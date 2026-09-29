Startup Nation: 3.140 de firme încep semnarea contractelor de finanțare pentru fondurile de max. 250.000 lei. Atenție la termen!

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat că începe semnarea contractelor de finanțare pentru prima sesiune din ediția a IV-a a programului Startup Nation, dedicată persoanelor juridice, antreprenorii vizați având o serie de pași procedurali de urmat.

Resursele bugetare asigurate în această etapă se ridică la aproximativ 800 de milioane de lei și vizează 3.140 de contracte, potrivit unui comunicat MEDAT transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Firmele eligibile pot obține ajutoare de până la 250.000 lei fiecare, în cadrul programului.

„Începem semnarea celor 3.140 de contracte din prima sesiune a ediției a IV-a Start-Up Nation. Avem asigurate, în această etapă, resursele bugetare necesare, iar după semnarea contractelor punem și banii în mișcare: MEDAT va transfera către băncile partenere 50% din valoarea finanțărilor, aproximativ 400 de milioane de lei, iar băncile au la dispoziție șapte zile pentru a vira sumele către beneficiari. Trecem astfel de la proceduri la contracte, de la contracte la finanțare și de la finanțare la investiții reale în economie”, a declarat ministrul interimar Irineu Darău.

Procedurile care trebuie urmate în aplicația electronică IMM

Pentru semnarea contractului, aplicanții vor accesa în aplicația minimis.imm.gov.ro documentul de acordare a Alocației Financiare Nerambursabile (AFN), îl vor descărca, vor aplica semnătura electronică și îl vor reîncărca, împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în termen de maximum 40 de zile de la primirea deciziei privind admiterea la finanțare.

Nerespectarea termenului atrage respingerea de la finanțare.

În etapa I postcontractare, beneficiarii pot primi până la 50% din valoarea grantului aferent fiecărui contract, în conturile distincte și dedicate programului, deschise la instituția de credit parteneră aleasă. Banca parteneră poate fi schimbată de aplicanții acceptați de principiu la finanțare numai până la intrarea în vigoare a contractului de acordare a AFN. Valoarea totală a avansurilor care pot fi acordate în această etapă este de aproximativ 400 de milioane de lei, iar sumele pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute în proiect.

Finanțarea poate acoperi achiziția de echipamente și utilaje tehnologice, sisteme pentru producerea energiei din surse regenerabile, soluții pentru reducerea consumului de resurse și gestionarea deșeurilor, mobilier și aparatură de birou, echipamente și soluții IT, software și licențe, precum și dezvoltarea de site-uri și magazine online. În condițiile prevăzute de procedură, sunt eligibile și cheltuieli pentru salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii pentru spații de producție, servicii de consultanță și anumite mijloace de transport.

Beneficiarii programului sunt tineri cu vârste între 18 și 30 de ani, inclusiv persoane aparținând minorității rome, precum și persoane cu vârsta de peste 30 de ani din categorii defavorizate pe piața muncii. Pentru accesarea finanțării, absolvirea cursurilor de formare antreprenorială organizate în cadrul programului a fost obligatorie.

Pe întreaga perioadă de implementare, beneficiarii trebuie să urmărească permanent contul din aplicația informatică minimis.imm.gov.ro, adresa de e-mail utilizată la înscriere și informațiile publicate de minister. Corespondența oficială, inclusiv clarificările și notificările privind programul, este transmisă electronic prin aplicația de înscriere și gestionare a schemei de ajutor.

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