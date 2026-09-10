Înscrieri online: Fonduri europene pentru firme IT românești care dezvoltă soluții digitale pentru sectorul sănătății

Firmele IT românești se pot înscrie online într-un program european prin care se pot obține fonduri pentru dezvoltarea de soluții digitale inovatoare pentru sectorul sănătății, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Startup-urile, IMM-urile și alte echipe se pot înscrie AICI în programul UNITE până pe 10 decembrie 2026, ora 17:00 CET (ora 18.00, ora României).

UNITE este o inițiativă pan-europeană în valoare totală de 20 de milioane de euro care construiește un ecosistem european de inovare în sănătate digitală fără granițe.

Joi, UNITE a lansat acest al Doilea Apel pentru Proiecte Interregionale Comune, punând la dispoziție 6 milioane de euro pentru a sprijini colaborări ambițioase în domeniul sănătății digitale la nivel european.

Apelul se adresează inovatorilor pregătiți să ducă tehnologii promițătoare de sănătate digitală din etapa de dezvoltare și testare în condiții reale către validare, implementare și extindere internațională.

Noua oportunitate de finanțare se concentrează pe două provocări majore pentru sănătatea europeană:

Inovații deep-tech pentru asigurarea unei sănătăți egale pentru întreaga populație: sprijinirea soluțiilor care pot aborda inegalitățile în accesul la îngrijiri medicale, serviciile fragmentate, disparitățile tehnologice și lacunele din îngrijirea personalizată, în special pentru populațiile vârstnice și defavorizate.

Inovații digitale pentru combaterea crizei forței de muncă din sănătate: vizând tehnologii care pot ajuta la atenuarea deficitului de personal, îmbunătățirea fluxurilor de lucru clinice și organizaționale, reducerea sarcinilor administrative și susținerea formării și dezvoltării competențelor.

Finanțarea este deschisă organizațiilor eligibile stabilite legal în:

Lombardia (Italia)

Macedonia Centrală (Grecia)

Extremadura (Spania)

Aragón (Spania)

Scoția (UK)

Țara Galilor (UK)

România (la nivel național).

În România, finanțarea maximă este 250.000 EUR pe partener.

Potențialii solicitanți includ startup-uri, IMM-uri, companii, organizații de cercetare și inovare, clustere de inovare, spitale, medii de testare (testbeds), laboratoare vii (living labs) și alte organizații active de-a lungul lanțului valoric al sănătății digitale.

Al Doilea Apel Deschis al UNITE își propune să sprijine până la 6 proiecte, cu o finanțare maximă de 1 milion de euro per proiect și 600.000 de euro per beneficiar individual, pe o perioadă de 18 luni.

O sesiune de informare online dedicată celui de-al Doilea Apel Deschis este programată pentru 30 septembrie 2026, între orele 14:00 și 15:30 CET (16.30, ora României). Înregistrarea este acum deschisă.

Aplicațiile la finanțare sunt deschise până la 10 decembrie 2026, ora 17:00 CET (18.00, ora României).

Proiectele care vor fi selectate ar urma să înceapă din aprilie 2027.

Concurență mare la primul apel UNITE

Al Doilea Apel Deschis se bazează pe răspunsul la prima rundă de finanțare a UNITE. Peste 1.000 de organizații au participat și, din cele 19 propuneri depuse, au fost selectate 3 proiecte:

CARDIO-HUB dezvoltă un sistem de monitorizare la distanță pentru pacienții vârstnici cu insuficiență cardiacă.

NEODATA+ lucrează la utilizarea datelor sensibile în terapia intensivă neonatală pentru a îmbunătăți deciziile clinice.

RAD-TRACK EU abordează fragmentarea datelor privind expunerea la radiații în imagistica medicală. Toate cele trei proiecte au început implementarea în primăvara anului 2026.

„Succesul Primului Apel Deschis al UNITE a demonstrat ce se poate întâmpla atunci când inovatorii din sănătatea digitală, cercetătorii și organizațiile din domeniul sănătății se conectează dincolo de granițele regionale. Trei proiecte interregionale ambițioase transformă acum acea colaborare în soluții concrete. Al Doilea Apel Deschis va continua acest impuls și va aduce mai multe inovații promițătoare mai aproape de impactul real,” a declarat Dr. Marina Samoylova, Manager de Program UNITE.

Rămâneți la curent cu viitoarele evenimente tematice de matchmaking și înregistrați-vă pe Platforma de Matchmaking UNITE pentru a intra în legătură cu potențiali parteneri și a explora oportunități de colaborare.

UNITE este o inițiativă pe cinci ani, co-finanțată de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei Regional Innovation Valleys. Proiectul reunește regiuni și părți interesate din sectorul public, industrie, cercetare, sănătate și societate civilă pentru a construi un ecosistem european de inovare în sănătate digitală mai bine conectat. Prin colaborare interregională, apeluri deschise, programe pilot, formare și servicii comune, UNITE sprijină inovatorii din domeniul sănătății digitale în testarea, extinderea și implementarea soluțiilor care abordează îngrijirea la distanță personalizată, îmbătrânirea populației, deficitul de personal din sănătate și Spațiile Europene de Date privind Sănătatea.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul acordului de grant nr. 101161108.