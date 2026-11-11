Startup-ul românesc Kinderpedia atrage o investiție de 2,7 milioane EUR

Startup-ul românesc Kinderpedia, care a dezvoltat o platformă SaaS de management și comunicare pentru școli și grădinițe, atrage 2,7 milioane EUR în urma unei noi runde de investiții, condusă de un fond polonez, potrivit unui comunicat.

Runda de investiții este condusă de Simpact Ventures, un fond de investiții polonez, și conține participații ale investitorilor existenți Early Game Ventures și ROCA X, la care se adaugă BCR Seed Starter ca investitor nou.

Fondată de Daniel Rogoz, Evelina Necula și Valentin Ilea, Kinderpedia a dezvoltat o platformă SaaS care integrează managementul academic, administrativ și financiar al instituțiilor de învățământ, acoperind întregul parcurs al elevului: de la admitere și înscriere până la organizarea activităților de la clasă, evaluarea progresului, comunicarea cu familiile, facturarea automată și gestionarea plăților.

Prin centralizarea datelor și automatizarea proceselor repetitive, platforma îi ajută pe profesori să economisească peste 9 ore pe săptămână din timpul alocat activităților administrative și oferă echipelor de conducere o imagine actualizată asupra performanței academice, operaționale și financiare.

Disponibilă pe web și prin aplicații mobile, în peste 45 limbi, Kinderpedia integrează și funcționalități AI care simplifică comunicarea, raportarea și monitorizarea progresului educațional.

Startup-ul susține că peste 2.000 școli și grădinițe din mai mult de 40 țări sunt înregistrate în platformă și formează o comunitate internațională de peste 500.000 de profesori, elevi, părinți și lideri educaționali.

Banii vor contribui la accelerarea expansiunii internaționale, dezvoltarea de noi funcționalități bazate pe inteligență artificială și extinderea echipelor comerciale și de produs. Kinderpedia urmărește să își consolideze poziția de partener tehnologic pentru școli independente și rețele educaționale internaționale.

„Lansarea modulelor de management al admiterilor și a catalogului electronic internațional reflectă această direcție și extinde capacitatea Kinderpedia de a răspunde nevoilor unor instituții și sisteme educaționale diverse. În paralel, continuăm să dezvoltăm funcționalități AI care simplifică accesul la date și reduc activitățile repetitive, astfel încât profesorii și directorii să se poată concentra pe sprijinul oferit fiecărui copil”, a declarat Daniel Rogoz, CEO și cofondator Kinderpedia.

În 2026, platforma a fost nominalizată la Global EdTech Prize 2026, competiție internațională fondată de T4 Education, cu sprijinul Owl Ventures și Digital Promise. La Romania Startup Awards 2026, Kinderpedia a primit titlurile Tech Startup of the Year from Romania și EdTech Leader. Tot în 2026, Evelina Necula, cofondatoare Kinderpedia, a câștigat Prosus People's Choice Award la Prosus Found-HER Challenge, o competiție dedicată antreprenoarelor din tehnologie.