26 de startup-uri au absolvit primul program de Pre-Accelerare Vest Ventures

Prima cohortă a programului de Pre-Accelerare Vest Ventures s-a încheiat printr-un Demo Day care a adus împreună peste 100 de participanți, printre care fondatori, investitori, profesioniști din industrie și membri ai ecosistemului regional de inovare, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Evenimentul a marcat finalul unui program intensiv în care 26 de echipe au transformat idei aflate în stadiu incipient în produse minime viabile (MVP-uri) pregătite pentru validare în piață.

Lansat oficial în 4 februarie 2026, programul de Pre-Accelerare Vest Ventures reprezintă componenta educațională a Vest Ventures și are ca obiectiv susținerea antreprenoriatului inovator și dezvoltarea startup-urilor cu potențial de creștere regională și internațională.

Programul a fost construit ca un parcurs practic și aplicat pentru fondatori aflați la început de drum: workshopuri intensive, mentorat oferit de antreprenori și fondatori cu experiență reală, sesiuni de lucru dedicate validării ideilor și matchmaking pentru formarea echipelor. Interesul pentru prima cohortă a depășit așteptările organizatorilor, programul atrăgând peste 140 de aplicații din întreaga regiune de vest a țării.

„Dincolo de numărul impresionant de aplicații, ceea ce ne-a marcat a fost calitatea profilurilor. Mulți dintre participanți vin cu experiență reală de industrie și văd antreprenoriatul ca pe un pas următor asumat, nu ca pe un experiment. Această experiență nu e un detaliu, e combustibilul care poate transforma o idee într-un produs viabil mult mai repede decât te-ai aștepta”, a declarat Andrei Cosmin Munteanu, Manager Programe de Accelerare.

Program construit direct în ecosistemul regional

Înainte de lansarea oficială, echipa pre-acceleratorului a organizat o serie de evenimente Idea Lab și sesiuni de ideation în principalele orașe din vestul țării, cu scopul de a conecta comunitățile locale cu oportunitățile din program și de a identifica viitori fondatori.

În total au fost organizate nouă evenimente: șase Idea Lab-uri în Arad, Reșița, Timișoara, Deva și Hunedoara, două weekenduri de ideație și o sesiune Mix & Match dedicată formării echipelor. Peste 288 de persoane s-au înscris la aceste evenimente, spun organizatorii.

Evenimentele au fost realizate în parteneriat cu instituții academice locale, printre care Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Colegiul Național Decebal din Deva, Facultatea de Inginerie Hunedoara UPT și Centrul Universitar UBB din Reșița. Programul a fost construit încă de la început ca un ecosistem regional conectat, nu doar ca o inițiativă locală în Timișoara.

„Când am conceput acest program, ne-am propus să contribuim la formarea unui ecosistem regional în care ideile bune să aibă șansa reală de a deveni afaceri sustenabile. Rezultatele primei cohorte ne arată că există talent, ambiție și competențe în regiunea noastră, iar rolul nostru este să creăm contextul potrivit pentru ca acestea să se întâlnească și să crească. Faptul că 26 de echipe au ajuns la Demo Day cu produse funcționale și primele validări în piață confirmă că antreprenoriatul inovator poate prinde rădăcini solide și în vestul României, atunci când există sprijin, mentorat și o comunitate activă în jurul fondatorilor. Chiar dacă suntem la început, avem ambiții mari și încredere în tinerii noștri care, cu susținere și educație, pot crește companii locale bazate pe tehnologie”, a declarat Sorin Maxim, directorul general al ADR Vest.

Demo Day: de la idee la produse reale

Din cele 29 de echipe înscrise la începutul programului, 26 au ajuns pe scena Demo Day-ului cu MVP-uri funcționale și prime validări în piață. Printre startup-urile prezentate s-au numărat platforme AI pentru arhitecți care transformă schițe și fotografii în randări și planuri CAD (Computer-Aided Design) editabile, soluții SaaS pentru automatizarea contabilității și managementului financiar al IMM-urilor, aplicații dedicate descoperirii evenimentelor locale și networking-ului social, dar și produse hardware și software pentru transparență video în service-urile auto.

În cadrul Demo Day-ului au fost prezentate și concepte din zona AI generativă, hospitality tech, proptech, smart home, fintech și entertainment tech.

Cele 26 de startup-uri care și-au prezentat produsele în cadrul evenimentului intră acum într-o etapă de monitorizare activă, în care echipele continuă să testeze și să itereze soluțiile dezvoltate, urmărind validarea acestora în condiții reale de piață.

Startup-urile care demonstrează tracțiune și rezistență vor avea acces la următoarea etapă din ecosistemul Vest Ventures, programul de Accelerare, unde conversația se mută de la dezvoltarea produsului către atragerea de investiții și scalare.

Se caută startup-uri pentru Cohorta 2

Cei interesați să descopere comunitatea și energia programului înainte de start sunt invitați la următorul eveniment Idea Lab, organizat în 3 iunie 2026, la Cowork Timișoara - The Office, începând cu ora 18:00. Participarea este gratuită.

