Doi români au lansat un startup în Elveția și au strâns finanțări de aproape 2 milioane dolari, în mai puțin de 2 ani

Un startup deep-tech din Elveția, Novo Viz, cu doi români printre fondatori, a atras finanțări de aproape 2 milioane de dolari în primul an de activitate, mizând pe o tehnologie aflată în plină expansiune: imagistica cu un singur foton (single-photon imaging).

Ei sunt Andrada Muntean (CEO) și Andrei Ardelean (CTO), doi ingineri formați în Elveția, care au transformat ani de cercetare academică într-un produs cu potențial comercial global, potrivit site-ului Venturelab, o organizație elvețiană care dezvoltă programe de sprijin pentru startup-uri și le conectează cu investitori și experți la nivel global.

Lansat în 2024, Novo Viz este un spin-off al École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), unde tehnologia a fost dezvoltată timp de aproximativ un deceniu, în cadrul unor proiecte de cercetare avansată.

Compania valorifică senzori de tip SPAD (single-photon avalanche diodes), capabili să detecteze fotoni individuali și să reconstruiască imagini chiar și în condiții extreme de lumină scăzută.

Această abordare are aplicații într-o serie de industrii-cheie, de la imagistică medicală și automotive (LiDAR pentru mașini autonome), până la securitate sau explorare spațială, acolo unde sistemele clasice nu pot funcționa eficient.

Mutarea în Elveția - pas strategic

Pentru a accelera trecerea din laborator în piață, fondatorii au trecut prin programe de incubare precum EPFL Startup Launchpad și au atras finanțare dintr-un mix de granturi, investiții și instrumente convertibile, specific ecosistemului elvețian de inovare.

Cele mai importante surse de finanțare includ:

Venture Kick – aproximativ 150.000 CHF

Fondation pour l'Innovation et la Technologie – circa 100.000 CHF

granturi inițiale și suport din partea EPFL Startup Launchpad



În total, compania a ajuns la finanțări de aproximativ 1,9 milioane de dolari în primul an, un semnal că investitorii și programele de inovare pariază pe potențialul tehnologiei dezvoltate.

Spre deosebire de modelul clasic de startup, bazat pe capital de risc încă din fazele incipiente, Novo Viz ilustrează modelul european deep-tech: pornire din cercetare academică, validare prin granturi și acceleratoare, urmate de atragerea de capital privat.

Pentru fondatorii români, mutarea în Elveția a fost un pas strategic, oferind acces la infrastructură de cercetare, finanțare și parteneriate industriale greu de replicat în alte piețe.

În prezent, startup-ul se află într-o fază de dezvoltare accelerată, concentrându-se pe rafinarea produsului și validarea aplicațiilor comerciale, cu obiectivul de a transforma imagistica cu un singur foton într-un standard industrial.











