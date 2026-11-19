ANALIZĂ BT: Cele două cifre care arată cât de mult a recuperat România din decalajul față de Uniunea Europeană

În cei 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, România a recuperat o parte semnificativă din decalajul de dezvoltare față de economiile europene. Iar această transformare se vede atât în dimensiunea economiei, cât și în viața de zi cu zi, de la ceea ce cumpărăm până la serviciile de care beneficiem. Două cifre care...