Fonduri elvețiene: Termenul de înscriere a firmelor în programul SME Eco-Tech se prelungește până pe 30 decembrie 2026

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a informat oficial că termenul pe care firmele românești îl au la dispoziție pentru depunerea formularelor de înscriere în cadrul programului SME Eco-Tech se prelungește până la 30 decembrie 2026, ora 20:00.

Pe StartupCafe am mai scris despre această prelungire de termen, dar acum a venit și decizia oficială anunțată de minister.

Înscrierile se realizează exclusiv online, prin platforma sme-ecotech.gov.ro, pe principiul primul venit - primul servit.

Până la ora transmiterii știrii, s-au înscris la finanțare 408 firme, în programul SME Eco-Tech, dar programul își propune să finanțeze cel puțin 800 de afaceri românești. Programul SME Eco-Tech s-a deschis din data de 26 mai 2026 pentru o perioadă inițială de 30 de zile, care a fost prelungită succesiv, ca urmare a participării timide a antreprenorilor români.

Problema este că și dintre cei care se înscriu - și așa puțini- unii sunt respinși și pierd finanțarea din cauza unor erori materiale pe care aplicanții le fac în formularul de înscrieri. În prezent, aceștia nu se pot reînscrie în program, dar Ministerul Economiei are în vedere o nouă modificare, pentru a permite antreprenorilor respinși să mai încerce o dată, au declarat surse din MEDAT pentru StartupCafe.ro.

O șansă rară la finanțare pentru firme mai greu finanțabile în alte condiții

Reamintim că programul SME Eco-Tech are, în acest moment, sesiunea de înscrieri la finanțare deschisă până pe 24 septembrie 2026, deci suntem pe ultima sută de metri cu această oportunitate de finanțare IMM.

Ministerul Economiei, care gestionează schema de sprijin IMM, a introdus o serie întreagă de înlesniri, astfel încât mai multe categorii de firme românești să poată accesa finanțarea:

Antreprenorii români din sectoarele serviciilor și comerțului pot și ei să acceseze ajutorul, alături de firmele din producție. Microîntreprinderile (până la 9 salariați) au fost introduse la finanțare, alături de firmele mici și mijlocii. A fost eliminat și un plafon de 2 milioane de lei (cifră de afaceri), pentru firmele care vor să acceseze fondurile elvețiene. Astfel, în acest moment, și firmele care la data de 31 decembrie 2024 aveau cifra de afaceri sub 2 milioane de lei pot să acceseze finanțarea.

Accesul la finanțarea SME Eco-Tech se face pe principiul „primul venit-primul servit”, iar sesiunea de înscrieri e programată să se finalizeze pe 24 septembrie 2026.

Sprijinul financiar acordat unei firme este compus din:

un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției, fără a depăși 267.240 lei;

un credit bancar care acoperă minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin una dintre băncile partenere selectate de MEDAT

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Bugetul total al programului SME Eco-Tech este de 288 milioane de lei, din care aproximativ 213 milioane de lei sunt rezervați ajutoarelor pentru firmele românești eligibile, restul banilor fiind alocați pentru platforma online de înscrieri și alte cheltuieli legate de administrarea schemei de sprijin.

Lista băncilor partnere în cadrul programului SME Eco-Tech

În program, au fost deja atrase și bănci partenere, pentru împrumutul contractat de către beneficiarul ajutorului de minimis, în condiții de piață, reprezentând minimum 60% din cheltuielile eligibile aferente unui proiect de investiții, dar nu mai puțin de 400.860 lei.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr minim de 800 de beneficiari în total, până în 2029. De asemenea, se estimează crearea a cel puțin 800 de locuri de muncă noi, având îm vedere că fiecare firmă beneficiară va trebui să înființeze un nou loc de muncă și să păstreze locurile de muncă pe care le aveau deja. În total, prin program ar urma să se facă investiții de 100 milioane franci elvețieni.

Firmele românești eligibile vor avea la dispoziție 5 bănci, inclusiv liderul pieței bancare din România, Banca Transilvania, pentru a accesa împrumuturi în cadrul programului de ajutoare SME Eco-Tech, susținut cu fonduri elvețiene.

Ministerul Economiei a publicat lista băncilor partenere selectate în programul SME Eco-Tech:

Banca Transilvania

BRD

CEC Bank

UniCredit

ProCredit

Toate cele 5 bănci vor oferi credite bancare, cu dobândă Robor la 6 luni + max.3,5% pe an. Comisioanele diferă ușor, conform tabelului cu ofertele depuse (vezi oferta băncilor).

Resurse utile SME Eco-Tech:

Manualul de utilizare a etapei de creare profil și identificare electronică

Manualul de utilizare a etapei pentru depunerea cererii de finanțare

Procedura inițială și anexele sale (în forma din 2025):

Consultă secțiunea SME Eco-Tech de pe site-ul Ministerului Economiei.

de pe site-ul Ministerului Economiei. Email: infoecotech@imm.gov.ro

Call Center: 0219059

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