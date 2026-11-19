Guvernul pregătește lansarea RoBOOST, care se dorește a fi un fond de fonduri, prin care statul va folosi bani publici pentru a atrage capital privat, în vederea finanțării companiilor din România.
Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook:
- „Consolidăm Banca de Investiții şi Dezvoltare și pregătim RoBOOST - primul fond de fonduri prin care banii publici să atragă investiții mult mai mari în economie. Miza este să oferim companiilor acces la capital pentru a-și extinde producția, a dezvolta tehnologii și a crea locuri de muncă în România.
- Am discutat la Ministerul Finanțelor cu echipa Fondului European de Investiții (FEI), reprezentanții Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu și investitori instituționali care gestionează fondurile de pensii din Pilonul II si Pilonul III, despre pașii necesari pentru dezvoltarea RoBOOST.
- Acest instrument, pe care îl pregătim prin BID în parteneriat cu FEI, va investi în fonduri administrate profesionist, care să atragă și alți investitori și să finanțeze companii. Pentru un antreprenor, acesta va însemna accesul la parteneri care aduc, pe lângă bani, experiență și legături comerciale pentru următoarea etapă de dezvoltare a afacerii”.