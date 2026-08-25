Doi români, dintre care și un fost manager Microsoft, lansează un startup de „angajați digitali” AI pentru IMM-uri

Bogdan Putinică, unul dintre cei mai cunoscuți lideri români din tehnologie, care a fost manager general Microsoft în regiunea EURA, și Alex Balint, expert în infrastructură AI, lansează un startup european de AI care construiește angajați digitali pentru companiile mici și mijlocii, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Platforma Outcome1.AI este concepută să extindă capacitatea de execuție a IMM-urilor, care pot „angaja”, pentru un abonament lunar, angajați digitali pentru roluri de business clar definite. Fiecare angajat digital este alocat unui singur rol, lucrează în limite de autoritate definite și menține activitatea în mișcare până la finalizare sau escaladare, cu dovezi și supraveghere umană.

Startup-ul vrea să contribuie la suveranitatea tehnologică a Europei, construind infrastructură critică pentru forța de muncă digitală, sub legislație și standarde operaționale europene. Firma activează, în prima fază, în România și țintește extinderea în piețele din Grecia, Spania și Polonia în etapa imediat următoare, fiind susținut de programele pentru startup-uri ale partenerilor tehnologici de referință precum Microsoft for Startups, AWS Activate, NVIDIA Inception și ElevenLabs Start-ups.

„Cred că munca digitală poate să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care o companie nu a putut niciodată să le acopere cu personalul actual. Am creat Outcome1.AI pentru ca o companie să poată integra un rol digital bine definit, să îi stabilească obiectivele și limitele și să își crească astfel capacitatea, păstrând deciziile în mâinile oamenilor. Un IMM ar trebui să poată angaja o capacitate de lucru la fel cum angajează un om pe rol, cu un salariu pe care îl poate calcula predictibil, nu să licențieze un instrument și să spere că va găsi pe cineva să îl opereze. Și cred că acest pilon al economiei trebuie construit în Europa, sub legislație europeană, în limbile Europei, de oameni care au condus si construit un P&L pe aceste piețe, pentru că viitorul pe care îl închiriezi de la companii din afara Europei este un viitor pe care altcineva îl poate schimba oricând,” a declarat Bogdan Putinică, CEO și cofondator, Outcome1.AI.

Bogdan Putinică are o expertiză vastă în multiple arii de business, fiind recunoscut pentru capacitatea sa de a construi echipe, de a inova și de a livra rezultate în piețe dinamice și complexe din Europa și Asia, unde a condus operațiunile Microsoft din rolul de General Manager.

„Măsura reală a acestei tehnologii nu este cât de uman sună, ci cât de fiabil realizează munca. Am construit infrastructură la scară globală, de la plăți, la retail și am văzut de fiecare dată același pattern: demo-urile de AI sunt ieftine, dar producția e nemiloasă. Un agent care sună impresionant într-un demo și unul căruia îi poți încredința o factură, un contract sau o decizie de compliance sunt două lucruri complet diferite. Am construit Outcome1.AI depășind provocarea tehnică de a combina capabilitățile de Frontier AI cu verificările de care o companie reală are nevoie: surse corecte, permisiuni delimitate, context relevant, dovezi și un traseu clar de escaladare,” a declarat Alex Balint, CTO și cofondator, Outcome1.AI.

Alex Balint este un lider tehnologic cu peste 22 de ani de experiență în industrie, dintre care peste 15 ani în poziții de leadership și peste 6 ani în Big Tech, în companii precum Microsoft, Amazon și Stripe. Este recunoscut pentru thought leadership în tehnologie, infrastructură AI și construirea organizațiilor de inginerie.

Cele 34 milioane de IMM-uri din Uniunea Europeană reprezintă 99,8% din totalul companiilor, angajează aproximativ 105 milioane oameni și generează circa 52% din valoarea adăugată a economiei nefinanciare (Comisia Europeană, SME Performance Review, 2025/2026). În același timp, 72% dintre angajatorii la nivel global raportează dificultăți în a ocupa posturi vacante, un procent care urcă la 83% în Germania, 79% în România și 84% în Grecia.

În acest context, firma spune că România se confruntă cu un paradox: are una dintre cele mai acute lipse de forță de muncă din regiune, dar și cea mai scăzută rată de adopție a AI în companii din întreaga Uniune Europeană, doar 5,2%, față de o medie europeană de 20%. Outcome1.AI își propune să transforme acest decalaj prin adopția accelerată a tehnologiei.

În România, ca și în alte țări din UE, creșterea companiilor mici și mijlocii este frânată de o lipsă structurală de capacitate de execuție și de forță de muncă capabilă. De la facturi nereconciliate, furnizori și clienți care așteaptă răspunsuri, analize amânate și oportunități pierdute, pentru că echipele funcționează deja la limită. Tradițional, industria de software a răspuns acestor nevoi ale companiilor cu o ofertă complexă de instrumente, pornind mereu de la premisa că va exista cineva disponibil să le opereze. Astfel, munca digitală nu urmărește eliminarea oamenilor pe care o companie îi are deja, ci finalizarea muncii pe care acea companie nu a putut niciodată să o acopere complet cu personalul pe care îl are și extinderea capacității operaționale a companiilor.

Startup-ul definește un Angajat Digital ca un sistem de AI alocat unui singur rol de business, responsabil pentru realizarea unei activități delimitate, de la primire până la finalizare. Rolul de business stabilește ce poate citi, redacta, modifica, trimite sau recomanda sistemul, standardele de performanță pe care trebuie să le atingă și punctul în care o persoană desemnată trebuie să intervină.

Rolurile disponibile din start acoperă operațiuni cu clienții, finanțe și contabilitate, resurse umane, vânzări, IT, marketing, achiziții și procesare de date. Angajații Digitali pot gestiona cereri recurente ale clienților, pot reconcilia facturi, pot pregăti documentație de personal, pot monitoriza cerințe de conformitate la cadrul de reglementare actual, pot atrage și califica lead-uri, pot menține la zi înregistrările CRM, pot coordona campanii și pot tria solicitări IT, permițându-le colegilor umani să se concentreze pe decizii, relații și activități care necesită gândire.

Outcome1.AI este dezvoltat în Europa, pentru realitățile operaționale, lingvistice și de reglementare ale companiilor europene. Platforma este compatibilă SOC 2, certificată ISO 9001 și 27001, și proiectată din start pentru cerințele stricte ale Uniunii Europene de protecție a datelor, securitate, conformitate și guvernanță responsabilă a AI, respectând prevederile GDPR și AI Act.

Arhitectura sa este construită în jurul accesului controlat, execuției trasabile, fluxurilor de lucru gândite din start pentru confidențialitate și responsabilitate. Acțiunile, delegările și excepțiile își păstrează contextul, permisiunile sunt limitate pe rol, iar modificările de proces pot fi revizuite și arhivate pe versiuni.

Ambiția companiei este să contribuie la un ecosistem european de AI suveran: tehnologie dezvoltată sub legislație europeană, adaptată limbilor și practicilor de business din Europa, gândită astfel încât capacitatea de execuție a companiilor să nu depindă în totalitate de infrastructură și reguli stabilite în altă parte a lumii.