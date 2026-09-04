INTERVIU. Numărătoarea inversă. La 19 ani de la aderarea la UE, autostrada care va lega Bucureștiul de Vestul Europei intră într-o etapă decisivă. „Va fi ceva ca în Alpi, o imagine spectaculoasă”

I se mai spune și „Perla Coroanei” rețelei de autostrăzi din țara noastră. Anul 2026 va aduce pentru Autostrada Sibiu – Pitești o certitudine.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, secretarul de stat responsabil de rutier din Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma spune care sunt cele trei momente cheie pentru proiect în următoarele luni.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană.

Câțiva ani nu vom avea autostradă. Dar măcar vom ști ceva. Vom ști când vom putea circula direct de la Constanța-București până în Ungaria și de acolo, mai departe, spre Vestul Europei. Chiar dacă rămânem veriga lipsă din celebrul coridor 4 pan-european.

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