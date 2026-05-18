Startup-urile românești sunt așteptate la un eveniment organizat de Rubik Hub, la Iași

Rubik Hub invită comunitatea de startup la un eveniment cu ocazia aniversării de 9 ani de activitate, care va cuprinde sesiuni de networking și panel-uri de discuții, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere AICI și selecție, în limita locurilor disponibile.

Evenimentul Mix to Match : Play to connect are loc cu o zi înainte de aniversarea Rubik Hub, fiind conceput ca o extensie firească a misiunii sale: crearea unui spațiu autentic de întâlnire, dialog și colaborare, în care participanții nu se limitează la networking, ci construiesc împreună oportunități cu potențial real de a continua mult după încheierea evenimentului, transmite organizatorul.

Evenimentul va avea loc la Pleiada Boutique Hotel, pe 26 mai, în intervalul 09:00 – 17:30, unde fiecare participant este încurajat să împărtășească ceea ce construiește, să își exprime nevoile și provocările și să contribuie activ prin idei, resurse și suport pentru ceilalți membri ai comunității.

Rubik Hub marchează, astfel, 9 ani de activitate, și două recunoașteri mari la nivel internațional - pentru al doilea an consecutiv, este inclus în topul celor mai bune acceleratoare din Europa, realizat de Financial Times, iar, de curând, a fost desemnat câștigător al premiului „Cel mai bun spațiu de coworking” din lume de către Global Startup Awards, distincție acordată la începutul lunii mai.

Mix to Match este adresat fondatorilor de startup-uri, în special alumni Rubik Hub și companiilor aflate în stadii de creștere (Seria A / Seria B). De asemenea, este dedicat investitorilor și fondurilor de investiții cu capital de risc, mentorilor și actorilor din ecosistem care sprijină dezvoltarea noii generații de companii, precum și partenerilor corporate și liderilor de inovare interesați de colaborare.

Participanții vor avea parte de o experiență de networking autentică, construită pentru a facilita conexiuni reale și colaborări durabile.

Agenda include sesiuni de pitch ale alumnilor Rubik Hub, în care aceștia, pe lângă prezentarea soluției, vor împărtăși care sunt nevoile lor actuale, dar și cum pot sprijini la rândul lor alți membri ai comunității. De asemenea, startup-urile aflate în faza de scalare și investiție își vor prezenta ideile într-o altă sesiune.

Și investitorii intră în lumina reflectoarelor. Aceștia vor urca pe scenă și își vor prezinta teza de investiții, domeniile de interes și modul în care pot susține fondatorii, inversând perspectiva clasică de pitching.

Vor avea loc și două paneluri:

Unul despre investiții - care include atât perspectiva unui startup care a obținut investiții de peste 23 de milioane de euro - Digitail, reprezentat de cofondatorii Sebastian Gabor și Ruxandra Pui, precum și perspectiva unui fond cu capital de risc, prezentată de Bogdan Iordache (Partener General la Underline Ventures).

Unul despre „Rădăcini locale, viziune globală" , care va explora legătura dintre ecosistemele locale și ambițiile globale, precum și modul în care comunitățile pot crește sustenabil împreună. Printre speakeri se numără: Christian Kumar (Director executiv, strateg și director de investiții în Marea Britanie și Pan-Europa, la Med Tech Makers), Cosmin Curticăpean (CEO Lendox, Vice Președinte și Investitor la TechAngels România)

, care va explora legătura dintre ecosistemele locale și ambițiile globale, precum și modul în care comunitățile pot crește sustenabil împreună. Printre speakeri se numără: (Director executiv, strateg și director de investiții în Marea Britanie și Pan-Europa, la Med Tech Makers), Dragos Grosu (CTO la FreeYa Mind Campus), Ana Ciobanu - moderator (Manager de programe la Orange).

Eveniment conex, cu fondul de investiții GapMinder VC

Cu o zi înainte, pe 25 mai, în parteneriat cu GapMinder VC, Rubik Hub organizează un eveniment conex, dedicat unui grup atent selectat de participanți. Evenimentul este construit în jurul unei idei simple: conversațiile relevante pot duce la colaborări și parteneriate cu impact pe termen lung.

Cu un format informal, fără paneluri sau prezentări pe scenă, evenimentul pune accent pe dialoguri reale, schimb de perspective și întâlniri valoroase între oameni care construiesc, investesc sau susțin inițiative antreprenoriale.

Evenimentul începe la 18:30, iar participarea este gratuită. Numărul de locuri este limitat. Înscrierile au loc AICI.

Parte a Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, Rubik Hub sprijină fondatorii de startup să scaleze global. Alături de o comunitate de peste 370 de mentori, au lucrat cu peste 600 de startup-uri din Europa, dintre care cele mai avansate au obținut împreună investiții de peste 75 milioane EUR.