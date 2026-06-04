O platformă românească de investiții comerciale a primit autorizare de la ASF

Platforma românească de investiții comerciale SyndiFi a primit autorizație de funcționare din partea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Această etapă confirmă respectarea standardelor de transparență și securitate necesare pentru operarea pe piața financiară și marchează trecerea către o nouă etapă de dezvoltare, transmite firma.

Autorizarea confirmă că SyndiFi îndeplinește cerințele prudențiale, organizatorice și de conduită prevăzute de Regulamentul (UE) 2020/1503 și de Legea nr. 244/2022, operând sub supravegherea continuă a ASF. Cadrul de reglementare impune măsuri specifice de protecție a investitorilor nesofisticați din statele membre ale Uniunii Europene.

„Până acum, structurarea unei tranzacții de sindicalizare dura 4-6 luni și presupunea negocieri cu fiecare investitor în parte. Cadrul ECSPR ne permite să comprimăm acest ciclu la 30-60 de zile și să-l facem accesibil oricărui investitor eligibil, direct de pe telefon. Aceasta nu e doar o schimbare de reglementare, e o schimbare de viteză a pieței”, a declarat Florin Mîndru, CEO & Investment Manager în cadrul SyndiFi.

Până în prezent, SyndiFi a înregistrat rezultate bune prin modelul de sindicalizare, adică procesul prin care mai mulți parteneri investesc împreună pentru a deține un activ de mari dimensiuni.

„Imobiliarele comerciale reprezintă o clasă de active atractivă, însă marea provocare a acestei piețe de miliarde de euro a fost accesul restricționat, limitat la doar câteva sute de investitori. Autorizarea din partea ASF rezolvă această problemă structurală și elimină barierele de intrare”, a declarat Carolina Mîndru, COO SyndiFi.

Compania susține că a finalizat proiecte cu o valoare totală de peste 24 milioane EUR, în special în sectoarele de comerț și logistică. Aceste active au generat randamente constante din chirii și au beneficiat de o apreciere a valorii de piață, fapt care oferă o alternativă stabilă la investițiile rezidențiale clasice.

Direcțiile de dezvoltare ale SyndiFi

După primirea acestui aviz oficial, firma stabilește trei direcții de dezvoltare.

Prima prioritate vizează lansarea unei platforme digitale complet automatizate, care pune la dispoziția utilizatorilor o infrastructură tehnică modernă. Această soluție permite gestionarea întregului portofoliu direct de pe smartphone, de la verificarea identității (procesul de cunoaștere a clientelei) până la semnarea electronică a documentelor, tot procesul fiind simplificat și rapid.

„Vrem ca tehnologia să elimine complexitatea procesului de investiție. Obiectivul nostru este să atingem un portofoliu de 50 de milioane de euro până la finalul anului viitor și să consolidăm comunitatea noastră de investitori”, adaugă Robert Butoi, CIO SyndiFi.

A doua prioritate urmărește reducerea pragului de capital pentru investiții. Odată cu noua structură reglementată, accesul la active de milioane de euro devine posibil cu tichete de participare începând de la 1.000 EUR. Această schimbare elimină bariera financiară care limita participarea persoanelor cu bugete mai mici, fapt care oferă acestora șansa de a deține, prin intermediul unui vehicul cu scop special (SPV), părți sociale aferente unui centru comercial sau unui depozit logistic, la fel ca un investitor instituțional.

A treia prioritate se concentrează pe diversificarea portofoliului către sectoare noi, cu un grad ridicat de stabilitate. Compania vizează achiziții în domenii precum unitățile hoteliere, hub-urile medicale sau spațiile de depozitare și industriale. Aceste segmente oferă o rezistență crescută în fața variațiilor economice și completează profilul de risc al proiectelor de retail deja existente.

SyndiFi este o platformă de investiții care utilizează tehnologia pentru a oferi acces la imobiliare comerciale premium. Prin modelul de tip equity (proprietate directă asupra SPV-ului), investitorii dețin părți sociale aferente clădirilor deja închiriate și beneficiază de venituri din prima zi. Platforma pune accent pe transparență și pe un management operațional asigurat de experți în domeniu.