Startup Nation: Situația contractelor semnate pentru finanțările de max. 250.000 lei pe firmă. Câte contracte s-au semnat la Femeia Antreprenor și SME Eco-Tech

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a prezentat, miercuri, situația curentă a implementării principalelor trei programe de finanțare gestionate de minister, pentru antreprenorii români: Startup Nation, Femeia Antreprenor și SME Eco-Tech.

El a precizat că aceste programe se implementează parțial în 2026, dar procesul de implementare va continua și în 2027.

Situația la Startup Nation: doar 267 de contracte de finanțare semnate

Programul Startup Nation, destinat antreprenorilor debutanți, a ajuns la ediția a patra și are un buget total de peste 400 de milioane de euro, din bani europeni și de la statul român. La prima sesiune a acestei ediții s-au înscris 25.594 de persoane fizice la cursurile de antreprenoriat, în perioada 15 aprilie – 25 august 2025. Dintre acești aplicanți, 16.560 de persoane au finalizat cursurile de formare antreprenorială.

Dintre absolvenții primei sesiuni de cursuri, doar 7.923 și-au deschis firme și au și aplicat cu acestea pentru finanțările de până la 250.000 de lei pe firmă, în perioada 1 octombrie 2025 – 29 mai 2026. Procentual, cel mult 47,8% dintre cei 16.560 de absolvenți și-au înființat firme și au și aplicat cu acestea pentru finanțare.

În acest moment, se desfășoară contractarea firmelor aplicante, pentru a putea accesa fondurile de max. 250.000 lei. Doar 267 de firme au reușit, momentan, să semneze contractele de finanțare, adică 3,3% din totalul de 7.923 de firme care au cerut banii.

„Anul acesta se întâmplă sesiunile de contractare și finanțare la Startup Nation. În prima sesiune s-au semnat deja 267 de contracte de finanțare”, a spus ministrul Darău, miercuri.

O problemă semnalată în cadrul comunității antreprenoriale StartupCafe este faptul că unele firme din cadrul programului Startup Nation sunt respinse la creditare de către băncile partenere din program, iar antreprenorii nu au banii necesari pentru cofinanțarea de 10% pe care trebuie să și-o asigure ei la investiții.

Între timp, pe 6 octombrie 2026, s-a deschis și sesiunea a doua a programului Startup Nation (ediția a patra), pe locurile rămase libere la cursurile de antreprenoriat pentru tinerii cu vârsta de 18-29 ani (Pilonul I al programului). Până miercuri, 14 octombrie 2026, s-au înscris la cursuri 3.985 de persoane fizice și mai sunt disponibile 13.615 de locuri nerevendicate. Sesiunea de înscrieri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire. Absolvirea cursurilor de antreprenoriat este condiție prealabilă pentru a putea trece spre partea de finanțare a unui business.

Situația locurilor libere la cursuri, în sesiunea a doua, la data de 14 octombrie 2026:

Situația la fondurile elvețiene SME Eco-Tech

Programul SME Eco-Tech, cofinanțat din fonduri elvețiene, s-a deschis din 26 mai 2026, iar înscrierile s-au prelungit până pe 30 decembrie 2026, ora 20:00.

Până miercuri, 14 decembrie 2026, doar 474 de firme s-au înscris la fondurile româno-elvețiene. Dintre acestea, 55 de firme au reușit să și semneze primele acorduri de finanțare în cadrul programului, potrivit ministrului Economiei.

„Aici mai sunt locuri pentru companiile românești care doresc să acceseze aceste fonduri, cred că sunt niște fonduri foarte utile în economie”, a spus Irineu Darău.

Problema este că și dintre cei care se înscriu - și așa puțini- unii sunt respinși și pierd finanțarea din cauza unor erori materiale pe care aplicanții le fac în formularul de înscrieri. În prezent, aceștia nu se pot reînscrie în program.

Bugetul total al programului SME Eco-Tech este de 288 milioane de lei, din care aproximativ 213 milioane de lei sunt rezervați ajutoarelor pentru firmele românești eligibile, restul banilor fiind alocați pentru platforma online de înscrieri și alte cheltuieli legate de administrarea schemei de sprijin.

Sprijinul financiar SME Eco-tech acordat unei firme este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Ultima ediție a programului Femeia Antreprenor a fost în anul 2024, dar nici până acum antreprenoarele nu și-au primit banii promiși de statul român.

Abia în 2026 guvernul a alocat fondurile necesare firmelor calificate la finanțare în 2024. Până în prezent s-au semnat contracte de finanțare cu 793 de firme, în condițiile în care programul își propune să finanțeze 1.000 de firme, cu granturi de până la 200.000 lei fiecare, bani de la bugetul de stat.