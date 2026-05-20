București: Eveniment dedicat investitorilor, traderilor, antreprenorilor și profesioniștilor din zona financiară

Antreprenorii, traderii, investitorii și profesioniștii din zona financiară sunt așteptați la evenimentul Trading Summit, care revine cu a patra ediție în București, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Trading Summit este organizat de Rareș Gabriel Păun, trader intraday și fondator al Trading Institutional, inclus în Forbes 30 Under 30 România 2025, la categoria piețe de capital. Acesta coordonează două trading floors în București și o echipă de peste 40 de traderi activi.

„În ultimii ani, interesul pentru piețele financiare a crescut accelerat în România, însă există încă puține spații în care oamenii pot discuta aplicat despre risc, strategie, disciplină și gândire pe termen lung. Participarea românilor la zona de investiții este încă redusă, ceea ce arată un potențial important de creștere. Exact de aici a pornit și ideea Trading Summit. Evenimentul aduce împreună profesioniști din domeniu, investitori, traderi, oameni care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează piețele financiare, dar și traderi aflați la început de drum. Ne dorim ca Trading Summit să rămână cel mai important eveniment de profil din România și să contribuie, ediție după ediție, la creșterea nivelului de educație financiară și investițională”, a declarat Rareș Gabriel Păun (foto-dreapta), fondatorul Trading Institutional și organizatorul evenimentului.

Evenimentul, care va avea loc aduce pe 31 mai, de la 10:00 la 19:00, la Nord Events Center, este organizat cu sprijinul partenerilor principali, MetaWealth și InteRo Property Development, companii fondate de familia Topolinski, care operează ca un grup, combinând o practică valoroasă în administrarea investițiilor cu experiență solidă în dezvoltare imobiliară, într-un portofoliu cu o valoare totală estimată la 1,8 miliarde EUR GDV.

„Ne bucurăm să fim partener principal al Trading Summit, un eveniment care crește rapid și care aduce împreună oameni implicați în dezvoltarea piețelor de capital din România. La nivel de grup, MetaWealth și InteRo Property Development se concentrează pe deschiderea accesului la active reale, precum real estate-ul premium și infrastructura energetică, într-un mod simplu, transparent și adaptat felului în care investitorii moderni gândesc și acționează astăzi”, a declarat Michael Topolinski IV (foto-stânga), Partner, Director of Sales & COO, MetaWealth și InteRo Property Development.

Ediția din acest an îi va aduce pe scenă, alături de Rareș Gabriel Păun și Michael Topolinski IV, și pe Armando Goldman, trader cu peste 15 ani de experiență în coordonarea echipelor de trading, și pe Bogdan Barbu, antreprenor și specialist în managementul riscului și fonduri de investiții. Lista speakerilor va fi completată cu alți profesioniști din sectorul financiar, care vor fi anunțați în perioada următoare.

România traversează o perioadă în care interesul pentru investiții și piețe financiare devine tot mai diversificat, susținut de accesul mai larg la platforme globale, instrumente de investiții și informație specializată. În acest context, Trading Summit își propune să creeze un spațiu de dialog între profesioniști din piețele financiare, real estate, active alternative și finanțe digitale, abordând totodată teme precum managementul riscului, psihologia investițională, strategiile de trading și evoluția piețelor globale, transmit organizatorii.

