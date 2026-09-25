Fonduri UE: Max. 900.000 EUR pentru startup-uri și IMM-uri de modă, arhitectură și media, într-un program european la care se fac înscrieri

Antreprenorii români care dezvoltă afaceri de modă, arhitectură și media audiovizuale, se pot înscrie online într-un nou program european destinat industriilor creative, prin care firmele pot obține finanțări de până la 900.000 EUR fiecare, potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.

EIT Culture & Creativity, cea mai mare rețea europeană de inovare pentru industriile culturale și creative, a deschis, vineri, Innovation Projects, un apel prin care sunt puse la dispoziție până la 10,5 milioane EUR pentru firme cu inovații validate, pregătite să-și consolideze tracțiunea pe piață și să crească.

Termen: Înscrierile se fac până pe 30 octombrie 2026.

Apelul vizează startup-uri, firme scale-up și IMM-uri din trei dintre sectoarele creative de importanță strategică pentru Europa:

fashion,

arhitectură,

media audiovizuală.

Vor fi finanțate până la 11 proiecte în etapa de implementare, cu până la 900.000 EUR disponibili pentru fiecare proiect, potrivit comunicatului transmis de organizator.

EIT Culture & Creativity își motivează decizia de finanțare prin faptul că „industria modei este supusă presiunii de a depăși modelele liniare de producție, care afectează mediul”.

De asemenea, arhitectura dispune de instrumente pentru adaptarea la schimbările climatice și pentru inovare socială, dar adesea „nu are infrastructura de afaceri necesară pentru a le implementa la scară largă”.

La rândul său, aectorul media audiovizuală este „remodelat de inteligența artificială generativă mai rapid decât pot reacționa mulți dintre actorii săi”, mai consideră EIT Culture & Creativity.

În aceste industrii, soluțiile promițătoare pot fi validate din punct de vedere tehnic, dar totuși „pot rămâne blocate înainte de adoptarea pe piață din cauza unor lacune în accesul la clienți, capacitatea de a intra pe piață, parteneriate și capital pentru creștere”, avertizează comunitatea EIT.

„Europa nu duce lipsă de inovație creativă. Provocarea este transformarea soluțiilor validate în produse și servicii pe care clienții să le adopte la scară largă”, a declarat Anette Schaefer, CEO al EIT Culture & Creativity. „Nu finanțăm idei sau prototipuri aflate în stadii incipiente. Sprijinim companii care au o inovație validată și le ajutăm să construiască un parcurs credibil de intrare pe piață - creând un flux de companii din industriile creative și culturale care pot atrage investiții”.

Prioritățile tematice ale apelului includ tehnologii pentru textile circulare, materiale de construcții pe bază de biomasă și inteligență artificială responsabilă pentru crearea de conținut, alături de alte inovații relevante direct pentru obiectivele UE privind tranziția verde, digitală și socială.

Nivelul de maturitate tehnologică al participanților

Se caută proiecte cu nivel de maturitate tehnologică TRL 7, care au un prototip validat într-un mediu operațional și care avansează până la TRL 9, în care sistemul propriu-zis este demonstrat într-un mediu operațional.

Apelul se desfășoară în două etape, permițând atât aplicanților, cât și EIT Culture & Creativity să construiască dovezi înainte de angajarea în etapa completă de implementare:

Etapa 1: O firmă depune o propunere conceptuală. Solicitanții selectați primesc 20.000 EUR pentru a elabora un Plan complet de dezvoltare a afacerii, pentru a consolida validarea pieței și a clienților, pentru a defini parcursul de intrare pe piață și pentru a evalua finanțarea necesară pentru implementare și extindere, inclusiv investiții externe, acolo unde este relevant.

O firmă depune o propunere conceptuală. Solicitanții selectați primesc 20.000 EUR pentru a elabora un Plan complet de dezvoltare a afacerii, pentru a consolida validarea pieței și a clienților, pentru a defini parcursul de intrare pe piață și pentru a evalua finanțarea necesară pentru implementare și extindere, inclusiv investiții externe, acolo unde este relevant. Etapa 2: Cele mai solide planuri trec în etapa completă de implementare, cu o durată de până la 18 luni și o finanțare de până la 900.000 EUR pentru fiecare proiect, destinată executării planului de intrare pe piață, accelerării adoptării pe piață și pregătirii soluției pentru extindere.

Accesul la ecosistemul paneuropean al EIT Culture & Creativity – parteneri din industrie, clienți, investitori și rețele de distribuție din peste 30 de țări – este esențial pentru modul în care proiectele selectate intră pe piață. Programul oferă servicii de matchmaking la nivel înalt pentru a conecta companiile cu clienți, investitori și parteneri strategici, precum și vizibilitate comercială prin Demo Days și Innovation Forum, evenimentul-fanion al rețelei. Acolo unde este relevant, va fi oferit și sprijin pentru conectarea companiilor cu capital extern și pentru consolidarea gradului de pregătire pentru investiții.

Condiții de participare a firmelor în programul de sprijin

Apelul este deschis entităților juridice înființate în statele membre ale UE și în țările asociate programului Orizont Europa. Inovațiile eligibile trebuie să aibă deja un prototip sau o soluție validată din punct de vedere tehnic, la nivelul TRL 7.

Criteriile complete de eligibilitate, calendarul și detaliile privind depunerea candidaturilor sunt disponibile AICI.

Candidaturile se închid la 30 octombrie 2026 pentru etapa 1 și la 15 martie 2027 pentru etapa 2. Formularul de candidatură pentru etapa 2 va fi pus la dispoziția solicitanților selectați în urma etapei 1.

EIT Culture & Creativity este parteneriatul instituțional dedicat transformării sectoarelor și industriilor culturale și creative din Europa, pentru ca acestea să devină mai sustenabile, mai reziliente și mai competitive. Înființată în 2023 de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism independent al UE, organizația oferă finanțare, cunoștințe și sprijin personalizat.

Ca parte a celui mai mare ecosistem european de inovare, conectăm cercetarea, industria, mediul academic și instituțiile culturale pentru a stimula inovarea sistemică. EIT Culture & Creativity operează în peste 30 de țări, având sediul central la Köln și hub-uri regionale în Amsterdam, Barcelona, Bologna, Helsinki, Košice și Viena.