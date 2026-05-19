Fondatorul Marius Băisan se întoarce în acționariatul companiei IT Softbinator

Marius Băisan, fondator al companiei IT Softbinator Technologies, se întoarce în acționariatul firmei printr-o tranzacție care vizează preluarea de către acesta a participației deținute de Bittnet Systems, devenind al doilea cel mai mare acționar, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

„Acum trei ani am decis să mă retrag din activitatea operațională a Softbinator Technologies pentru a mă concentra pe zona de research și cybersecurity. Am urmărit constant evoluția companiei și m-am bucurat să văd că Softbinator este una dintre puținele companii de tehnologie din România care a reușit să construiască și să scaleze exportul de servicii către Statele Unite și alte piețe inovatoare, consolidându-și în același timp reputația la nivel internațional. În prezent, activitatea mea din zona de cybersecurity este concentrată pe aceleași piețe și cred că, dincolo de faptul că sunt unul dintre fondatorii Softbinator, există oportunități reale de colaborare și dezvoltare de sinergii care pot contribui la accelerarea creșterii companiei. Privesc această investiție cu multă încredere și entuziasm”, a declarat Marius Băisan (foto-stânga).

În cadrul tranzacției, Marius Băisan a achiziționat o parte din participația Bittnet Systems în Softbinator Technologies, ajungând la o deținere de 10,53% din companie. Tranzacția reprezintă prima etapă a unui proces mai amplu, deja agreat și semnat, prin care acesta urmează să preia integral participația deținută de Bittnet Systems în cadrul Softbinator Technologies. Valoarea totală a tranzacției depășește 500.000 EUR.

„În ultimii ani, ne-am concentrat pe consolidarea poziției Softbinator pe piețele internaționale și pe atragerea unor parteneri și investitori care pot contribui activ la dezvoltarea businessului, dincolo de componenta financiară. Revenirea lui Marius în companie reprezintă un semnal important pentru companie și pentru direcția noastră strategică. Experiența sa în zona de cybersecurity și relațiile pe care le-a construit în piețele externe sunt relevante pentru etapele următoare de dezvoltare ale Softbinator și credem că pot genera oportunități importante de business și colaborare. În această etapă, ne concentrăm tot mai mult pe proiecte cu valoare adăugată ridicată și pe extinderea prezenței companiei în piețele internaționale, iar acest parteneriat se aliniază foarte bine cu această direcție”, a declarat Daniel Ilinca (foto-dreapta), Președinte al Consiliului de Administrație al Softbinator Technologies și unul dintre fondatorii companiei.

În 2025, Softbinator Technologies spune că a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 26,3 milioane de lei, în scădere cu 8% comparativ cu anul anterior. În același timp, compania și-a îmbunătățit profitabilitatea operațională, înregistrând un profit din exploatare de 3,1 milioane de lei și un profit net de 2,1 milioane de lei, în creștere cu 1% față de 2024. Totodată, un obiectiv important atins de companie în 2025 a fost consolidarea poziției financiare prin eliminarea integrală a datoriilor, evoluție care oferă grupului un nivel mai ridicat de flexibilitate și o bază solidă pentru valorificarea oportunităților viitoare de dezvoltare și investiții.

Pentru 2026, Softbinator Technologies are în vedere realizarea unei cifre de afaceri consolidate de 28,7 milioane de lei, a unei EBITDA de aproximativ 4 milioane de lei și a unui profit net de 2,8 milioane de lei. Estimările pentru acest an reflectă o abordare prudentă, într-un context de piață aflat în transformare pe fondul adopției accelerate a tehnologiilor AI, fără a avea în vedere o creștere semnificativă a cifrei de afaceri.

Compania Softbinator furnizează servicii complete de dezvoltare produse software (management de produs, design de produs, dezvoltare software, dezvoltare AI/ML și marketing de produs), utilizând tehnologii de ultimă oră (cutting-edge) și ajută companiile să lanseze produse performante și ușor scalabile, într-un timp mai scurt. Serviciile și produsele companiei sunt utilizate la nivel global, atât de startup-uri, IMM-uri, unicorni, cât și de clienți din Fortune 500 alături de care se construiesc echipe versatile, care respectă metodologia Agile.

Softbinator Technologies este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din decembrie 2021 și se tranzacționează sub simbolul CODE. Echipa sa este formată din aproximativ 50 de programatori și colaboratori în București și Timișoara, precum și în Cluj, Brașov, Constanța, Iași.