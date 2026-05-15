Un startup de inteligență artificială fondat de un român atrage finanțare de 50 milioane dolari

Startup-ul românesc CyberSwarm, care dezvoltă un cip ce acționează ca un „creier” artificial, fondat de Mihai Raneti la Ploiești, a atras o finanțare de 50 milioane dolari.

Runda de tip Seria A a fost condusă fondul de investiții Falanga Invest Perton. Investiția marchează începutul următoarei etape a companiei: scalarea de la cercetare și dezvoltare avansată către nivelul de calcul neuromorfic pentru sisteme autonome, anunță firma într-un comunicat, transmis, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Startup-ul CyberSwarm dezvoltă hardware neuromorfic bazat pe o arhitectură cu memristori, sisteme care stochează și procesează informațiile simultan, la fel cum o fac neuronii biologici. Obiectivul pe termen lung al companiei este de a permite sistemelor să învețe, să se adapteze și să ia decizii direct în hardware.

Noua finanțare va accelera dezvoltarea arhitecturii, va extinde echipele de inginerie, va consolida parteneriatele din industrie și va susține implementările comerciale inițiale în industriile auto, aerospațială, de apărare, sănătate și robotică.

„Această finanțare Series A marchează începutul următoarei etape pentru CyberSwarm și pentru calculul neuromorfic în sine. Calculul neuromorfic nu este menit să înlocuiască sistemele digitale. Reprezintă un nou strat computațional între calculul tradițional și cel cuantic – conceput pentru probleme pe care niciunul nu le rezolvă eficient. Credem că viitorul inteligenței artificiale va necesita arhitecturi complet noi, iar CyberSwarm construiește în direcția acestui viitor”, a declarat Mihai Raneti, Fondator și CEO, CyberSwarm.

„Am investit în CyberSwarm deoarece vedem o companie cu o expertiză tehnică profundă, proprietate intelectuală originală și o viziune pe termen lung. Credem că domeniul calculului neuromorfic va deveni una dintre direcțiile tehnologice definitorii ale următorului deceniu, remodelând fundamental inteligența artificială și tehnologia de calcul avansată”, a spus Jan Imrisek, CEO, Falanga Invest Perton.

Recent, StartupCafe.ro a început noul podcast „AI Business, AI Parte” cu Mihai Raneti. El a spus că inteligența artificială de acum este bazată pe un set de date, că aceasta nu poate generaliza, nu înțelege relații de tip „cauză-efect” și că aceasta este o evoluție a NLP, Neural Language Processing.

Raneti a fondat CyberSwarm în anul 2017 la Ploiești, în urma unei investiții de tip seed de 1 milion de dolari de la Tim Draper, investitor american cunoscut pentru contribuțiile sale din zona Bitcoin. Firma care a început în România și care are sediul acum în California, SUA, dezvoltă un procesor, un „creier” artificial, care ar putea oferi automatizare completă dispozitivelor electronice la un consum redus de energie.