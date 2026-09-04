VIDEO. Fonduri elvețiene pentru firme românești: „E nevoie de oameni în plus” – director din Ministerul Economiei/ „Aplicanții vor putea să pună mâna pe bani mult mai repede”-consultant Goodwill

Cu trei săptămâni înainte de închiderea programată a sesiunii de înscrieri la fondurile elvețiene SME Eco-Tech, există buget considerabil disponibil pentru antreprenorii români, după cum a explicat Adrian Panait, director general adjunct în Ministerul Economiei, care a făcut apel la firmele românești să aplice la finanțare. La rândul său, consultantul pentru finanțări Răzvan Gălățan, de la firma Goodwill Consulting, a apreciat că „aplicanții vor putea să pună mâna pe bani mult mai repede decât în cazul altor programe”, având în vedere ritmul evaluării.

Prezent, joi, în studioul StartupCafe de la București, la webinarul nostru privind programul de finanțare SME Eco-Tech, Adrian Panait (foto-dreapta), director general adjunct al Direcţiei Generale Antreprenoriat și Finanțări pentru IMM (DGAFIMM) din Ministerul Economiei, a prezentat situația actuală a înscrierilor la fondurile elvețiene, cu date la care au acces funcționarii din minister.

Pe scurt, joi, 4 septembrie 2026, un număr de 343 de firme au depus cerere de finanțare, dintre care 280 au fost evaluate, iar dintre acestea 100 au primit deja notificare că au fost acceptate la finanțare. Între timp, vineri la ora transmiterii știrii erau depuse 346 de cereri de finanțare, deci abia 3 firme s-au mai înscris la SME Eco-Tech în ultimele 24 de ore.

Cele 100 de firme admise de principiu la finanțare acoperă în jur de 27 de milioane de lei, adică mai puțin de 15% din bugetul total de 213 milioane de lei rezervat ajutoarelor financiare nerambursabile, în cadrul SME Eco-Tech.

„Programul SME Eco-Tech este finanțat din fonduri elvețiano-române și este deschis până în data de 24 septembrie 2026, ora 20.00, dar cu posibilitatea de a prelungi acea dată limită în cazul nefericit în care nu completăm toate locurile pe care le avem disponibile la finanțare și cu o marjă de 20-40% de firme în plus care vor fi evaluate și care vor avea șansa să intre la finanțare doar dacă vom avea respingeri pe ordinea primul venit - primul servit sau renunțări sau diferențe de sume”, a spus Panait.

„Suntem la 343 de înscrieri pe site și am reușit să evaluăm 280 dintre ele, din care 100 au fost deja acceptate și scrisorile au plecat prin intermediul aplicației informatice către instituțiile de credit partenere. Băncile văd datele aplicanților acceptați în sistem și deja îi preiau și îi contactează pentru a veni cu dosarele pentru creditare. Cele 100 de firme acceptate sunt undeva la 27 de milioane de lei dintr-un total rezervat pentru ajutoare nerambursabile de 213 milioane de lei, aproximativ. Bugetul programului este mai mare (288 milioane lei), dar din bugetul programului am avut bani și pentru achiziția aplicației informatice și pentru conferințe de deschidere și închidere a programului, dar banii efectivi sunt undeva la 213 milioane de lei doar pentru granturi. Deci suntem undeva la mai puțin de 15% din buget consumat la ora asta și e nevoie de oameni în plus, de aplicanți, pentru a ajunge la ținta noastră de minimum 800 de firme finanțate. Ne dorim să finanțăm mai mult, cu siguranță, dar am pus un minim de 800”, a mai spus oficialul din Ministerul Economiei, prezent la webinarul StartupCafe.

El a atras atenția că antreprenorii care vor să ia finanțarea trebuie să se grăbească să aplice la program, să nu se bazeze pe o eventuală decizie de prelungire a sesiunii.

„Sistemul rămâne primul venit - primul servit și în ordinea asta au loc și evaluările și contracturile și accesul la finanțare, deci e clar că e importantă și poziția”, a mai spus Panait.

Consultantul pentru finanțări nerambursabile Răzvan Gălățan (foto-stânga), de la firma Goodwill Consulting, a intervenit prin apel online de la Cluj-Napoca. El a mărturisit că se aștepta ca bugetul programului să se epuizeze din prima zi a sesiunii, din 26 mai, chiar și fără înlesnirile la finanțare introduse între timp de Ministerul Economiei.

„Noi ne-am pregătit pentru prima zi de depunere cu gândul că se vor epuiza toți banii în primele 10-15 minute. Noi am fost convinși că programul va aduce mare interes și ne-am pregătit să depunem rapid proiectele, să reușim să fim între cei 800 de beneficiari estimați”, a spus Răzvan Gălățan, directorul operațional al Goodwill Consulting.

În context, el a apreciat că, la actualul ritm de evaluare a cererilor de finanțare, antreprenorii admiși vor avea posibilitatea să obțină banii mai repede decât în cazul altor programe de finanțare.

„Chiar este un ritm de evaluare destul de bun, dacă sunt 280 de proiecte evaluate și 100 de notificări de acceptare trimise. Asta înseamnă că lucrurile vor merge extrem de rapid și aplicanții vor putea să pună mâna pe bani mult mai repede decât în cazul altor programe, unde stăm și 6-8-10 luni până ajungem la un rezultat”, a explicat consultantul de la Goodwill.

Având în vedere că SME Eco-Tech oferă o finanțare duală - credit bancar plus grant public - consultantul a explicat că beneficiarii au posibilitatea plății anticipate a împrumutului, fără comisioane de rambursare anticipată.

„Este un mare avantaj că se poate rambursa creditul anticipat cu costuri zero de rambursare anticipată. Asta este și pentru cei care se tem de dobândă, dacă este prea mare, ei pot să găsească alte soluții prin care să se finanțeze și să închidă creditul ăsta dacă au alte variante mai bune, deși nu știu dacă găsesc în piață ceva mai bun. Este un avantaj, pentru că nu te obligă nimeni să rămâi cu creditul dacă tu ai posibilitatea să rambursezi chiar a doua zi după ce închizi implementarea”, consideră Răzvan Gălățan.

În schimb, consultantul a avertizat că oamenii nu pot schimba banca parteneră pe care au selectat-o în program atunci când s-au înscris.

În context, directorul general adjunct Panait, de la Ministerul Economiei, a explicat că instituția nu a putut introduce și opțiunea de schimbare a băncii, din motive tehnice.

„Nu poți schimba instituția de credit parteneră. Aplicația pe care o avem a fost realizată de un dezvoltator și a fost transferată la noi, în structura ministerului, pentru administrare. Noi am luat-o așa cum a venit și o administrăm tehnic din punctul de vedere al felului în care arată formularul, al modalității în care se face înscrierea, al punctajului, dar nu putem gestiona deocamdată o schimbare de bancă. Ar însemna ca banca selectată inițial în aplicație să nu mai poată vizualiza datele aplicantului respectiv și noua bancă selectată de aplicant să aibă opțiunea de a vizualiza ea acele date. Nu există posibilitatea tehnică la ora asta”, a spus Panait.

O precizare importantă este aceea că în programul SME Eco-Tech se aplică noul prag pentru mijloacele fixe, de 5.000 de lei, așa cum este prevăzut de Ordonanța de urgență 8/2026, prin care s-a majorat acest prag de la 2.500 la 5.000 lei, din 25 februarie 2026.

O șansă rară la finanțare pentru firme mai greu finanțabile în alte condiții

Reamintim că programul SME Eco-Tech are, în acest moment, sesiunea de înscrieri la finanțare deschisă până pe 24 septembrie 2026.

Ministerul Economiei, care gestionează schema de sprijin IMM, a introdus o serie întreagă de înlesniri, astfel încât mai multe categorii de firme românești să poată accesa finanțarea:

Antreprenorii români din sectoarele serviciilor și comerțului pot și ei să acceseze ajutorul, alături de firmele din producție. Microîntreprinderile (până la 9 salariați) au fost introduse la finanțare, alături de firmele mici și mijlocii. A fost eliminat și un plafon de 2 milioane de lei (cifră de afaceri), pentru firmele care vor să acceseze fondurile elvețiene. Astfel, în acest moment, și firmele care la data de 31 decembrie 2024 aveau cifra de afaceri sub 2 milioane de lei pot să acceseze finanțarea.

Accesul la finanțarea SME Eco-Tech se face pe principiul „primul venit - primul servit”, iar sesiunea de înscrieri e programată să se finalizeze pe 24 septembrie 2026.

Sprijinul financiar acordat unei firme este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Articol susținut de Goodwill Consulting