S-a lansat Pactul prin care UE cheamă băncile, fondurile de pensii și alți investitori instituționali să susțină startup-urile europene

Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) au lansat marți Pactul european al investitorilor instituționali (EIIP), prin care cheamă acest tip de investitori mari, cum sunt băncile sau fondurile de pensii, să susțină startup-urile europene și companiile scale-up, prin contribuții la fondurile de investiții lansate de UE.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, CE și BEI susțin că Pactul lor este un „nou cadru voluntar” conceput pentru a direcționa mai mult capital instituțional pe termen lung către ecosistemul european de tehnologie și scale-up.

13 investitori instituționali și-au exprimat deja intenția de a direcționa investiții către ecosistemul european de inovare și scale-up, inclusiv prin European Tech Champions Initiative (ETCI) 2.0, (care are o valoare țintă de până la 15 miliarde de euro) și Scaleup Europe Fund (în valoare de până la 5 miliarde de euro).

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

„Talent, idei și ambiție - Europa le are pe toate. Acum ne asigurăm că firmele noastre inovatoare se pot dezvolta, extinde și impune la nivel global - din Europa. Prin reunirea partenerilor publici și privați, obiectivul este să deblocăm capital pe termen lung pentru sectorul nostru tehnologic. Este vorba despre transformarea inovării europene în forță industrială și economică europeană.”

EIIP a fost dezvoltat în comun de Comisia Europeană și Grupul BEI în cadrul Strategiei UE pentru startup-uri și companii scale-up.

Pactul urmărește să faciliteze investițiile investitorilor instituționali în fonduri europene de capital de risc și fonduri de growth equity, ajutând companiile europene cu ritm ridicat de creștere să acceseze capitalul de care au nevoie pentru a se extinde și a concura la nivel global, păstrându-și în același timp baza în Europa.

Inițiativa face parte din efortul mai amplu al UE de a mobiliza mai mult capital instituțional, provenit de la investitori precum băncile, fondurile de pensii și companiile de asigurări, pentru tehnologia și inovarea european

Nadia Calviño, președinta Grupului BEI, a declarat:

„Obiectivul nostru este clar: să oferim investitorilor instituționali europeni un punct unic și credibil de acces la finanțarea inovării. În lumea de astăzi, acest parteneriat între instituțiile UE și sectorul privat transmite un mesaj puternic de unitate, ambiție și determinare europeană.”

Pentru a sprijini investitorii, Pactul include două componente complementare:

Un Forum de dialog privind politicile publice: coordonat de Comisia Europeană, acest forum va permite schimburi de opinii cu investitorii instituționali cu privire la evoluțiile politicilor de reglementare, precum și la politicile de investiții ale UE.

O Platformă de investiții: coordonată de Grupul BEI, această platformă îi va ajuta pe investitori să acceseze oportunități de investiții în întregul ecosistem european de capital de risc și growth equity, prin schimbul de oportunități de investiții, informații de piață și experiență între investitori. Platforma va fi dezvoltată în strânsă cooperare cu statele membre și va fi aliniată la inițiativele naționale relevante, urmărind să faciliteze implicarea investitorilor și să ofere căi de ieșire din investiții – permițând investitorilor timpurii să obțină randamente prin vânzarea parțială sau integrală a participațiilor.

Cei 13 investitori instituționali care sunt pregătiți să se alăture EIIP și-au exprimat intenția de a investi în fonduri de mari dimensiuni cu sediul în UE, axate pe finanțarea companiilor europene de tehnologie aflate în etape ulterioare de dezvoltare și pe growth equity. Printre acestea se numără European Tech Champions Initiative 2.0, Scaleup Europe Fund, fondurile sprijinite de Fondul European de Investiții prin InvestEU, precum și alte strategii de investiții care vizează etapa de scale-up a companiilor finanțate prin capital de risc și growth capital.

Cele două mega-fonduri de investiții UE destinate companiilor de tehnologie

Pe StartupCafe am mai scris despre cele două mari fonduri de investiții lansate ca inițiative ale Uniunii Europene, pentru finanțarea startup-urilor europene și a companiilor de tehnologie mature: