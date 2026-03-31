„Inteligența fără acțiune nu este nimic”. Startup-ul românesc OptiComm.AI lansează o platformă de agenți AI care pot suna clienții utilizatorilor

Startup-ul AI românesc OptiComm.AI, care folosește agenți de inteligență artificială pentru prezicerea comportamentului clienților din comerț online, a anunțat lansarea unei platforme de implementare de agenți în procesele de business, care are și o componentă de apeluri.

Cristi Movilă, co-fondator al startup-ului, a spus, la un eveniment la care a participat și StartupCafe.ro, că în momentul de față, clienții firmei din 6 țări deja au dezvoltat și implementat peste 380 de agenți AI.

Astăzi, odată cu lansarea platformei de agenți AI, firma a trecut de la motorul de predicție de comportament al clienților, în principal, din retail, la „acțiune”.

„Inteligența fără acțiune nu e nimic. Iar modelele astea de aici, toată lumea s-a concentrat pe a fi cât mai inteligente. What about action? Dacă anul trecut era anul agenților și anul agentic AI, dar agentic AI în ideea în care se mai întâmplă diverse lucruri și punem agenții ăștia, îi facem să fie independenți (...) Anul ăsta e anul acțiunilor, anul în care companiile nu mai cumpără software, nu mai cumpără interfețe, nu mai cumpără sisteme, nu mai cumpără nimic, cumpără acțiune” – Cristi Movilă.

De asemenea, Movilă spune că „vocea este un nou sistem de operare al tehnologiei” și asta reprezintă și o parte din noua platformă. Utilizatorii pot seta mai mulți agenți AI pentru a realiza diferite task-uri, folosind unul sau mai multe instrumente din cele 84 disponibile, inclusiv apelarea clienților pentru promoții, programări, informări legate de conturi și altele.

Produsul oferă aproximativ 1.000 tipuri de voci în platformă, conform spuselor antreprenorului, dar există și posibilitatea de a clona vocea unui om. Pentru instrumentul de apeluri cu voce generată, OptiComm.AI a combinat modele generative de la Google, OpenAI și ElevenLabs, printre altele, s-a explicat la eveniment.

Movilă a spus la eveniment că, deși o astfel de tehnologie are potențialul de a schimba piața și de a lăsa oameni fără joburi, în special în zona de call center, el consideră că oamenii ar trebui să încerce să se adapteze noilor tehnologii și să vadă cum pun la treabă inteligența artificială.

Platforma este disponibilă AICI.

Startup-ul a fost fondat la finalul anului 2024 de Cristi Movilă (CEO – director general), antreprenor cu experiență de aproape 20 de ani în zona de comerț, Cristian Mîndricelu (CTO – director de tehnologie) și Vlad Stoiculescu (Chief of Product – director de produs).

Acesta a fost fondat pe baza unei alte firme, Relami AI Technologies, lansată în anul 2018. Firma producea, de asemenea, instrumente și soluții personalizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Cristi Movilă a fost și country manager pentru România al platformei de e-commerce VTEX, iar mai apoi manager general pe Europa de Est și, în cele din urmă, Lider de Vânzări pe regiunea EMEA până în anul 2023. El este și președintele Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO) din anul 2022.