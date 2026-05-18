Nou Hub European de Inovare Digitală în regiunea Centru: 4,7 milioane EUR mobilizați pentru digitalizarea IMM-urilor și sectorului public

Începând cu luna mai 2026, România are operațional un nou Hub European de Inovare Digitală în regiunea Centru, finanțat prin Programul Europa Digitală al UE (DIGITAL) și coordonat de Iceberg+ în Brașov, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Proiectul va sprijini transformarea digitală a peste 140 de IMM-uri și organizații publice din Regiunea Centru și București-Ilfov, cu focus pe inteligența artificială europeană (BLOOM, Mistral, OpenLLM-Ro).

Noul FIT EDIH 2.0 reunește 15 organizații din România și Spania și se va derula pe o perioadă de 36 de luni, până în aprilie 2029.

Acesta continuă proiectul FIT EDIH 1.0, unul dintre primele hub-uri de acest tip cartografiate de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) încă din 2017. După cinci ani de activitate dovedită în transformarea digitală a IMM-urilor și instituțiilor publice din Regiunea Centru, noua etapă extinde semnificativ atât profunzimea, cât și aria de impact a serviciilor oferite, cu un accent pronunțat pe inteligența artificială și pe personalizarea parcursului fiecărui beneficiar.

Proiectul răspunde unei nevoi documentate: un studiu transversal realizat de consorțiul FIT, pe baza chestionarelor și interviurilor cu peste 600 de organizații din cele șase județe ale Regiunii Centru, a confirmat că, deși digitalizarea este recunoscută drept o necesitate, implementarea efectivă rămâne fragmentată – în special în rândul micilor întreprinderi și al administrațiilor publice locale. FIT EDIH 2.0 este construit pentru a închide acest decalaj.

Obiectivele și activitățile FIT EDIH 2.0

Proiectul urmărește patru obiective interconectate, aliniate priorităților Programului Europa Digitală și apelului pentru consolidarea rețelei europene de EDIH-uri cu focus pe AI:

1. Accelerarea adopției AI, HPC (High Performance Computing) și securității cibernetice în rândul IMM-urilor și organizațiilor publice, prin medii de testare accesibile, sigure și contextualizate, pilot-uri de tip „sandbox” și evaluări tehnice;

2. Creșterea gradului de pregătire pentru AI generativă și tehnologii emergente prin integrarea acestora în servicii de formare, consultanță și demonstrație, pentru actori privați și publici deopotrivă;

3. Facilitarea experimentării practice cu inovații AI europene și locale – inclusiv modele open-source de tip LLM precum Mistral, BLOOM și OpenLLM-Ro (dezvoltat în România de Politehnica București, Universitatea din București și ILDS), precum și tehnologii vocale;

4. Creșterea conștientizării, accesului și utilizării eficiente a infrastructurilor europene de AI – precum platforma AI-on-Demand și AI Factories de către beneficiarii proiectului și actorii regionali.

Activitățile FIT EDIH 2.0 sunt structurate pe cele patru servicii fundamentale ale unui Hub European de Inovare Digitală:

Test Before Invest – validare și experimentare AI în condiții reale, consultanță tehnică și pilot-uri demonstrative cu tehnologii suverane europene;

Skills & Training – curricule modulare, inclusiv green AI, recalificare orientată pe ocupații și formarea a peste 20 de „AI Champions" regionali;

Access to Finance – sprijin pentru deblocarea a peste 4,7 milioane EUR în investiții publice și private către beneficiarii proiectului;

Innovation Ecosystem Building – activarea comunității, matchmaking tehnologic, hackathoane de inovare deschisă și peste 20 de colaborări transfrontaliere.

La acestea se adaugă elemente inovatoare introduse special pentru această etapă: AI for Good Challenge, AI Champions Awards, sesiunile lunare AI Café și Digital Breakfasts, Open Innovation Bootcamp, precum și un AI Help Desk dedicat, primul punct de contact pentru beneficiarii care doresc să adopte AI în mod responsabil.

Proiectul va sprijini, până în aprilie 2029, peste 140 de beneficiari direcți: aproximativ 80 de IMM-uri și 60 de organizații din sectorul public. Acoperirea geografică include cele șase județe ale Regiunii Centru, anume Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, la care se adaugă o extensie strategică în zona București-Ilfov, dedicată exclusiv organizațiilor publice de nivel înalt (ministere, agenții naționale, organisme de reglementare).

Sectoarele țintă includ industria prelucrătoare, smart city și sate inteligente, sănătate digitală (eHealth), industrii creative, energie și clean tech, precum și serviciile publice digitale.

Coordonatorul proiectului este ICEBERG PLUS SRL (Iceberg+), la care se adaugă universități de top, lideri tehnologici naționali, organizații de sprijin pentru IMM-uri și OSP, factori naționali de inovare publică și actori strategici ai ecosistemului european.

„FIT EDIH 2.0 reprezintă o etapă strategică pentru ecosistemul de inovare digitală din România. Construim pe rezultatele dovedite ale primei etape și aducem inteligența artificială – inclusiv soluții europene – la îndemâna IMM-urilor și instituțiilor publice din Regiunea Centru. Misiunea noastră este să transformăm potențialul digital al regiunii într-o realitate operațională, etică și sustenabilă, conectată la infrastructurile europene precum AI-on-Demand și AI Factories”, a declarat Irina Florea-Saghin, coordonator FIT EDIH 2.0, ICEBERG PLUS SRL.

Programul Europa Digitală (Digital Europe Programme – DIGITAL) este programul de finanțare al Uniunii Europene dedicat aducerii tehnologiilor digitale în beneficiul cetățenilor, întreprinderilor și administrațiilor publice. Programul investește strategic în inteligență artificială, calcul de înaltă performanță (HPC), securitate cibernetică, competențe digitale avansate și implementarea tehnologiilor digitale în întreaga economie și societate, inclusiv prin rețeaua Hub-urilor Europene de Inovare Digitală (EDIH).