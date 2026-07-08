Startup fondat de doi români, în finala unuia dintre cele mai importante premii de inovare din Elveția

NovoViz, startup-ul condus de Andrada Muntean, este unul dintre cei trei finaliști ai Prix BCN Innovation 2026, competiție cu un premiu de 150.000 de franci elvețieni. Între timp, compania spune că a accelerat dezvoltarea produsului și se pregătește să lanseze cea de-a treia generație de fotodetectori sensibili în infraroșu.

Startup-ul elvețian NovoViz, co-fondat și condus de românca Andrada Muntean, alături de Andrei Ardelean, continuă să adune validări internaționale. După ce, la începutul acestui an, compania a anunțat o finanțare de aproape 2 milioane de dolari, acum a fost selectată printre cei trei finaliști ai Prix BCN Innovation 2026, unul dintre cele mai importante premii pentru inovare din Elveția, acordat unor proiecte cu impact economic și tehnologic.

Din 23 de proiecte au rămas doar trei

NovoViz a fost selectată dintre 23 de candidaturi, alături de Cassio-P și Solar Loop. Câștigătorul va fi anunțat pe 1 octombrie și va primi un premiu de 150.000 de franci elvețieni. Juriul este condus de profesorul Christophe Ballif, de la EPFL.

Pentru StartupCafe, Andrada Muntean spune că această calificare reprezintă o confirmare a direcției tehnologice alese încă din primii ani ai companiei.

care am ales-o încă de la început: să dezvoltăm o tehnologie de imagistică avansată care depășește limitele senzorilor tradiționali. Cred că ceea ce a contat cel mai mult în evaluarea juriului a fost combinația dintre inovația tehnică – detecția la nivel de un singur foton și procesarea pe chip - și potențialul real de aplicabilitate în industrie, nu doar ca un concept de laborator.”

Ce s-a întâmplat după finanțarea de aproape 2 milioane de dolari

Compania spune că investiția atrasă în acest an a permis accelerarea dezvoltării tehnologice și apropierea de etapa comercială.

„De la anunțarea finanțării, am reușit să accelerăm semnificativ dezvoltarea produsului și testarea prototipurilor. A fost un pas esențial pentru a transforma tehnologia noastră dintr-o soluție promițătoare într-un produs pregătit pentru piață.”

NovoViz dezvoltă senzori inteligenți capabili să detecteze particule individuale de lumină și să proceseze o parte din informații direct pe cip, reducând volumul de date și complexitatea sistemelor. Tehnologia este destinată aplicațiilor industriale și altor domenii în care este nevoie de imagistică foarte rapidă și foarte sensibilă.

Urmează lansarea celei de-a treia generații de fotodetectori

Până la sfârșitul lui 2026, compania vrea să își extindă colaborările cu parteneri industriali și să își mărească echipa.

„Obiectivul nostru principal până la finalul anului este să extindem parteneriatele cu clienți industriali și să ne consolidăm echipa, pentru a susține acest ritm de creștere. În ceea ce privește comercializarea, ne aflăm chiar în punctul de lansare a celei de-a treia generații de fotodetectori sensibili în infraroșu, un pas important care ne va accentua vizibilitatea pe piața internațională.”







