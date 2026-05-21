Antreprenorul Cătălin Meșter readuce „I Love Failure” la București, pe 26 mai: conferința unde fondatori și lideri vorbesc deschis despre eșec, vulnerabilitate și reziliență

I Love Failure Business revine pe 26 mai, de la ora 19:00, la Mindspace Business District, cu o ediție dedicată antreprenorilor, executivilor și profesioniștilor care vor să vorbească deschis despre greșeli, presiune și lecțiile din spatele succesului.

Organizatorii descriu evenimentul ca pe „un spațiu de libertate și autenticitate”, în care invitații nu vin cu povești perfecte, ci cu experiențe reale despre decizii dificile, momente de blocaj și eșecuri transformate ulterior în oportunități.

Vor fi prezenți lideri din diferite domenii, dispuși să facă ceva mai rar întâlnit în business: să vorbească sincer despre ceea ce, de obicei, rămâne ascuns.

Ediția din acest an va reuni peste 150 de participanți, reprezentanți ai peste 40 de companii și mai mult de 6 speakeri invitați.

Printre speakerii anunțați la ediția din 26 mai se află:

Cătălin Meșter – antreprenor și fondator al comunității I Love Failure și al startupului Emotional Gym;

– antreprenor și fondator al comunității I Love Failure și al startupului Emotional Gym; Cristian Pandel – CEO și fondator al grupului de turism Christian Tour;

– CEO și fondator al grupului de turism Christian Tour; Robert Anghel – CEO al Salt Bank;

– CEO al Salt Bank; Alina Donici – fondatoarea brandului românesc de lactate Artesana;

– fondatoarea brandului românesc de lactate Artesana; Ioana State – stand-up comedian;

– stand-up comedian; Radu Nemeș – managing partner în cadrul casei de avocatură ONV LAW;

– managing partner în cadrul casei de avocatură ONV LAW; Cosmin Vînătoru – General Secretary Director CEE & Ukraine la Danone.



Cine este Cătălin Meșter

Cătălin Meșter este antreprenor și unul dintre oamenii implicați în fondarea platformei de audiobookuri Voxa. Ulterior, acesta și-a vândut participația și s-a concentrat pe dezvoltarea comunității I Love Failure și a noului startup Emotional Gym.

În prezent, Meșter promovează ideea că „curajul este un mușchi” care poate fi antrenat prin expunere repetată la situații inconfortabile, respingere sau vulnerabilitate. Conceptul stă la baza conferințelor I Love Failure și a platformei Emotional Gym.

Emotional Gym: „sală de fitness emoțional”

În podcastul „Idei și Antreprenori” de la StartupCafe, Meșter a prezentat Emotional Gym drept „prima sală de fitness emoțională”, unde utilizatorii își antrenează reacțiile la frică, rușine, anxietate sau respingere.

Conceptul funcționează prin exerciții repetitive de expunere, inspirate din logica antrenamentului fizic. Platforma include „aparate” pentru frică, limite personale sau respingere socială, iar utilizatorii sunt încurajați să își documenteze experiențele și să revină constant la exerciții.

„Trebuie să iei și presiunea emoțională, să nu fugi de ea. O confrunți și atunci cumva te antrenezi”, explică Meșter.

Potrivit acestuia, platforma merge în direcția opusă rețelelor sociale clasice, unde utilizatorii văd predominant versiuni idealizate ale vieții altora. Emotional Gym încearcă să creeze un spațiu în care oamenii își împărtășesc dificultățile reale și lecțiile învățate din ele.

Meșter spune că startupul are deja sute de utilizatori și discută cu companii interesate de implementarea unor versiuni interne pentru echipe, ca instrument de dezvoltare personală și reziliență emoțională.
















