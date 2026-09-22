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VIDEOREPORTAJ Cel mai lat pod din România pe care nu vor circula niciodată mașini. E pe autostrada Sibiu – Pitești și rezolvă o mare problemă din munți

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ecoduct
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Construit peste Olt, ecoductul Călinești are suprafața a aproape patru terenuri de fotbal puse unul lângă altul. E dedicat animalelor din munți și pentru siguranța faunei, dar și a oamenilor.  HotNews a fost pe teren și a filmat cum arată acum zona unde se construiește acest pod și a discutat cu specialiștii de ce e nevoie de o astfel de lucrare atipică.

Ecoductul Călinești va fi gata anul viitor. Va avea o lungime de 300 de metri și o lățime de 100 de metri – va fi practic cel mai lat și masiv pod din România la momentul finalizării. 

„Acum avem pe DN7, un trafic foarte mare, care practic este o barieră artificială în calea tranzitului animalelor. Nu este permeabil, cum spun specialiștii în mediu. Adică viețuitoarele nu trec dintr-o parte într-alta. Dar în momentul în care iei traficul și îl pui pe autostradă, DN7 o să devină permeabil, adică animalele vor începe să aibă curaj să traverseze. Chiar și după ce se deschide autostrada, pe DN7 va rămâne suficient de mult trafic încât traversarea să fie periculoasă și pentru animal și pentru om”, spune Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), într-un interviu pentru HotNews.

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