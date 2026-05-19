Google declanșează o ofensivă AI de proporții: noile modele Gemini 3.5 Flash și Gemini Omni, o aplicație desktop de agenți AI autonomi și alte produse

Google, considerat cel mai valoros brand din lume, a declanșat, marți, o ofensivă a tehnologiilor de inteligență artificială pe piața IT globală, prezentând o serie de produse AI, printre care noile modele Gemini 3.5 Flash și Gemini Omni, precum și o aplicație desktop de realizare și gestionare agenților AI autonomi.

Marți, la Mountain View (California), a început evenimentul Google I/O, în care compania prezintă direcția în care își îndreaptă strategia și inovația pentru perioada următoare, precum și noutățile tehnologice pe care urmează să le lanseze, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro .

În cuvântul de deschidere, CEO-ul Sundar Pichai a subliniat că, prin noile lansări, Google marchează o strategie orientată către agenți AI Gemini: inteligența artificială nu doar răspunde la întrebări, ci poate acționa în numele utilizatorului.

„Cea mai bună evaluare a progresului” este modul în care oamenii și dezvoltatorii folosesc efectiv produsele Google. Serviciul „AI Mode în Search” a depășit 1 miliard de utilizatori activi lunar, iar numărul de interogări se dublează în fiecare trimestru. În aceeași perioadă, aplicația Gemini a crescut vertiginos, ajungând la peste 900 de milioane de utilizatori lunari. În ceea ce privește platformele, peste 8,5 milioane de dezvoltatori construiesc lunar aplicații și experiențe noi cu modelele Google, potrivit companiei americane.

Google spune acum că a pregătit tehnologii noi „menite să deblocheze productivitatea și creativitatea latente, utilizând inteligența artificială naturală, conversațională”, în mai multe produse.

Iată cum prezintă Google noile sale produse AI:

Ask YouTube este o nouă funcție care reimaginează complet experiența interacțiunii cu YouTube și oferă un nou mod de căutare conversațională în platforma YouTube. Noua funcție compilează videoclipuri lungi relevante și Short-uri în răspunsuri interactive și structurate, permițând utilizatorului să treacă direct la părțile cele mai relevante, care răspund cerințelor enunțate. Funcția urmează să fie disponibilă începând din această lună, în Statele Unite și doar în limba engleză, urmând ca anul acesta să fie extinsă în alte țări.

Docs Live permite utilizatorului să-și expună verbal ideile, în timp ce Gemini acționează ca partener de gândire pentru a schița, structura și a co-scrie documentul. Utilizatorul nu trebuie să tasteze, ci colaborează conversațional cu noul instrument. Docs Live va fi disponibil în această vară, urmând ca opțiunea să fie adăugată și în alte produse, inclusiv Gmail și Keep.

Google Pics este un nou instrument de creare și editare a imaginilor, construit pe cel mai recent model Nano Banana de la Google și tratează fiecare element ca pe un obiect individual, nu ca pe o imagine plată, oferind utilizatorului mecanisme de control creative precise pentru a-și aduce viziunea exactă la viață. Pics va fi disponibil global vara aceasta.

Urmând a fi lansați în această toamnă, noii ochelari audio cu Gemini (Android XR) vor oferi un asistent privat cu care utilizatorul poate purta conversații și care răspunde direct în ureche.

Această inovație a Google pe toate palierele este susținută de o abordare diferențiată, full-stack — de la modele și codare până la experiențe complet noi bazate pe agenți AI:

Model de ultimă generație

Google a lansat Gemini 3.5 Flash , noul model care combină inteligența de vârf cu acțiunea, fiind de 4 ori mai rapid decât modelele comparabile (reperul este numărul de token-uri de ieșire pe secundă). Gemini 3.5 Flash este disponibil în aplicația Gemini și Modul AI din Search începând de astăzi, la nivel global.

De asemenea, Google a prezentat și Gemini Omni , noul model care poate crea orice tip de conținut (text, imagini, video) din orice input - începând cu video. Omni reprezintă un salt înainte în înțelegerea lumii, multimodalitate și editare: combină o înțelegere intuitivă a fizicii cu cunoștințele lui Gemini despre istorie, biologie și cultură, făcând legătura între fotorealism și povestirea cu sens. Gemini Omni este disponibil începând de astăzi, în limba engleză, la nivel global, pentru abonații Google AI Plus, Ultra și Pro.

Codare agentică

Google a lansat Google Antigravity 2.0 , o platformă pentru dezvoltarea și gestionarea grupurilor de agenți AI autonomi, extinsă într-o aplicație desktop independentă, unde oricine poate construi și administra agenți AI autonomi.

Agenți personali proactivi

După ce s-a concentrat pe dezvoltatori și companii, Google aduce acum puterea agenților către consumatori. Gemini Spark este noul agent personal 24/7 din aplicația Gemini, care ajută utilizatorul să-și gestioneze viața digitală, acționând în numele și sub îndrumarea lui. Spark va fi disponibil în varianta Beta pentru abonații Google AI Ultra, începând cu 25 mai.

Google a lansat la evenimentul I/O Daily Brief , un agent personal care oferă un rezumat de dimineață cu agenda zilei și informații personalizate. După ce utilizatorul activează Daily Brief, Gemini folosește aplicațiile conectate pentru a lucra în fundal: colectează notele urgente din Gmail, întâlnirile viitoare din Calendar și informațiile necesare pentru follow-up într-un rezumat rapid, ușor de parcurs. Daily Brief se lansează astăzi pentru toți abonații Google AI, începând cu SUA.

De asemenea, Search va beneficia de agenți de informații care funcționează în fundal, interfață generativă personalizată și un Coș de cumpărături universal inteligent, bazat pe Universal Commerce Protocol.

Pentru a asigura transparența și a ajuta oamenii să navigheze cu încredere pe internet, Google a extins verificarea SynthID și C2PA în Search, Chrome și aplicația Gemini . De asemenea, implementează agentul CodeMender al DeepMind pentru securizarea platformelor proprii și lansează Gemini for Science pentru a oferi cercetătorilor instrumentele bazate pe AI de care au nevoie pentru a-și accelera activitatea.

Informații suplimentare pe blogul Google.

