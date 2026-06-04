Bursele ANIS 2026: Granturi de câte 5.000 EUR de la firme IT pentru lectori, asistenți universitari și doctoranzi. Webinar informativ

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) anunță lansarea programului Bursele ANIS, dedicat cadrelor didactice tinere care transformă educația prin tehnologie și metode inovatoare de predare, în frunte cu un webinar care se va desfășura luna aceasta, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Webinarul informativ va avea loc pe 17 iunie 2026, iar cei interesați se pot înscrie AICI.

Sesiunea online oferă viitorilor participanți ocazia de a interacționa direct cu foști bursieri, membri ai comitetului de evaluare și reprezentanți ANIS. Vor fi abordate toate aspectele relevante privind înscrierea și criteriile de selecție

Companiile din industria IT vor oferi, prin ANIS, granturi de câte 5.000 EUR cadrelor didactice tinere care integrează tehnologii de vârf și abordări pedagogice moderne în cadrul cursurilor și laboratoarelor universitare.

Ediția din acest an aduce două noutăți importante: introducerea categoriei „AI for All”, dedicată integrării inteligenței artificiale în programele de studiu din afara domeniului IT, și digitalizarea completă a procesului de aplicare și evaluare prin intermediul unei platforme online dedicate.

„Într-o perioadă în care inteligența artificială redefinește industrii, profesii și modele de business, colaborarea dintre universități și companii devine mai importantă ca oricând. Prin programul Bursele ANIS, ne dorim să susținem cadrele didactice care aduc inovația în sala de curs, conectează educația la realitățile pieței și contribuie la formarea competențelor de care economia digitală are nevoie. În acest context, lansarea categoriei AI for All reflectă convingerea noastră că alfabetizarea și utilizarea inteligentă a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială trebuie să devină accesibile studenților din cât mai multe domenii, nu doar celor din facultățile tehnice. De asemenea, continuăm procesul de digitalizare a programului prin introducerea unei platforme dedicate care simplifică atât procesul de aplicare, cât și evaluarea proiectelor de către juriu. Totodată, credem că investiția în excelența academică este esențială pentru păstrarea și dezvoltarea talentelor în România, oferindu-le tinerilor oportunități de învățare relevante și perspective profesionale competitive. Prin susținerea profesorilor care inspiră și inovează, contribuim la construirea unui ecosistem în care educația, tehnologia și mediul de afaceri lucrează împreună pentru viitor”, a declarat Corina Vasile, Director Executiv ANIS.

Cine poate aplica pentru Bursele ANIS 2026 și ariile acoperite

Participanții trebuie:

Să aibă cel mult 40 de ani

Să fie titulari de curs, asistenți universitari sau doctoranzi

Să integreze tehnologii noi și metode inovatoare în cursurile sau laboratoarele din anul universitar 2025–2026

în cursurile sau laboratoarele din anul universitar 2025–2026 Să propună cursuri/laboratoare noi sau actualizate semnificativ (≥50% în 2025 sau ≥60% în ultimii 2 ani)

Candidații pot propune proiecte în următoarele arii (*cu posibilitatea actualizării categoriilor până în august 2026):

Big Data

Cybersecurity

Inteligență Artificială / Machine Learning

Internet of Things

Cloud Computing

Tech for All – cursuri care utilizează tehnologia în facultăți non-IT

Quantum Computing

Healthtech

AI for All – cursuri care utilizează tehnologia în facultăți non-IT

Proiectele selectate în prima fază de evaluare vor trece printr-o etapă de interviu cu comitetul de evaluare, înainte de gala finală din noiembrie.

De-a lungul celor opt ediții anterioare, 107 de proiecte din 51 de facultăți (21 de centre universitare) au fost susținute prin granturi în valoare totală de 535.000 EUR.