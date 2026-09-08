UE pregătește noi finanțări pentru startup-uri din agricultură și foodtech: AI, roboți și bioeconomie, printre domeniile vizate

Startup-urile și IMM-urile europene care dezvoltă tehnologii pentru agricultură și industria alimentară ar urma să beneficieze de noi oportunități de finanțare în următorul buget al Uniunii Europene. Comisia Europeană a prezentat, marți, 8 septembrie 2026, noile cadre AgRI 2040 și Food 2040, care vor orienta investițiile europene în cercetare și inovare în agricultură, industria alimentară și zonele rurale. Printre domeniile vizate se numără inteligența artificială, robotica, digitalizarea și bioeconomia.

Noua abordare urmărește în special să reducă distanța dintre cercetare și piață și să ajute startup-urile, firmele aflate în faza de extindere și IMM-urile să transforme mai repede tehnologiile dezvoltate în produse și servicii utilizabile comercial.

Cele două cadre - AgRI 2040 și Food 2040 - vor fi implementate inclusiv prin viitorul program Horizon Europe 2028-2034 și prin viitorul Fond European pentru Competitivitate, potrivit Comisiei Europene.

Miza financiară este importantă. În propunerea Comisiei pentru următorul buget european, aproximativ 40 miliarde EUR sunt prevăzute pentru domeniul „Health, Biotech, Agriculture and Bioeconomy”: 19,7 miliarde EUR prin Horizon Europe și 20,4 miliarde EUR prin Fondul European pentru Competitivitate.

La nivel mai larg, cele două programe ar urma să beneficieze de 409 miliarde EUR: 175 miliarde EUR pentru Horizon Europe și 234,3 miliarde EUR pentru Fondul European pentru Competitivitate. Aceste valori fac însă parte din propunerea pentru viitorul buget UE și vor depinde de negocierile europene.

AI, roboți și tehnologii pentru agricultură

AgRI 2040 se va concentra asupra agriculturii, silviculturii și zonelor rurale și pornește de la opt domenii preliminare de intervenție.

Printre acestea se află explicit digitalizarea, inteligența artificială și robotica, alături de soluri și ecosisteme agricole, culturi și zootehnie, bioeconomie, păduri, dezvoltarea zonelor rurale și consolidarea lanțurilor valorice agroalimentare.

Pentru startup-uri, acest lucru poate însemna viitoare oportunități pentru tehnologii precum agricultura de precizie, automatizarea fermelor, roboții agricoli, sistemele bazate pe AI pentru monitorizarea culturilor, optimizarea consumului de apă și alte resurse sau detectarea bolilor plantelor.

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a indicat chiar câteva dintre tehnologiile pe care Bruxelles-ul le consideră importante: culturi mai rezistente la secetă și temperaturi extreme, detectarea mai rapidă a bolilor plantelor, protecția sustenabilă a culturilor și instrumentele digitale pentru folosirea mai eficientă a apei.

Food 2040: oportunități și pentru startup-urile foodtech

Cel de-al doilea cadru, Food 2040, se concentrează asupra întregului sistem alimentar, inclusiv pescuitului și acvaculturii.

Prioritățile preliminare includ alimentația sănătoasă și sustenabilă, utilizarea eficientă a resurselor, reducerea poluării, noi modele de afaceri și, explicit, extinderea pe piață a inovațiilor și soluțiilor pentru sistemele alimentare.

În consultarea organizată înainte de lansarea Food 2040, companiile, cercetătorii și celelalte organizații participante au indicat drept priorități și diversificarea proteinelor, dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, economia circulară și accelerarea extinderii inovațiilor din industria alimentară.

Food 2040 continuă actualul program Food 2030, care tratează sistemul alimentar în sens larg – de la producția agricolă până la procesare, distribuție, ambalaje, retail, servicii alimentare, consum și reciclarea deșeurilor.

Startup-urile ar urma să testeze tehnologiile direct în ferme

Una dintre schimbările de abordare anunțate de Comisie este trecerea de la finanțarea predominantă a cercetării către un sistem care să urmărească mai atent traseul de la laborator până la utilizator și piață.

Bruxelles-ul vrea să aducă împreună cercetători, firme și utilizatori finali pentru dezvoltarea, testarea și demonstrarea soluțiilor în condiții reale.

Fermierii ar urma astfel să fie implicați mai mult în testarea tehnologiilor, inclusiv în regiuni diferite ale Uniunii Europene.

„Europa este lider în știință și cercetare, dar prea multe soluții revoluționare încă întâmpină dificultăți în a ajunge la consumatori și piețe”, spune Ekaterina Zaharieva, comisarul european pentru startup-uri, cercetare și inovare.

Pentru firmele tinere, ideea este importantă deoarece una dintre problemele frecvente ale startup-urilor deep-tech și agritech este exact perioada dintre dezvoltarea unei tehnologii și demonstrarea ei comercială la scară suficient de mare.

Comisia spune explicit că unul dintre obiectivele AgRI 2040 și Food 2040 este consolidarea traseului startup-urilor și scale-up-urilor europene „de la cercetare la piață”.

40 miliarde EUR pentru biotech, agricultură și bioeconomie în propunerea de buget

Noua strategie trebuie privită și în contextul viitorului buget multianual al UE.

În propunerea Comisiei, fereastra de investiții Health, Biotech, Agriculture and Bioeconomy ar urma să beneficieze de aproximativ 40 miliarde EUR prin două instrumente:

19,7 miliarde EUR ar urma să provină din viitorul Horizon Europe, iar aproximativ 20,4 miliarde EUR din Fondul European pentru Competitivitate.

Cele două programe ar trebui să permită finanțarea succesivă a proiectelor, de la cercetare până la producția și implementarea tehnologiilor și serviciilor strategice în Europa.

Separat, actuala Strategie europeană pentru științele vieții beneficiază de peste 10 miliarde EUR anual din bugetul UE. Pentru perioada 2026-2027, Comisia spune că a mobilizat deja 589 milioane EUR prin programul de lucru Horizon Europe pentru „Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”.

Ce urmează

Următoarea etapă va avea loc chiar în această lună.

Comisia Europeană organizează, în perioada 24-25 septembrie 2026, la Bruxelles, conferința EU AgRI 2040, unde cercetători, fermieri, companii, startup-uri și IMM-uri vor participa la definirea priorităților care ar urma să fie finanțate prin Horizon Europe 2028-2034 și Fondul European pentru Competitivitate.

Înscrierile pentru participarea fizică la eveniment sunt deja închise.

Direcția indicată acum de Comisie este însă relevantă pentru companiile europene care dezvoltă tehnologii pentru agricultură și industria alimentară: în viitoarele programe de finanțare, Bruxelles-ul vrea să pună mai mult accent nu doar pe cercetarea propriu-zisă, ci pe testarea tehnologiilor, demonstrarea lor în condiții reale și transformarea proiectelor de cercetare în produse și companii care pot ajunge pe piață.