctul meu forte și am decis să îmi definesc mai clar această nișă de servicii creative. Din perspectiva industriei, înainte lucram cu proiecte foarte diverse, de la marketing pentru produse alimentare la aparatură de stomatologie. Acum însă am reușit să mă specializez mai mult în zona de wellness, coaching, dezvoltare personală și mindset, dar și în industrii precum HoReCa, educație și beauty.

Acestea sunt industriile către care mă îndrept cel mai mult în prezent, în special zona de dezvoltare personală și „inner work”, un domeniu care mă pasionează încă din copilărie. Cred că să fii marketer înseamnă să porți multe pălării: design, creativitate, strategie, UX/UI, coding, community management, analytics, comunicare și tot așa. Pentru mine, înseamnă și flexibilitatea de a oferi un mix personalizat de servicii, adaptat fiecărui client în parte. E partea mea preferată dintr-un business.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Tori Gov: Am descoperit zona de antreprenoriat încă din liceu. Dacă în școala generală am fost foarte concentrată pe olimpiade și concursuri, în liceu am simțit că mi se deschide o lume complet nouă și am început să mă implic în diverse evenimente și organizații. Am făcut parte, de exemplu, din Romanian Business Leaders Youth, din programe precum Școala de Valori și Excepționalii, precum și din Interact, unde am organizat evenimente și am contribuit la revitalizarea clubului Interact al liceului. Aceste proiecte mă atrăgeau foarte mult și simțeam cum latura mea antreprenorială înflorea în acel mediu.

Ajunsesem și în finala competiției „Compania Anului” a Junior Achievement și aveam tot felul de idei care îmi veneau constant în minte și pe care, prin aceste proiecte, reușeam să le pun în practică, măcar ca niște încercări sau teste.

Tori Gov, fondator suavé the agency

Atunci mi-am dat seama că un drum precum medicină sau drept nu era neapărat pentru mine. Eram aproape de începutul clasei a XII-a și încă nu știam exact ce parcurs voi urma, dar am avut norocul să dau peste un mentor care m-a ghidat foarte mult. Privind experiența mea din liceu, mi-a spus că aș avea șanse mari să obțin o bursă pentru a studia în America. Eu nici nu mă gândeam la acest lucru atunci și mă pregăteam de fapt pentru arhitectură.

Mă gândeam că poate totuși voi da la design sau arhitectură, pentru că zona artistică mă pasiona și am talent la desen. Dar după ce l-am cunoscut pe mentorul meu, mi-am dat seama cât de mult rezonez cu ideea de a aplica pentru a studia în America.

Singura diferență a fost că în timp ce majoritatea studenților aveau doi ani de pregătire pentru a aplica acolo, eu am avut doar 2-3 luni pentru a mă pregăti, a da SAT-urile, acele examene necesare pentru admiterea la facultățile din Statele Unite, și pentru a parcurge întregul proces de aplicație, care este foarte complex.

Am tratat însă totul ca pe o provocare, am mers mai departe și am fost super focusată și determinată în acele câteva luni pe care le-am avut la dispoziție. Am avut susținere și am reușit să aplic. Procesul presupune să aplici la aproximativ 20 de facultăți în SUA, eu am aplicat și la 5 facultăți din Anglia.

Datorită experiențelor din timpul liceului mi-am dat seama că vreau să aplic pe business și, efectiv, peste tot unde am aplicat, am aplicat pe această specializare. În plus, în America este un avantaj că poți să aplici pe un domeniu și să-l schimbi ulterior.

Modul în care își organizează universitatea și curriculumul este foarte flexibil. Mi-am schimbat majorul (trad. specializarea principală) de trei ori de când am ajuns în America, până am găsit combinația cea mai potrivită pentru mine. Inițial, aplicasem pe general business, iar după un an am primit acceptul și o bursă pentru a studia acolo, datorită tuturor experiențelor mele anterioare. Atunci mi-am dat seama că acesta este, de fapt, drumul pe care vreau să merg.

Un alt proiect important care mi-a deschis perspectiva în liceu a fost „Excepționalii”, prin care am avut oportunitatea să vedem diverse firme în practică, în viața reală, și să alegem să facem un internship la una dintre ele. La 18 ani, am ales să fac un internship de vară la McCann în departamentul de strategie. Acela a fost momentul în care am realizat că aceasta este industria care mă pasionează, că lumea creativă a marketingului mă atrage și că se potrivește foarte bine cu latura mea antreprenorială. După acea experiență, am fost sigură că aceasta este direcția pe care vreau să o urmez.

În prezent sunt soloprenor, dar când am început, practic am continuat să studiez în acest domeniu la universitate, alegând marketing, business analytics și psihologie. În cadrul facultății, experiența a fost minunată, pentru că puteam face șase luni de cursuri și apoi șase luni de job full-time, fiind integrați în câmpul muncii în Statele Unite.

Așa că am profitat de această oportunitate și am lucrat full-time în America timp de șase luni la Publicis Health Media, în Philadelphia. Este o agenție care mi-a oferit ocazia să mă familiarizez cu mediul de lucru internațional, să înțeleg cum interacționează diferite departamente într-o astfel de structură.

Revenind la întrebare, când a început pandemia, eram încă în facultate, dar am fost nevoită să mă întorc în România și să continui cursurile online de aici. În acel moment, planurile mele erau complet diferite.

Trebuia să lucrez pe timpul verii, tot șase luni, la Saatchi & Saatchi Wellness în New York, iar apoi urma să plec în Hong Kong într-un stagiu în străinătate. Pandemia a anulat însă toate aceste planuri. După două zile în care am fost foarte afectată, mi-am revenit și am decis să fac tot ce pot în acea situație: să continui cursurile online și să termin mai repede facultatea, rămânând în România.

Tori Gov, fondator suavé the agency

În paralel, am început să fac freelancing pentru ceea ce avea să fie primul meu client și cel care mi-a deschis ochii către ideea de a crea un business. Lucram în parteneriat cu o prietenă și, în acest context, la 23 de ani, deși încă nu absolvisem facultatea, am decis să co-fondez prima mea agenție de marketing. Văzând că apar constant clienți și că există cerere în România, am ales să continui pe acest drum.

Era un moment în care trebuia să aleg între a rămâne în State după absolvire sau a mă întoarce. Aveam posibilitatea să rămân acolo trei ani pentru muncă sau să revin în țară, ceea ce îmi oferea mai multă flexibilitate pentru a-mi urma drumul antreprenorial și am simțit că aceasta este chemarea mea.

Am simțit că acesta era lucrul pentru care eram acolo atunci și, cinci ani mai târziu, cred că am luat decizia potrivită. La acel moment, co-fondasem o agenție, iar parteneriatul a fost extrem de important la început, pentru că aveam doar 23 de ani și nici nu terminasem facultatea. Am învățat împreună cu co-fondatoarea mea cum să înțelegem businessul, ce sisteme trebuie să construim pentru a avea o agenție funcțională, cum să lucrăm cu clienții, cum să identificăm diferite tipuri de clienți și cum să ne susținem și să ne motivăm reciproc atunci când era nevoie.

Afost foarte util să încep drumul în acest fel până am ajuns să construiesc propria agenție de marketing. În prezent, sunt soloprenor și am fondat propria agenție creativă, „suavé the agency”, în noiembrie 2024.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Tori Gov: Aș spune că acesta este noul meu motto și nu l-aș putea atribui unei singure persoane, pentru că l-am auzit din mai multe surse, inclusiv de la femei din business pe care le admir, din State sau din industrii similare cu a mea: „Done is better than perfect” (n.r. mai bine să duci lucrurile la capăt decât să încerci să le faci perfecte).

Este ideea că nu trebuie să am totul perfect înainte să livrez ceva. Pentru mine, ca persoană perfecționistă, care își dorește ca totul să fie la punct și să ofere 100% de fiecare dată, a fost important.

Tori Gov, fondator suavé the agency

Mi-am dat seama că, de fapt, acest lucru este o piedică pe care mi-o pun singură, pentru că e contraproductiv. La acest lucru am lucrat mult, mai ales de când sunt soloprenor. Am învățat că și dacă un lucru este la 70% sau 80% din perspectiva mea, este în regulă să îl livrez, pentru că viteza este de multe ori mai importantă decât perfecțiunea. În plus, în cazul meu, clientul nici măcar nu știe cum ar arăta varianta de „100%” din mintea mea, iar pentru el ceea ce primește este deja 100%.

Astfel, am câștigat viteză, am început să eficientizez timpul. Practic, ne mișcăm mai repede, rezultatele vin mai repede. Este un sfat pe care l-am întâlnit la mai multe antreprenoare pe care le urmăresc, precum Emma Grede sau Pia Mance. Ideea este, așa cum spune Emma Grede: „Just make a decision and move on, babe” (n.r. ia o decizie și mergi mai departe).

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Tori Gov: Cea mai mare provocare a fost să învăț să mă „multiplic”. O agenție crește prin oameni - nu poți face totul singur. Înseamnă să investești în oameni și să-i formezi ca să devină account manageri buni, care pot ține relația direct cu clientul și pot prelua conturi cap-coadă. E exact partea la care lucrez acum: să construiesc o echipă care să poată susține fluxul de clienți care vor să lucreze cu noi.

De asemenea, sunt de părere că am provocări în fiecare zi, dar sunt constructive, prin clienții cu care lucrez, mai ales prin clientul pe care îl am în prezent. În acest moment, focusul meu principal este un client din SUA, tot din zona de personal development.

Aici apar provocări zilnice, în special legate de muncă și de procesul de dezvoltare a brandului: campanii de lansare pentru programe noi, regândirea website-ului pentru un rebranding complet, precum și stabilirea tacticilor de lansare pentru noile programe de mentorat și coaching.

Un alt challenge de business, dar de fapt cred că mai degrabă unul personal, este legat de natura de solo founder, în contrast cu modul în care am început acum cinci ani. Uneori, acest drum poate fi „singuratic” și atunci ideea de a avea o comunitate devine foarte importantă. Acesta a fost principalul motiv pentru care am luat legătura cu cei de la BT Stup.

Tori Gov, fondator suavé the agency

Am văzut că ei oferă comunitate, evenimente de networking și oportunități de a ne dezvolta cunoștințele, am văzut că există cineva acolo mereu care poate vorbi cu tine despre provocările business-ului pe care îl ai. M-a ajutat să am un contact cu care pot discuta lucruri ce țin de firma mea.

De asemenea, dintr-un alt punct de vedere, acum patru luni am început un club de mindfulness, pe care îl văd și ca pe o modalitate de a atrage comunitatea pasionată de zona de dezvoltare personală. Este un proiect din suflet și se leagă natural de activitatea mea, fiind mai focusată acum pe nișa de wellbeing.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Tori Gov: BT Stup m-a ajutat să înființez noua firmă și să deschid rapid și facil un cont de business. A fost un proces atât de smooth, minunat, și ador aplicația BT, este foarte ușor de folosit și user-friendly.

Sincer, este aplicația mea preferată dintre toate aplicațiile de banking pe care le folosesc acum în România. De asemenea, cei de la Stup m-au conectat cu partenerii lor și am putut beneficia de discounturile pe care aceștia le oferă. Sunt super toate aceste colaborări pe care le au.

M-au ajutat instant și cu crearea semnăturii electronice, prin Namirial, cu crearea asigurării medicale pe firmă prin Regina Maria și cu serviciul de găzduire a site-ului prin Hosterion.

De asemenea, am fost în discuții și pentru sistemul de facturare FGO. Ceea ce e fain este că au și multe evenimente în comunitate pe diverse teme, precum marketing, antreprenoriat, finanțe, contabilitate și altele. Am văzut foarte multe evenimente.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Tori Gov: Vreau să îmi consolidez poziționarea ca agenție specializată pe branduri din zona de wellness și personal development, ideal cu mai mulți clienți din SUA. Este o piață către care gravitez natural, atât pentru că am studiat acolo, cât și pentru că simt că acolo m-am format și m-am maturizat profesional, motiv pentru care îmi este foarte ușor să fac business cu clienții de acolo.

Asta nu înseamnă că nu sunt deschisă și la clienți din România, bineînțeles. Dar, din experiența mea, mi-am dat seama că atunci când un client are măcar puțină experiență internațională, colaborarea decurge un pic mai ușor, există mai multă deschidere, mai multă înțelegere și o comunicare mai fluidă.

Agenția poate fi un rollercoaster, în sensul că unele luni sunt mai bune, altele mai dificile. Pentru mine, un client pe termen lung înseamnă orice colaborare de peste un an sau doi, iar acest tip de stabilitate este foarte valoros.

Tori Gov, fondator suavé the agency

În paralel, îmi doresc să cresc House of Mindfulness, clubul de mindfulness pe care l-am început, și să îl dezvolt ca o comunitate reală, tocmai pentru că a fi solo founder se poate simți uneori ca un drum mai solitar. Deși am o echipă și colaboratori care mă ajută, majoritatea lucrurilor se desfășoară remote, atât în relația cu clienții, cât și cu echipa.

Comunitatea e ceva de care eu însămi am nevoie și cred că noi ca oameni avem nevoie de acest lucru. Nu e ceva opțional, e ceva în natura noastră umană. Îmi doresc să dezvolt această comunitate prin House of Mindfulness și să aduc cât mai mulți oameni care își doresc să fie mai ancorați în „aici și acum”.

De asemenea, pregătesc un retreat de vară și o serie de sesiuni cu invitați experți în domenii de wellbeing pentru restul anului 2026. Acestea sunt, în acest moment, principalele mele direcții: agenția, pentru stabilitate și consolidare, și House of Mindfulness, pentru comunitate.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.

Surse foto: The Young Nomads & Alex Galmeanu