Startup-ul de inteligență artificială Mistral cumpără o firmă austriacă de AI pentru inginerie

Startup-ul francez Mistral, care dezvoltă inteligență artificială „open-source”, cumpără Emmi AI, o firmă austriacă de modele AI capabile de a gestiona fluxuri de lucru industriale și inginerești, potrivit Reuters.

Suma pentru care Emmi AI a fost cumpărată n-a fost făcută publică.

Firma austriacă a fost fondată în 2024 de Johannes Brandstetter (director științific), Dennis Just (director general) și Miks Mikelsons (director de operațiuni) și construiește „inteligență artificială aplicată” (applied AI), care poate rezolva provocări inginerești de lungă durată, precum dinamica fluidelor computațională, analiza termică și testarea materialelor, sarcini din domenii ca aerospațial, auto, energie și semiconductori.

Anul trecut, Emmi a strâns 15 milioane EUR într-o rundă de finanțare de tip Seed, cea mai mare pentru un startup din Austria.

Ca urmare a achiziției, cofondatorii și echipa sa formată din peste 30 de cercetători și ingineri se vor alătura echipelor de Știință și AI Aplicată ale Mistral, potrivit Tech.eu.

Mistral vrea să își dezvolte oferta AI pentru segmentul industrial și spune că își crește investițiile în Europa, în special în Austria, Germania și Lituania, unde are sediul echipei Emmi. De asemenea, compania va angaja local printre cei mai buni experți din domeniu.

Aceasta este a doua achiziție a startup-ului francez de anul acesta, după Koyeb, un alt startup francez de inteligență artificială preluat de Mistral.

Startup-ul a fost fondat de Arthur Mensch, Guillaume Lample și Timothee Lacroix.

Arthur Mensch, CEO-ul Mistral AI, este absolvent al Politehnicii din Paris, doctorand și fost cercetător pentru Deepmind Paris, divizia de cercetare în zona de inteligență artificială a Google.

Startup-ul, susţinut de gigantul american Microsoft, este specializat în dezvoltarea de modele AI cu „greutăţi deschise” (open-weight), adică sisteme ale căror „parametri”, ajustaţi în timpul antrenării pentru a îmbunătăţi performanţa, sunt publici şi pot fi modificaţi.

Mistral a obținut o finanțare de 1,7 miliarde EUR la începutul lunii septembrie 2025, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Runda a fost condusă atunci de gigantul olandez din domeniul semiconductorilor ASML, cu participarea Andreessen Horowitz (a16z), DST Global, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed și NVIDIA.

Recent, am scris despre noua finanțare prin datorie de 830 milioane dolari, făcută posibilă printr-un consorțiu de 7 bănci. Aceasta va asigura cipurile Nvidia pentru primul său centru de date, așteptat să devină operațional înal doilea trimestru al anului 2026.